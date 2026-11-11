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La Justicia condenó a Javier Naselli por violencia intrafamiliar y Vicky Xipolitakis celebró el fallo en sus redes

Después de años de denuncias y un extenso recorrido judicial, el empresario deberá cumplir un año de probation, respetar una perimetral y ponerse al día con la cuota alimentaria de su hijo

Vicky Xipolitakis habló después del fallo que absolvió a Naselli
La Justicia Penal de Avellaneda-Lanús dictó un año de probation contra Javier Naselli en una causa por violencia intrafamiliar
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Vicky Xipolitakis celebró en sus redes sociales una resolución judicial que, según sus propias palabras, llegó después de años de lucha: la Justicia Penal de Avellaneda-Lanús dictó una suspensión del juicio a prueba —probation— de un año contra Javier Naselli, su expareja y padre de su hijo Salvador, por la causa de daños en contexto de violencia intrafamiliar.

El fallo, cuya existencia trascendió esta semana, establece una serie de obligaciones que el empresario deberá cumplir durante los próximos doce meses. Entre ellas, realizar el programa “Hablemos”, dependiente del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, destinado a varones que han ejercido violencia; someterse a tratamiento psicológico; realizar donaciones de alimentos no perecederos a una institución de bien público; y respetar una restricción perimetral de 300 metros respecto de Xipolitakis, su grupo familiar, su domicilio, su lugar de trabajo y los espacios de concurrencia habitual. Además, le está prohibido mantener cualquier tipo de comunicación con ella, ya sea de forma directa o a través de terceros.

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La causa tiene su origen en un incidente ocurrido en 2024, en el edificio donde vivía la modelo, cuando Naselli arrojó el teléfono celular de su exmujer contra el piso en el transcurso de una discusión. El episodio quedó registrado en un video que se volvió de público conocimiento y que constituyó una prueba clave en el proceso judicial. Salvador, el hijo que ambos tienen en común, estaba presente durante el hecho e intentó intervenir en defensa de su madre.

El fallo judicial impuso una restricción perimetral de 300 metros respecto de Vicky Xipolitakis y su entorno familiar
El fallo judicial impuso una restricción perimetral de 300 metros respecto de Vicky Xipolitakis y su entorno familiar

Pese a residir actualmente en Nueva York, el empresario deberá someterse al control del Patronato de Liberados y acreditar periódicamente —con presentaciones trimestrales— el cumplimiento de cada una de las condiciones impuestas por la Justicia argentina. También deberá fijar un domicilio ante las autoridades competentes. La periodista Maribel Leone fue quien difundió públicamente los detalles del fallo, precisando que las obligaciones rigen desde el momento en que la resolución quedó firme.

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Otro punto central de la resolución es la exigencia de que Naselli se ponga al día con la cuota alimentaria de su hijo. Xipolitakis había denunciado públicamente que el empresario acumula al menos dos años de incumplimiento en ese concepto, lo que configura una situación de violencia económica. Por ese motivo, Naselli figura inscripto en los registros de deudores alimentarios morosos tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tiene prohibido salir del país si ingresa al territorio argentino. La Justicia Penal también le exige cumplir con las resoluciones de los fueros Civil y de Familia en ese sentido. Por decisión de la propia denunciante, el fallo lo eximió de la reparación económica del daño.

Vicky Xipolitakis celebró la resolución en sus redes sociales y agradeció la labor de sus tres abogados
Vicky Xipolitakis celebró la resolución en sus redes sociales y agradeció la labor de sus tres abogados

La reacción de Xipolitakis no tardó en llegar. La panelista de Telefe compartió en su cuenta de Instagram una imagen agradeciendo a sus tres abogados —Yamil Castro Bianchi, Cintia Lorena Russo y Silvina Irene Carreira— “por su compromiso, su profesionalismo y el gran trabajo realizado”. También citó una nota periodística sobre el caso y escribió: “Después de tanto dolor, de tanta lucha, se hizo Justicia”. En otra publicación, compartió una foto de su hijo con la leyenda: “Mi mayor motivo, mi fuerza más grande y mi razón para nunca rendirme. Te amo mi motorcito”.

La causa judicial surgió tras un incidente en 2024 en el cual Naselli arrojó el teléfono celular de la modelo frente a su hijo
La causa judicial surgió tras un incidente en 2024 en el cual Naselli arrojó el teléfono celular de la modelo frente a su hijo

Este fallo representa el tercer tramo de un extenso recorrido judicial. Tras la primera denuncia por violencia de género, la Justicia absolvió a Naselli. Una segunda instancia también resultó favorable al empresario. Fue en una tercera instancia —cuando Xipolitakis lo denunció por, entre otras cosas, haber dejado a su hijo en la calle— que obtuvo una condena. El proceso que derivó en esta probation constituye el capítulo más reciente de ese historial.

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