De Nahuel Pennisi a Valentino Merlo: así fueron los shows de la vigilia de León XIV con jóvenes en Palermo

Nahuel Pennisi llevó “Yo vengo a ofrecer mi corazón” ante el Santo Padre

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El papa León XIV tuvo este martes por la noche uno de los actos de mayor convocatoria de su visita a la Argentina. El sumo pontífice encabezó una vigilia en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, donde contó con la presencia de miles de jóvenes de entre 15 y 35 años. La actividad puso el cierre a una jornada con escalas en Córdoba y Buenos Aires, y reunió música, oración y testimonios en torno a un mensaje dirigido a las nuevas generaciones.

La convocatoria llevó como lema “¡Ánimo, levántate! Él te llama”, una frase tomada del pasaje evangélico de Bartimeo. La elección buscó ordenar el sentido de un encuentro que tuvo instancias de reflexión y celebración antes de la llegada del Pontífice al predio. Los accesos se habilitaron desde el mediodía, mientras que desde las 16 comenzaron las actividades artísticas y de animación previstas para quienes asistieron con anticipación.

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La previa contó con las actuaciones de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez, entre otros músicos. Los artistas acompañaron las horas previas a la vigilia, que concentraron la atención de la agenda papal en la ciudad. El mensaje de León XIV fue el eje central de la noche, después de una programación diseñada para convocar a jóvenes de distintos puntos del país.

Nahuel Pennisi interpretó “Yo vengo a ofrecer mi corazón” ante el Santo Padre, en una presentación que lo llevó a representar la música argentina en un escenario de alcance internacional. La canción, una de las obras más reconocidas del repertorio nacional, fue elegida por su mensaje de esperanza, entrega y resiliencia.

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Nahuel Pennisi y Valentino Merlo se suman a la vigilia de León XIV en Palermo

La interpretación reunió la relación del artista con la fe y el registro de su voz, en una actuación que conmovió al Sumo Pontífice y al público presente. De ese modo, Pennisi quedó asociado a un momento en el que la música funcionó como nexo espiritual y expresión de la fe del pueblo argentino.

El cantante se refirió a la experiencia y afirmó: “Cantar ante el Santo Padre en mi país es una bendición y un honor inmenso para mí por lo que representa en mi vida. Soy muy creyente y jamás imaginé poder compartir nuestra música en un escenario tan imponente. Este, sin dudas, es un año bisagra en mi vida: acabo de lanzar un disco en donde abrazo el repertorio de nuestra querida Negra Sosa con lo que ella representó para todos los argentinos. Me siento muy honrado”.

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Con esta actuación, Nahuel Pennisi sumó un hito a una etapa de consolidación artística marcada por el homenaje a Sosa y por su vínculo con las raíces de la música popular argentina.

Valentino Merlo cantó ‘Tierra zanta’ en el encuentro del Papa León XIV con los jóvenes

Por su parte, Merlo cantó ‘Tierra zanta’ en el encuentro del Papa León XIV con los jóvenes.

La música tendrá presencia en otras actividades de la visita. El miércoles 11, durante la misa prevista para las 10 frente a la Basílica de Luján, Luciano Pereyra encabezará la propuesta artística. Junto a él se presentarán Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa, en una ceremonia que se desarrollará en el exterior del templo.

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Nahuel Pennisi y Maggie Cullen participan en las presentaciones musicales previas al mensaje central de León XIV

La agenda del martes ya había incluido una misa en Córdoba. El encuentro se realizó a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, con la participación de Jairo, Jorge Rojas, José Luis Miralles, Ruah y otras agrupaciones. De ese modo, las intervenciones musicales atravesaron los distintos momentos de la recorrida del Papa antes de su llegada a Palermo.

El lunes, en tanto, Abel Pintos protagonizó uno de los pasajes artísticos de la visita de León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown. El cantante interpretó “La Llave” junto al coro de la institución ante el Pontífice, los residentes, los trabajadores y las autoridades presentes. La actuación se produjo durante el primer compromiso de la agenda papal de esa jornada.

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El Papa llegó al establecimiento pocos minutos antes de las 9 y recorrió el predio de 50 hectáreas donde funciona la institución. Allí tomó contacto con residentes, trabajadores, autoridades y miembros de la comunidad religiosa. El Cottolengo alberga a cerca de 400 personas con discapacidades, y la visita se desarrolló en el marco de las actividades de León XIV en el país.

A las 9.23, Pintos subió al escenario instalado en el salón principal para cantar junto a jóvenes y residentes que integran el coro. El artista estuvo acompañado por su amigo y guitarrista Marcelo Predacino, mientras que el resto de los músicos permaneció a un costado. León XIV siguió la presentación sentado junto a integrantes de su comitiva.

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El papa León XIV encabeza una vigilia para miles de jóvenes en el Monumento de los Españoles del barrio de Palermo (REUTERS/Vincenzo Livieri)

Tras escuchar la canción y los testimonios de los residentes, el Pontífice agradeció la intervención artística. “Gracias por la música”, expresó durante el discurso que ofreció a continuación. Para Pintos, la presentación marcó una participación singular dentro de una carrera de más de 30 años, ya que se trató de una actuación ante el jefe de la Iglesia católica y en compañía de los integrantes del coro de la institución.

Antes de cantar, el músico bahiense había hablado sobre la dimensión personal que le atribuía a la invitación. “No quiero sonar obvio, pero soy un hombre de fe. Estuvimos acá dando lo mejor de nosotros para que salga de la mejor manera posible porque habrá muchas emociones que canalizar, pero, al final de cuentas, queda entregarse a que sucedan las cosas como tienen que suceder. Uno propone y después Dios dispone”, afirmó.

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León XIV recorrió el predio del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde residen cerca de cuatrocientas personas con discapacidades (À PUNT)

El artista también preparó un obsequio para la visita. Encargó tres guitarras acústicas personalizadas con el nombre y la firma de León XIV. Una fue destinada al Papa, otra quedó en el Pequeño Cottolengo Don Orione y la restante pasó a formar parte de la colección personal del cantante.

Al referirse a la posibilidad de actuar ante el Pontífice, Pintos resumió el carácter excepcional de la experiencia con una frase breve: “No pasa todos los días”. Después de su presentación en Claypole, la agenda musical de la visita continuará con la vigilia de Palermo y la misa prevista en Luján.

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