Costa Rica

La actividad económica de Costa Rica creció 2.4% en septiembre, liderada por la construcción

El avance de las obras destinadas a naves industriales, plazas comerciales, oficinas y proyectos viales compensó la contracción de la industria manufacturera durante el mes analizado.

El sector de la construcción creció 9.9% interanual y lideró la actividad económica de Costa Rica en septiembre de 2026. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)
El sector de la construcción creció 9.9% interanual y lideró la actividad económica de Costa Rica en septiembre de 2026. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)
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El sector de la construcción aumentó 9.9% interanual en septiembre de 2026 y explicó 23.7% de la expansión del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Costa Rica, según el Banco Central de Costa Rica (BCCR). La actividad lideró el crecimiento de la producción nacional durante el mes.

La producción constructiva avanzó por la ejecución de infraestructura privada, que creció 9.6%, y de obras públicas, que aumentaron 10.9%.

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El segmento privado estuvo impulsado por naves industriales, plazas comerciales, edificios de oficinas, parqueos y bodegas. Las viviendas de interés social y los proyectos residenciales destinados a hogares de ingresos altos también contribuyeron al resultado.

Las obras públicas recibieron el impulso de una mayor ejecución de iniciativas del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI). Las inversiones en carreteras, caminos y puentes del Consejo Nacional de Vialidad y las mejoras en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría completaron los factores de crecimiento.

La menor ejecución de obras municipales y de proyectos de acueductos y alcantarillados moderó el avance del sector.

Los servicios aportaron más de la mitad del aumento de la producción

Los servicios profesionales y administrativos crecieron 3.8% y aportaron 17.6% al incremento total del IMAE. Las actividades de publicidad, arquitectura y agencias de viajes tuvieron la mayor incidencia dentro de ese grupo.

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La enseñanza y la salud aumentaron 3.3% y explicaron 12.7% del crecimiento. Los servicios hospitalarios y de laboratorio sostuvieron la expansión de estas actividades.

Los servicios profesionales, la enseñanza y la salud reunieron el 62.5% del incremento de la producción nacional. (EFE/Jeffrey Arguedas)
Los servicios profesionales, la enseñanza y la salud reunieron el 62.5% del incremento de la producción nacional. (EFE/Jeffrey Arguedas)

La construcción, los servicios profesionales y administrativos, la enseñanza y la salud reunieron 62.5% del crecimiento total de la producción nacional en septiembre.

El grupo de servicios creció 3.3%, una tasa inferior al 4.4% registrado en septiembre de 2025. La electricidad y el agua mostraron la mayor variación del conjunto, con un aumento de 6.3%.

La información y comunicación avanzó 4.0% por el desempeño de los servicios digitales y de la consultoría informática en ambos regímenes productivos. Las telecomunicaciones también evolucionaron de forma positiva por los servicios de conectividad y transmisión de datos.

Los servicios financieros y de seguros registraron un crecimiento de 4.0%. El BCCR vinculó el resultado con mayores ingresos por comisiones, en especial por servicios de tarjetas de crédito, y con el aumento de depósitos a la vista de hogares y empresas.

Las actividades inmobiliarias aumentaron 2.8%, por los aportes de la actividad no residencial y de la administración de parques en zonas francas. Los hoteles y restaurantes crecieron 2.6% ante una mayor demanda de servicios gastronómicos.

El transporte y almacenamiento avanzó 1.7% debido a los servicios logísticos y al transporte terrestre de personas. El grupo de otros servicios aumentó 2.1%, aunque la reducción en las reparaciones de computadoras limitó ese desempeño.

El IMAE creció 2.4% en septiembre de 2026

El Índice Mensual de Actividad Económica registró una expansión interanual de 2.4% en septiembre de 2026. (REUTERS/Mayela Lopez)
El Índice Mensual de Actividad Económica registró una expansión interanual de 2.4% en septiembre de 2026. (REUTERS/Mayela Lopez)

La actividad económica de Costa Rica registró una expansión interanual de 2.4% en septiembre de 2026, de acuerdo con la serie de tendencia ciclo del IMAE. La cifra implicó una desaceleración de 2.8 puntos porcentuales frente al resultado de septiembre de 2025.

