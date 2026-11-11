Panamá

En Panamá detienen a un guatemalteco por el supuesto delito de tráfico ilícito de migrantes

Un control rutinario de las autoridades migratorias detectó que guiaba a un ecuatoriano hacia Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica

Pasajeros sentados y de pie en el pasillo de un autobús donde dos hombres intercambian billetes en efectivo y documentos.
Un hombre entrega dinero en efectivo dentro de un autobús que traslada personas hacia la frontera entre Panamá y Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un ciudadano guatemalteco quedó bajo detención provisional en Panamá, acusado de supuestamente guiar a un migrante ecuatoriano hacia la frontera con Costa Rica.

La Fiscalía Regional de Chiriquí lo imputó por presunto delito contra la humanidad, en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes.

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El hecho ocurrió en el puesto de control integral de Guabalá, en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí.

Todo comenzó durante la revisión de un autobús de ruta comercial, cuando las autoridades detectaron a bordo a un ciudadano ecuatoriano que, según las investigaciones, había ingresado de manera irregular a Panamá por la provincia de Darién, fronteriza con Colombia.

El extranjero viajaba acompañado por el ciudadano guatemalteco, quien presuntamente lo guiaba con destino a Paso Canoas, el principal paso fronterizo entre Panamá y Costa Rica.

Personas con equipaje caminan entre barandillas metálicas en una estación de control con carteles oficiales y vehículos de fondo.
Viajeros con equipaje transitan por los carriles de revisión del puesto de control migratorio de Paso Canoas, en la frontera entre Panamá y Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tráfico ilícito de migrantes en Panamá se castiga como delito contra la humanidad cuando una persona guía, traslada o facilita el paso irregular de extranjeros a cambio de dinero u otro beneficio.

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En este caso, el guatemalteco quedó señalado como la persona que conducía al ecuatoriano hacia la salida del país.

Durante la audiencia ante un Tribunal de Garantías, el Ministerio Público presentó los elementos que vinculan al imputado con la actividad ilícita.

La Fiscalía argumentó además los riesgos procesales que justificaban una medida cautelar en su contra.

Tras evaluar esos planteamientos, el tribunal ordenó la detención provisional del hombre mientras avanza la investigación.

Un agente de espaldas con chaleco de migración y la bandera de Panamá atiende a viajeros formados con equipaje en un aeropuerto.
Un agente de migración en Panamá revisa los pasaportes de varios viajeros formados en la fila de ingreso de una terminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso quedó bajo la lupa de la Fiscalía Regional de Chiriquí, la instancia que lleva adelante las pesquisas desde el momento en que se detectó la irregularidad en el control migratorio.

La Procuraduría General de la Nación de Panamá reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia.

El organismo remarcó que actúa con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la ley.

Ese pronunciamiento acompaña el proceso abierto contra el guatemalteco y responde al estándar con que la institución busca enmarcar sus investigaciones en casos vinculados con tráfico de personas.

El episodio, según las autoridades, se inscribe en el tránsito migratorio que atraviesa Panamá desde la selva del Darién hacia la frontera sur del país.

Un pasaporte azul con un escudo dorado y un par de esposas metálicas sobre una mesa de madera.
Un pasaporte reposa junto a un par de esposas metálicas sobre la superficie de madera de un escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso Canoas, destino que perseguían el ecuatoriano y su guía, constituye uno de los puntos de salida habituales para quienes buscan continuar su recorrido hacia Centroamérica.

El puesto de control integral de Guabalá, donde se produjo la detección, funciona como uno de los filtros que las autoridades panameñas mantienen a lo largo de la ruta terrestre que conecta Darién con la frontera costarricense.

La intervención sobre el autobús de ruta comercial donde viajaban ambos hombres permitió identificar tanto al migrante en situación irregular como a quien lo conducía, en una dinámica que las autoridades panameñas atribuyen a las redes que operan el traslado de extranjeros a través del territorio nacional.

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, también informó que legalizó la aprehensión en flagrancia de dos personas y formuló imputación por el delito de homicidio doloso agravado en grado de tentativa.

Por ello, tras la solicitud del Ministerio Público, el tribunal de garantías impuso a ambas personas la medida cautelar personal consistente en la detención provisional, por encontrarla como adecuada ante los riesgos procesales demostrados en la audiencia por el ente fiscal.

Un oficial coloca esposas a un civil junto a una pistola sobre una mesa, con un hombre apoyado en la pared y celdas al fondo.
Un oficial penitenciario esposa a una persona junto a un escritorio con una pistola, mientras un recluso observa la escena desde el pasillo de las celdas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto guarda relación con el hecho ocurrido en horas de la madrugada del 8 de noviembre de 2026, cuando estas personas presuntamente junto con otro sujeto, con intención homicida golpean y realizan detonaciones con arma de fuego en contra de un joven, causándole heridas de consideración.

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