Asfura viajará a Estados Unidos para negociar nuevo acuerdo con el FMI y avanzar con Cuenta del Milenio

El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, confirmó que acompañará al mandatario hondureño durante las reuniones previstas para este jueves y viernes. (Foto: Cortesía)

Guardar

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, viajará este jueves y viernes a Estados Unidos para avanzar en las negociaciones de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y retomar las conversaciones para acceder a los recursos de la Cuenta del Milenio, informó el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules.

El funcionario confirmó que acompañará al mandatario durante la visita a Washington D. C., donde desarrollarán una agenda de reuniones con representantes de organismos internacionales, inversionistas y funcionarios del Gobierno estadounidense.

PUBLICIDAD

Este será el sexto viaje de Asfura a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia de Honduras, según los datos proporcionados en la información oficial sobre su agenda.

Hernández Hércules explicó que uno de los principales objetivos de la visita será avanzar en las conversaciones para establecer un nuevo programa económico con el organismo financiero internacional, en un momento en que el Gobierno busca definir las condiciones de un acuerdo que acompañe sus políticas económicas durante los próximos años.

El presidente Nasry Asfura viajará a Washington D. C. para desarrollar reuniones con organismos financieros, inversionistas y representantes del Gobierno estadounidense. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

Como parte de las actividades previstas, el presidente sostendrá encuentros con diferentes inversionistas en el marco del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), además de reuniones con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La agenda también contempla un encuentro de alto nivel con la directora gerente del FMI, la economista búlgara Kristalina Georgieva, con quien abordará las perspectivas de un nuevo entendimiento entre Honduras y el organismo multilateral.

“Estamos a punto de negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y también es importante que nos volveremos a sentar con la gente de la Cuenta del Milenio”, manifestó el titular de Finanzas.

La reunión con Georgieva representa uno de los puntos centrales de la visita, debido a que el Ejecutivo pretende establecer un nuevo marco de cooperación financiera que permita respaldar sus políticas económicas y enfrentar posibles dificultades externas.

PUBLICIDAD

Honduras busca establecer un nuevo acuerdo con el FMI cuya duración coincida con los tres años restantes del mandato presidencial de Nasry Asfura. (FOTO: La Tribuna)

Uno de los aspectos que destacó Hernández Hércules es que la administración de Asfura pretende negociar un acuerdo con una duración de tres años, de manera que su vigencia coincida con el periodo que le resta al actual Gobierno y no se extienda hacia una nueva administración.

El ministro señaló que la intención es alcanzar un programa que responda a las necesidades económicas del país y que permita contar con mecanismos de respaldo ante situaciones que puedan afectar las finanzas públicas.

En ese sentido, explicó que el Ejecutivo apuesta por un acuerdo de carácter precautorio, una modalidad que permitiría a Honduras contar con un respaldo financiero ante eventuales contingencias, sin que necesariamente implique utilizar los recursos disponibles desde el inicio.

PUBLICIDAD

“Le apuntamos a un acuerdo que pueda ser precautorio donde podamos ver las vicisitudes que tengamos como el cambio climático, el precio del petróleo, otros que se puedan presentar y que sean enfrentados con las reformas estructurales importantes”, detalló.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, sostendrá un encuentro de alto nivel con el presidente hondureño para abordar las negociaciones económicas (Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha)

El funcionario agregó que las reformas necesarias no deberán limitarse a las instituciones del Poder Ejecutivo, sino que también requerirán participación del Congreso Nacional.

La propuesta supone que el nuevo entendimiento con el FMI incluya medidas estructurales orientadas a fortalecer la capacidad del Estado para responder ante escenarios económicos adversos, entre ellos las variaciones en los precios internacionales del petróleo y los efectos del cambio climático.

PUBLICIDAD

Otro de los objetivos de la visita será retomar los acercamientos con representantes de la Corporación del Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), entidad del Gobierno estadounidense encargada de administrar los programas de la Cuenta del Milenio.

Hernández Hércules recordó que el pasado 4 de noviembre Honduras fue declarada país elegible para acceder a este mecanismo de cooperación, un reconocimiento que coloca al país en una posición favorable dentro del proceso de evaluación.

El ministro destacó que Honduras sobresale entre las naciones centroamericanas que buscan acceder a este tipo de recursos, aunque aclaró que también compite con otros países del continente americano.

PUBLICIDAD