“Una bienvenida que quizás sólo Argentina puede dar”: la frase del Papa que desató el fervor en Palermo

Cientos de miles de personas se congregaron sobre la avenida Del Libertador para participar en la vigilia. (Jaime Olivos)

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León XIV agradeció la recepción de una multitud de jóvenes reunida en Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, y afirmó que se trataba de “una bienvenida que quizás solo Argentina puede dar”. El pontífice participó de la vigilia organizada frente al Monumento de los Españoles, donde escuchó testimonios y respondió preguntas sobre el trabajo con personas excluidas.

“Qué maravillosa acogida. Una bienvenida que quizás solo Argentina puede dar. Gracias”, expresó el papa tras las ovaciones y los cantos del público. La concentración formó parte de una jornada convocada por la Conferencia Episcopal Argentina a pedido del propio pontífice.

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De acuerdo a cifras oficiales, más de un millón de personas asistieron al encuentro. Comenzaron a ocupar desde el mediodía el corredor dispuesto sobre la avenida Del Libertador, entre el monumento y Olleros. La convocatoria estaba dirigida a jóvenes de entre 15 y 35 años, que llegaron con banderas argentinas y del Vaticano, además de mate y consignas religiosas.

El encuentro comenzó a las 20.15, después de que León XIV recorriera la avenida en papamóvil. La actividad incluyó música en vivo, momentos de oración, confesiones y exposiciones de jóvenes que compartieron experiencias personales ante el Papa.

El papa bendijo bebés durante su llegada al Monumento de los Españoles (Jaime Olivos)

Una de las intervenciones fue la de Agustina, una joven nacida en Buenos Aires que desde los 16 años realiza apoyo escolar en barrios populares. Hace un año se instaló en Viedma para acompañar a niños de distintos puntos del país.

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La joven relató que su tarea está inspirada en Santa Nazaria Ignacia y en su llamado a salir al encuentro de quienes “están al borde del camino”. También evocó la frase de la religiosa: “Adelante, siempre adelante”.

Agustina explicó que conoció a chicos que lograron superar situaciones adversas, aunque también vio a otros que no pudieron hacerlo. “Aprendí que aun con compromiso y fe, hay situaciones que se nos escapan de las manos”, planteó antes de consultar cómo enfrentar la frustración cuando la ayuda ofrecida parece insuficiente.

León XIV protagonizó una emotiva noche en el encuentro con los jóvenes (Maximiliano Luna)

León XIV agradeció el afecto con el que la joven acompaña a los niños y reconoció la dureza de esas experiencias. “Comprendo lo que sientes, sé que es duro, pero no pierdas la esperanza”, respondió.

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El pontífice citó a san Ignacio de Loyola para referirse al vínculo entre el esfuerzo individual y la fe: “Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios”. También invitó a sumar el trabajo personal al de otras personas y a recordar que las fuerzas de Dios “no se agotan”.

La respuesta incluyó una referencia a la parábola de la semilla que crece mientras el sembrador duerme. “No siempre veremos los frutos de lo que sembramos, pero podemos confiar en que Dios sigue cuidando de ellos”, sostuvo el Papa, antes de retomar la frase de Santa Nazaria: “Adelante, siempre adelante. El Señor camina contigo”.

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Una vigilia solicitada por el pontífice

La actividad frente al Monumento de los Españoles fue organizada por la Conferencia Episcopal Argentina. La entidad había precisado que el encuentro no surgió como una iniciativa del episcopado local, sino como una solicitud concreta de León XIV.

Más de un millón de personas acompañaron al papa en Palermo, el tercer día de su histórica visita a la Argentina (Maximiliano Luna)

El programa incluyó testimonios, sacerdotes disponibles en carpas de reconciliación para quienes quisieran confesarse y un mensaje del Papa. El eje de la convocatoria tomó como referencia las palabras de Jesús a Bartimeo: “¡Ánimo, levántate! Él te llama”, con una propuesta centrada en la esperanza, la misión personal y la atención a quienes quedan relegados.

Antes de la llegada del pontífice, el escenario instalado junto al monumento recibió a Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, entre otros artistas. Las actuaciones comenzaron a las 16, mientras los asistentes ingresaban a los sectores delimitados para la vigilia.

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La reunión juvenil se produjo después de una misa celebrada por León XIV en la ciudad de Córdoba, a la que asistieron 650.000 personas, según informó Infobae. Esa misma noche, el Papa se trasladó a Buenos Aires para la actividad prevista con jóvenes.

El Monumento de los Españoles ya había sido escenario de grandes concentraciones religiosas. En 1934 albergó el XXXII Congreso Eucarístico Internacional, el primero realizado en América Latina, al que asistió el cardenal Eugenio Pacelli, entonces secretario de la Santa Sede y futuro papa Pío XII.

Juan Pablo II también celebró allí una misa durante su primera visita a la Argentina, con una asistencia estimada en dos millones de personas.