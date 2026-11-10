El nuevo esquema se enmarca en un contrato limitado a 10 mil millones de dólares en total. (Composición Infobae: REUTERS/Evelyn Hockstein/Gonzalo Fuentes/Abdul Saboor)

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Elon Musk y Jeff Bezos frente a frente: ocho gigantes privados disputarán contratos lunares con la NASA. La agencia espacial estadounidense anunció que seleccionó a ocho empresas, entre ellas SpaceX y Blue Origin, como licitadoras habilitadas para futuros vuelos de carga a la Luna.

El nuevo esquema se enmarca en un contrato limitado a 10 mil millones de dólares en total, según informó la propia NASA. La cifra no representa fondos ya entregados, sino el techo máximo que podrían alcanzar las futuras órdenes de trabajo, de acuerdo con lo publicado por Fox Business.

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Qué es el contrato CLPS 2 y qué empresas compiten por la carga lunar

El mecanismo se conoce como CLPS 2, la siguiente fase del programa de Servicios Comerciales de Carga Lunar de la NASA. Se trata de un contrato maestro de adjudicación múltiple con una vigencia de 10 años.

FILE PHOTO: The NASA logo during the unveiling for the NASA Artemis III mission at an event at NASA Johnson Space Center in Houston, Texas, U.S., June 9, 2026. REUTERS/Antranik Tavitian/File Photo

Además de SpaceX y Blue Origin, integran el grupo de licitadoras Firefly Aerospace, Intuitive Machines, ispace-U.S., Lockheed Martin Space, Northrop Grumman Space Systems y Voyager Technologies.

Bajo este esquema, cada compañía adjudicataria será responsable del esfuerzo completo del módulo de aterrizaje correspondiente: desde el desarrollo del vehículo hasta las operaciones de vuelo, pasando por el transporte de carga científica, tecnológica y de infraestructura que la NASA necesite llevar a la superficie lunar.

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La NASA aprovechó la presentación para actualizar también los términos del contrato vigente, conocido como CLPS 1.0, cuyo techo pasó de 2.6 mil millones a 4.2 mil millones de dólares. Ese monto cubre los objetivos iniciales de la denominada Base Lunar Fase Uno.

El contrato permanece activo hasta noviembre de 2028, con cinco años adicionales previstos para completar las entregas ya adjudicadas, hasta noviembre de 2033.

Imagen de archivo de la Tierra, parcialmente oculta por la Luna, fotografiada a través de la ventana de la nave espacial Orión. 6 abril 2026. NASA/entrega vía Reuters

Los nuevos premios fueron revelados en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, durante la exposición aeroespacial y espectáculo aéreo MAX POWER. “Estamos construyendo la base lunar misión por misión”, dijo en un comunicado el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

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Este esquema de contratación responde a una pregunta central sobre el futuro de la exploración lunar: cómo trasladar de forma sostenida equipos científicos y tecnológicos hasta la superficie de la Luna. La respuesta de la NASA es distribuir esa tarea entre varias empresas privadas, bajo contratos de largo plazo con techos de inversión definidos mientras se multiplican las misiones comerciales de carga.

Blue Origin y el rover nuclear rumbo al Polo Sur lunar

Entre las adjudicaciones específicas destaca la que recibió Blue Origin, la compañía fundada por Jeff Bezos. La empresa obtuvo un contrato base de 94 millones de dólares, con una opción adicional de 140 millones de dólares sujeta a rendimiento.

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El objetivo de ese acuerdo es entregar el rover PROMISE, impulsado por energía nuclear, en el Polo Sur de la Luna. Blue Origin utilizará su módulo de aterrizaje Mark 1 para completar esa entrega.

