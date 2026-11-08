Qué juegos exclusivos de Nintendo Switch tendrá PS5 y cuáles dejarán de estar disponibles

Popucom, Mr. Elevator y Demon Kill Demon: Yomi 1984 se sumarán al catálogo de PlayStation 5 tras su paso por Nintendo Switch. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

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Los tres juegos que llegarán a PlayStation 5 son Popucom, Mr. Elevator y Demon Kill Demon: Yomi 1984. Hasta ahora, estaban vinculados a Nintendo Switch, aunque los dos primeros también se publicaron para PC.

Popucom estará disponible en PS5 el 17 de noviembre de 2026; Mr. Elevator, el 27 de noviembre del mismo año. En cambio, Demon Kill Demon: Yomi 1984 solo confirmó su llegada a PlayStation 5 y PlayStation 4 en Japón, sin una fecha anunciada para América Latina.

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Los tres títulos ampliarán el catálogo de la consola de Sony con propuestas de plataformas cooperativas, puzles y aventuras de rol con exploración de mazmorras.

Los dos primeros juegos también fueron publicados para PC antes de su desembarco en la consola de Sony. (PlayStation)

De qué tratan los juegos que llegan a PS5

En Popucom, los jugadores exploran un planeta desconocido mediante una aventura cooperativa de plataformas. La propuesta se puede jugar en solitario o junto a otros usuarios.

Mr. Elevator combina aventura y puzles en primera persona. La historia transcurre en cinco mundos diferentes, cada uno protagonizado por un personaje, que se conectan a través de un misterioso ascensor y conducen a un desenlace común.

Mr. Elevator presenta una combinación de exploración y puzles en primera persona. (PlayStation)

En Demon Kill Demon: Yomi 1984, un grupo de estudiantes de instituto es transportado a un mundo infernal. Para sobrevivir en esta aventura de rol y exploración de mazmorras, deberán resucitar a sus compañeros caídos y utilizarlos para combatir contra criaturas demoníacas.

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Juegos que dejan PlayStation Plus en noviembre 2026

Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 y Football Manager 26 encabezan los juegos que dejarán el catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium durante noviembre.

La salida también incluye The Talos Principle 2, Cricket 24, Rock of Ages 3: Make & Break, Monster Boy and the Cursed Kingdom, Hotshot Racing, Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair, Rapala Fishing: Pro Series y Yet Another Zombie Defense HD.

En Demon Kill Demon: Yomi 1984, varios estudiantes llegan a una dimensión infernal. (PlayStation)

Los títulos estarán disponibles hasta el 17 de noviembre de 2026, fecha en la que Sony renovará el catálogo de los planes Extra y Premium.

La baja no afecta a los juegos mensuales de PlayStation Plus Essential que los usuarios hayan añadido previamente a su biblioteca.

Se acerca el estreno de GTA 6

El 19 de noviembre de 2026 llegará Grand Theft Auto VI, la nueva entrega de Rockstar Games, para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

El juego seguirá a Jason Duval y Lucia Caminos, una pareja que deberá sobrevivir en el mundo criminal de Vice City y el estado ficticio de Leonida.

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Los juegos permanecerán disponibles en el catálogo hasta el 17 de noviembre de 2026.(Rockstar)

La historia combinará robos, persecuciones, enfrentamientos armados y misiones en un entorno de mundo abierto. Los jugadores podrán recorrer Vice City, una ciudad inspirada en Miami, además de otros espacios de Leonida, una región basada en Florida que incluye zonas urbanas, carreteras, islas y pantanos.

Lucia será uno de los dos personajes principales y podrá alternarse con Jason durante la aventura.

La relación entre ambos ocupará un lugar central en una trama que los enfrenta con la policía, bandas criminales y otros habitantes de este universo.

Un collage de arte promocional del videojuego Grand Theft Auto VI muestra una diversidad de personajes, vehículos y escenarios urbanos y naturales. (Rockstar Games)

El título llegará más de una década después de Grand Theft Auto V, publicado en 2013. La nueva entrega trasladará la acción nuevamente a Vice City, una de las locaciones más reconocidas de la franquicia, aunque ahora con una ciudad y un estado de mayor extensión.

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La propuesta mantendrá elementos característicos de la saga, como la libertad para explorar, conducir vehículos, interactuar con personajes y completar actividades fuera de la campaña principal. Además, incluirá sátiras sobre la cultura estadounidense, las redes sociales y la publicidad.

La edición estándar y una edición definitiva estarán disponibles en formato digital. Habrá una versión física, aunque la caja incluirá un código de descarga y no un disco.