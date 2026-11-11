Se fugó en Buenos Aires un exintegrante de las Brigadas Rojas italianas: escapó por el balcón con un arnés

Leonardo Bertulazzi, de 74 años, cumplía arresto domiciliario con tobillera electrónica

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Leonardo Bertulazzi, de 74 años, exintegrante de la organización terrorista italiana Brigadas Rojas, se fugó este martes del departamento de la Ciudad de Buenos Aires donde cumplía arresto domiciliario, mientras las autoridades argentinas organizaban su extradición a Italia.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el italiano escapó mediante un arnés con el que se descolgó desde el balcón de su vivienda hasta un terreno baldío lindero. La fuga fue descubierta durante el cambio de guardia de los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) que custodiaban el lugar.

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Bertulazzi estaba alojado en un departamento del barrio porteño de San Telmo, bajo un régimen de prisión domiciliaria que incluía una tobillera electrónica y vigilancia policial. Por el momento, no trascendió cómo logró evadir el sistema de monitoreo.

El exintegrante de las Brigadas Rojas había sido condenado en Italia a 27 años de prisión por su participación en el secuestro del empresario Pietro Costa y su pertenencia a una organización armada. Fuentes vinculadas con el caso señalaron a este medio que las autoridades argentinas estaban preparando su entrega a la Justicia italiana cuando se produjo la fuga.

El italiano había sido detenido el 29 de agosto de 2024, después de que perdió la condición de refugiado político que había obtenido en la Argentina. Tras aquella captura, quedó bajo arresto domiciliario mientras avanzaba el proceso de extradición solicitado por Italia.

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Hasta entonces, Bertulazzi había logrado establecerse legalmente en el país. Contaba con un DNI argentino, había declarado un domicilio en San Telmo e incluso estaba registrado ante la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para desarrollar actividades comerciales.

En la detención del italiano intervino la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones Interpol y el Departamento Investigaciones Antiterrorista de PFA

Durante la década de 1970, integró la columna de Génova de las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que protagonizó atentados, secuestros y asesinatos en Italia.

Uno de los episodios por los que fue condenado ocurrió el 12 de enero de 1977, cuando fue secuestrado el ingeniero naval Pietro Costa, perteneciente a una familia vinculada con la industria de los astilleros. La víctima fue liberada a fines de marzo de ese mismo año, después del pago de un rescate.

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Según informó el medio italiano Leggo, parte del dinero obtenido mediante aquel secuestro habría sido utilizado por las Brigadas Rojas para adquirir el departamento de Roma donde, un año después, fue mantenido cautivo el exprimer ministro Aldo Moro, secuestrado y asesinado en 1978. Bertulazzi no participó de ese último hecho, ya que se encontraba detenido.

La condena de 27 años de prisión que pesa sobre el italiano surge de dos sentencias dictadas en ausencia por tribunales de su país: una del Tribunal de Apelación de Milán, en 1985, que le impuso 19 años de prisión, y otra de la Corte de Apelación de Génova, que lo sentenció a 15 años. Ambas penas fueron unificadas.

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Bertulazzi ingresó a la Argentina en 2002 y fue detenido por primera vez al año siguiente. Sin embargo, recuperó la libertad después de ocho meses debido a que la legislación argentina vigente en ese momento no contemplaba la extradición de personas condenadas en ausencia.

En 2004 obtuvo el reconocimiento como refugiado político, una condición que le permitió permanecer en el país durante años. Esa protección fue revocada en 2024, lo que permitió reactivar el proceso de extradición impulsado por las autoridades italianas.