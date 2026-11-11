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ChatGPT permitirá a las empresas reclamar su perfil y tener un agente de IA que atienda a los clientes

Por ahora, los agentes están disponibles para negocios elegibles de comercio electrónico y servicios en línea de Estados Unidos

Cualquier empresa elegible ubicada donde ChatGPT esté disponible puede reclamar su perfil. REUTERS/Dado Ruvic
Cualquier empresa elegible ubicada donde ChatGPT esté disponible puede reclamar su perfil. REUTERS/Dado Ruvic
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OpenAI lanzó recientemente, en versión de prueba, el Business Hub, una herramienta de ChatGPT con la que las empresas pueden reclamar su perfil, corregir sus datos y crear un agente de IA para que los usuarios conversen sobre sus productos. Los agentes arrancan solo en Estados Unidos.

Según el anuncio de la compañía, ChatGPT lo usan 1.200 millones de personas por semana. Cuando una empresa aparezca en una respuesta del chatbot, el usuario podrá abrir su perfil y, si existe un agente, iniciar una conversación aparte para comparar opciones o resolver dudas.

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Esa charla estará identificada de forma clara y separada de la conversación original, y distinta de las respuestas propias de ChatGPT, precisó OpenAI. Las empresas definirán las instrucciones del agente y la información que este puede usar, como detalles de productos o políticas de devolución.

OpenAI lanzó recientemente, en versión de prueba, el Business Hub. REUTERS/Dado Ruvic
OpenAI lanzó recientemente, en versión de prueba, el Business Hub. REUTERS/Dado Ruvic

Por ahora, los agentes están disponibles para negocios elegibles de comercio electrónico y servicios en línea de Estados Unidos. La compañía dijo que ampliará el acceso a más tipos de negocios con el tiempo.

Cómo se reclama y se verifica un perfil

Cualquier empresa elegible ubicada donde ChatGPT esté disponible puede reclamar su perfil. Los clientes de ChatGPT Enterprise y los anunciantes pueden hacerlo con su representante de OpenAI, y los comerciantes de Shopify pueden conectar su tienda desde el panel.

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El centro de ayuda de OpenAI detalla los métodos de verificación: teléfono, correo de la empresa, dominio del sitio web o Shopify. Después, el solicitante debe completar una verificación de identidad con la firma Persona, para la cual puede necesitar un documento oficial, el registro de la empresa y una prueba de que está autorizado a representarla.

La compañía dijo que ampliará el acceso a más tipos de negocios con el tiempo. REUTERS/Dado Ruvic
La compañía dijo que ampliará el acceso a más tipos de negocios con el tiempo. REUTERS/Dado Ruvic

La insignia azul de verificado aparece solo cuando esa verificación de identidad es aprobada. OpenAI revisa y publica los cambios, y aclara que ChatGPT puede usar otras fuentes al responder sobre un negocio.

Benji Shomair, vicepresidente de monetización, dijo a periodistas que usan “múltiples métodos de verificación” según el tipo de negocio y el mercado, según TechCrunch.

Reclamar el perfil no es obligatorio para aparecer. OpenAI indicó que ChatGPT puede mostrar información de un negocio tenga o no un agente, y que reclamar el perfil no garantiza una mejor posición ni más ventas.

Datos de uso y publicidad dentro del agente

El panel también ofrece métricas: menciones del negocio en las respuestas, vistas del perfil, clics hacia el sitio web y los temas de búsqueda en los que la empresa aparece. TechCrunch las describió como limitadas y comparables a las de una herramienta de análisis web.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
OpenAI indicó que ChatGPT puede mostrar información de un negocio tenga o no un agente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas además podrán patrocinar su agente y usarlo como destino de los anuncios de ChatGPT. OpenAI afirmó que los espacios patrocinados estarán señalados y separados de las respuestas del chatbot.

Los comercios con catálogo pueden subir listas de productos con precios y disponibilidad. Los productos de comerciantes de Shopify ya están integrados en ChatGPT mediante Shopify Catalog, según OpenAI.

Los agentes no completan compras. Según el centro de ayuda, explican productos y políticas y enlazan al sitio del negocio, donde el cliente termina la operación. TechCrunch recordó que OpenAI ya había probado vender dentro de ChatGPT con un sistema de comisiones y un carrito de compras, y que retiró esa función en marzo.

OpenAI no informó cuántas empresas participan en la versión de prueba ni dio una fecha para extender los agentes fuera de Estados Unidos.

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