La producción nacional acumuló un crecimiento medio interanual de 3.2% durante el mes analizado.

El régimen definitivo creció 3.3% y explicó 96.0% del aumento total del indicador. La tasa fue 0.4 puntos porcentuales superior a la observada en el mismo mes del año anterior.

Los regímenes especiales aumentaron 0.6% y aportaron el 4.0% restante. Aunque mantuvieron una variación positiva, su ritmo de expansión se moderó 13.6 puntos porcentuales frente a septiembre de 2025.

El organismo indicó que este segmento mejoró 0.6 puntos porcentuales entre agosto y septiembre, luego de 12 meses consecutivos de desaceleración. El cambio respondió a efectos de comparación con las exportaciones de implementos médicos de 2025 y al cese de operaciones de empresas dedicadas a componentes y tableros electrónicos.

El comercio avanzó por alimentos, ferretería y productos farmacéuticos

La actividad comercial creció 2.9% interanual. La comercialización de alimentos, productos de ferretería y bienes farmacéuticos concentró los principales aportes.

Las ventas de alimentos, bebidas y tabaco aumentaron 3.4%. Los aparatos eléctricos y del hogar crecieron 3.0%, mientras que los materiales de construcción registraron una variación de 3.3%.

Los productos químicos y farmacéuticos aumentaron 1.6%. La comercialización de vehículos avanzó 0.5%.

El comercio avanzó 2.9% interanual por el desempeño de alimentos, productos de ferretería y bienes farmacéuticos. (REUTERS/Mayela Lopez)
El comercio avanzó 2.9% interanual por el desempeño de alimentos, productos de ferretería y bienes farmacéuticos. (REUTERS/Mayela Lopez)

El resto de las actividades comerciales pasó de una variación negativa de 0.1% en septiembre de 2025 a un crecimiento de 2.7% en septiembre de 2026.

El café sostuvo el crecimiento agropecuario, pero cayeron el banano y la piña

La actividad agropecuaria aumentó 0.6% interanual. El resultado representó una desaceleración de 0.1 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior.

El inicio de la cosecha de café del ciclo 2026-2027 influyó en el comportamiento del sector. El Banco Central también vinculó el avance con un año de alta productividad fenológica, propio del ciclo bienal del cultivo, y con una mayor demanda interna de productos cárnicos y huevos.

La producción de banano y piña se redujo por condiciones meteorológicas adversas. En la piña, el clima provocó un desfase en las siembras efectuadas a comienzos de 2026, lo que redujo la productividad por hectárea.

La manufactura cayó y restó 4.5% al resultado sectorial

La manufactura cayó 0.5% y fue la única actividad principal con una variación interanual negativa. En septiembre de 2025, el sector había crecido 7.9%, por lo que la diferencia fue de 8.4 puntos porcentuales.

La manufactura del régimen definitivo disminuyó 1.4%. La contracción alcanzó a productos alimenticios, textiles, prendas de vestir, productos de papel y sustancias químicas.

La industria manufacturera cayó 0.5% interanual por contracciones en textiles, papel, sustancias químicas y alimentos. (REUTERS/Mayela Lopez)
La industria manufacturera cayó 0.5% interanual por contracciones en textiles, papel, sustancias químicas y alimentos. (REUTERS/Mayela Lopez)

La producción de alimentos se redujo en café, productos de panadería, arroz, harina de trigo, carne de pollo y aceites. El BCCR aclaró que el repunte asociado con la cosecha cafetalera y su beneficiado no se refleja en esta actividad.

Los textiles, las prendas de vestir y la industria del cuero profundizaron su caída, desde -4.5% en septiembre de 2025 hasta -6.6% en el mes analizado. La producción de papel y productos de papel, imprentas y editoriales cayó 2.1% en septiembre de 2026, mientras que las sustancias y productos químicos registraron una disminución de 3.9%.

La fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo creció 17.2%, favorecida por la elaboración de conductores eléctricos de cobre.

La manufactura de los regímenes especiales no registró variación interanual. La fabricación de implementos médicos disminuyó 1.5%, mientras que los componentes y tableros electrónicos cayeron 43.8%.

El crecimiento de 4.1% en productos alimenticios, impulsado por las exportaciones de jugo de piña, compensó parcialmente esas reducciones.

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