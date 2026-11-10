Alta funcionaria de la Reserva Federal de EE. UU. advirtió que las acciones podrían caer si la inversión en IA decepciona

Las grandes tecnológicas recurren a los mercados de crédito y de acciones para financiar el desarrollo de centros de datos. (Reuters)

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La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal (el banco central de Estados Unidos), Michelle Bowman, advirtió que las acciones podrían sufrir “una gran corrección” si la inversión en inteligencia artificial rinde menos de lo esperado. Lo dijo en un discurso el 10 de noviembre, horas después de una inflación mayor a la prevista.

Bowman dijo que los ingresos de la IA crecen rápido, pero todavía no alcanzan para pagar el mantenimiento de los modelos existentes ni el desarrollo de nuevos modelos y centros de datos. Por eso, afirmó, las grandes tecnológicas recurren cada vez más a los mercados de crédito y de acciones para financiarse.

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Según la funcionaria, la deuda vinculada a la IA va camino de superar los USD 800.000 millones este año, con aumentos en bonos de empresas, crédito privado y financiamiento de proyectos. Los contratos de alquiler y otros compromisos a largo plazo podrían implicar pagos potenciales de más de tres veces esa cifra.

Michelle Bowman, vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, advirtió sobre los riesgos financieros del auge de la inteligencia artificial. (Reuters)

Bowman describió cómo se reparte el riesgo. Las empresas grandes, con buena calificación crediticia, asumieron obligaciones fuera de sus balances para que firmas más pequeñas y riesgosas las usen como garantía al financiar centros de datos y equipos. Los fabricantes de chips y las nubes, agregó, compran participaciones en sus propios clientes, algo que crea “la apariencia de financiamiento circular”.

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Un riesgo concentrado en pocas empresas

La funcionaria afirmó que el riesgo parece concentrarse en unas pocas compañías, entre ellas los laboratorios de IA y los grandes proveedores de nube. Si los ingresos no cubren los costos y la oposición local o la regulación demoran proyectos, “podríamos ver una fuerte corrección en las acciones de las empresas de IA”, con financiamiento más caro y menos crédito.

Ese golpe, según Bowman, frenaría la expansión de los centros de datos y debilitaría la actividad económica. La funcionaria agregó que una caída de las acciones podría minar el consumo de los hogares. También mencionó un salto de las tasas de interés de largo plazo entre los riesgos.

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La Reserva Federal evalúa el impacto de la inversión en inteligencia artificial sobre la estabilidad financiera de Estados Unidos. (Reuters)

Bowman sostuvo que algo de esa revisión ya ocurrió en las últimas semanas: bajaron las valoraciones de las acciones tecnológicas, se ampliaron los márgenes de los bonos corporativos y subió el costo de los seguros contra incumplimiento de pago de algunas empresas ligadas a la expansión de la IA.

La IA ya encarece productos electrónicos

El discurso también vincula la IA con los precios. Según Bowman, los precios de memorias, semiconductores, computadoras y otros productos electrónicos subieron en dos dígitos en algunas categorías este año, porque la demanda de los centros de datos superó la oferta. Dijo esperar que la capacidad de producción alcance a la demanda de forma gradual.

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La funcionaria describió esas alzas como choques de precios relativos en sectores específicos y no como un problema general. Afirmó que las presiones inflacionarias del auge de la IA “parecen persistir”, aunque con señales incipientes de desaceleración, y proyectó que la inflación subyacente de gastos de consumo se acerque a 2 por ciento el año próximo.

Según Bowman, la deuda vinculada a la IA se acerca a los USD 800.000 millones este año. (Reuters)

Sobre la política de tasas, Bowman dijo que aún hay trabajo por hacer para acercar la inflación a la meta. Reuters, citado por el sitio MLQ.ai, informó que no pidió una suba de tasas. Bowman señaló que ese instrumento tiene poca influencia sobre los precios ligados a la IA.

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Agregó que, en ciertos segmentos de sectores intensivos en IA, sobre todo en empresas nuevas y medianas, las tasas más altas parecen frenar decisiones de inversión y de compra. Dijo que seguirá de cerca los mercados de crédito y de acciones para evaluar los riesgos para el crecimiento y la estabilidad financiera.