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El insólito debut de un luchador de sumo de 15 años y 57 kilos ante un rival que lo triplicaba en peso: el combate de cuatro segundos

Shinmichi cayó ante Toramusashi, de 21 años y 150 kilos, por el torneo Kyushu Basho, en el Fukuoka International Center

Transmisión televisiva de un combate de sumo profesional en Japón donde el luchador Shinmichi, con un peso registrado de 57 kilos, ingresa al dohyo para competir frente a Toramusashi, un rival de aproximadamente 150 kilos
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El sumo japonés tiene un nuevo nombre que genera asombro en las redes sociales. Shinmichi, un luchador de apenas 15 años y 57 kilogramos de peso, debutó este fin de semana en la división jonokuchi del torneo de sumo de noviembre, el Kyushu Basho, frente a un rival que lo superaba en 93 kilogramos. El combate se disputó en el Fukuoka International Center, en el sur de Japón, durante la segunda jornada de la competencia.

Shinmichi, representante del establo Takadagawa, mide 165 centímetros y se convirtió en el rikishi activo más liviano del sumo profesional tras pasar los controles de ingreso. Su rival, Toramusashi, de 21 años, 185 centímetros y 150,4 kilogramos, pertenece al establo Musashigawa y acumulaba una presentación previa en la categoría. La diferencia de peso entre ambos, de 93,4 kilogramos, superó ampliamente los márgenes habituales de esta disciplina, que no contempla categorías por peso corporal.

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El enfrentamiento se resolvió en apenas cuatro segundos por tsukidashi, la técnica que consiste en empujar al rival fuera del círculo de combate con las manos extendidas. Toramusashi impuso su ventaja física desde el inicio y sacó a Shinmichi del dohyo en pocos segundos, lo cual le dio su primera victoria en el torneo. Para el joven debutante, el resultado significó su primera derrota en la competencia oficial.

En declaraciones posteriores al combate recogidas por el diario Sports Hochi, Shinmichi reconoció las limitaciones que impuso la diferencia física. “El oponente era más fuerte de lo que esperaba. Debería haberme movido un poco más rápido que él”, afirmó el joven luchador, según consignó el medio japonés.

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Shinmichi, oriundo de la ciudad de Tsukuba, en la prefectura de Ibaraki, no contaba con experiencia previa en sumo antes de ingresar al circuito profesional. Entre sexto grado de primaria y tercer año de secundaria practicó jiu-jitsu brasileño y artes marciales mixtas, disciplinas que marcaron su formación deportiva inicial.

Su ingreso al sumo profesional tampoco siguió el camino convencional. Los estándares físicos exigidos en el examen de nuevos aspirantes requieren una altura mínima de 167 centímetros y un peso de 67 kilogramos, criterios que Shinmichi no alcanzó. Sin embargo, el joven superó una prueba alternativa de capacidad atlética diseñada para quienes no cumplen con los requisitos corporales establecidos, lo cual le permitió acceder a la categoría jonokuchi, el escalón más bajo del sumo profesional.

Con este registro, Shinmichi desplazó como rikishi activo más liviano a Urutora, luchador de 37 años del establo Shikihide que pesaba 60,4 kilogramos, según los datos difundidos por medios especializados en sumo. La aparición de Shinmichi en el dohyo generó comentarios en las redes, donde usuarios se refirieron tanto a su contextura física como a su fe pese a las desventajas.

“Su confianza era tal que casi había olvidado cuál era el resultado obvio”, destacó una opinión en X (antes Twitter). “Deberían hacer una película. El combate dura 1 minuto y luego tienes una hora y 29 minutos de introspección”, añadió una segunda. “Quiero saber por qué está haciendo esto”, se preguntó otro cibernauta.

Antes de su presentación en el torneo de noviembre, Shinmichi ya había participado en competencias preliminares durante el torneo de otoño, donde registró una victoria y dos derrotas. Ese desempeño inicial le permitió acceder a la etapa oficial de la temporada y disputar su primer combate reconocido dentro del circuito profesional de la Asociación de Sumo de Japón.

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