FOTO DE ARCHIVO: Elon Musk, CEO de Tesla, asiste a la cumbre "Una Nueva Edad de Oro" en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, rebautizado como Instituto de la Paz Donald J. Trump por la administración Trump, en Washington, DC, EEUU. 8 de octubre de 2026. REUTERS/Evan Vucci

La NASA planea enviar el rover de seis ruedas hacia fines de 2028 y espera que opere durante 18 meses en la superficie lunar. El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la agencia será el encargado de ensamblar el vehículo, con hardware sobrante y unidades de prueba originalmente fabricadas para los rovers de Marte Curiosity y Perseverance.

Lanzamientos y órdenes de trabajo para la Base Lunar

Más allá del contrato CLPS 2, la NASA otorgó seis órdenes de trabajo adicionales por un valor total aproximado de 1.3 mil millones de dólares. Los beneficiarios de esas órdenes son Arrow Science and Technology, Blue Origin e Impulse Space.

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Estas órdenes se enmarcan en el contrato de servicios de lanzamiento VADR de la agencia y cubren tanto el transporte de carga vinculado a la Base Lunar como demostraciones de transporte en el espacio.

Jeff Bezos, founder of Amazon and Blue Origin, and co-founder and co-CEO of Prometheus, attends the 10th edition of the VivaTech technology startups and innovation fair in Paris, France, June 17, 2026. REUTERS/Abdul Saboor

Según lo informado, algunas de estas misiones volarán a bordo de los cohetes New Glenn de Blue Origin, Terran R de Relativity Space y Falcon 9 de SpaceX, lo que reparte el reparto de lanzamientos entre varios operadores privados.

Por separado, la NASA contrató a SpaceX para colocar satélites de comunicaciones en el espacio cislunar en 2028. Ese trabajo se realizará utilizando una nave Starship, bajo un acuerdo logístico lunar que ya existía previamente entre la agencia y la compañía de Elon Musk.

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Infraestructura energética para la futura base lunar

La NASA también definió adjudicaciones vinculadas a la infraestructura de energía que necesitará la base lunar. Los contratos en este rubro fueron otorgados a Honeybee Robotics, una compañía de Blue Origin, Redwire y Yank Technologies.

FILE PHOTO: The NASA logo is seen at Kennedy Space Center ahead of the NASA/SpaceX launch of a commercial crew mission to the International Space Station in Cape Canaveral, Florida, U.S., April 16, 2021. REUTERS/Joe Skipper/File Photo

El objetivo de estos acuerdos es suministrar piezas del miniCAST, una torre solar y de comunicaciones que la agencia pretende construir en la superficie lunar.

La NASA espera que ese trabajo comience en los próximos meses. Además, la agencia planea lanzar una solicitud separada para sistemas de energía completamente integrados a principios de 2027, lo que marcará una etapa posterior dentro del desarrollo energético de la futura base.

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Los retrasos de New Glenn y la competencia entre Blue Origin y SpaceX

El protagonismo de Blue Origin en estos contratos convive con dificultades técnicas recientes en su programa de cohetes. La compañía fundada por Jeff Bezos retrasó el regreso al vuelo de su cohete New Glenn hasta enero de 2027.

FOTO DE ARCHIVO: Vista de la Tierra, parcialmente oculta tras la Luna, capturada a través de la ventana de la nave espacial Orión a las 18:41 EDT (2241 GMT) del 6 de abril de 2026, durante el sobrevuelo de la Luna por la tripulación de Artemis II, y obtenida por Reuters el 7 de abril de 2026. Según los datos del archivo de imagen, la fotografía fue tomada con una cámara Nikon D5 y un objetivo de 400 mm. NASA/Handout vía REUTERS/Foto de archivo

El motivo del retraso fue un estallido de New Glenn durante una prueba de fuego caliente realizada en mayo, que dañó la plataforma de lanzamiento de la compañía en Florida.

Blue Origin compite directamente con SpaceX por clientes tanto del sector privado como del gubernamental. En paralelo a esa competencia, la NASA ha contratado a Blue Origin para varios acuerdos dentro del programa Artemis, entre ellos un módulo de aterrizaje lunar.

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