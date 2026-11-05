Tecno

Las ventas de la Nintendo Switch 2 cayeron 41% tras las subas de precio y el alza de la memoria

La empresa mantiene su meta de 16,5 millones de consolas para marzo de 2027, lo que exige vender unas 10 millones en el próximo semestre

Los ingresos trimestrales de la empresa quedaron por debajo de las proyecciones financieras tras la suba de precios en varios mercados (REUTERS/Issei Kato/File Photo)
Los ingresos trimestrales de la empresa quedaron por debajo de las proyecciones financieras tras la suba de precios en varios mercados (REUTERS/Issei Kato/File Photo)
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Nintendo vendió 2,67 millones de consolas Switch 2 entre julio y septiembre, un 41% menos que en el mismo trimestre del año anterior, según informó la empresa japonesa este 5 de noviembre. La caída coincidió con aumentos de precio en Estados Unidos, Canadá y Japón y con el encarecimiento de los chips de memoria.

La cifra también quedó por debajo de los 3,82 millones de unidades del trimestre anterior, de abril a junio. Los ingresos fueron de 448.200 millones de yenes (USD 2.800 millones), frente a los 481.370 millones que esperaban los analistas consultados por LSEG, proveedor de datos financieros.

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La ganancia neta del trimestre llegó a 73.500 millones de yenes, contra 82.160 millones previstos, según CNBC. Nintendo no cambió su pronóstico para el año fiscal que termina en marzo de 2027: vender 16,5 millones de Switch 2. En el primer semestre colocó 6,49 millones, de modo que necesitaría cerca de 10 millones entre octubre y marzo para cumplirlo.

Una consola más cara y chips que cuestan más

En mayo, la compañía informó que subiría el precio de la versión japonesa de la Switch 2 de 49.980 a 59.980 yenes, según Reuters. Durante el trimestre que acaba de cerrar, según CNBC, aplicó alzas en Estados Unidos, Canadá y Japón, tras un aumento previo en el mercado nipón.

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El catálogo de novedades sumó el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time junto a futuros lanzamientos de Metroid y Pokémon (Europa Press)
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CNBC atribuye las subas a la escasez de memoria, un componente central de las consolas, cuyo precio sube a un ritmo sin precedentes por la demanda de la inteligencia artificial. Con los resultados de abril a junio, Nintendo había estimado que la memoria y los aranceles pesarían unos 100.000 millones de yenes (USD 630 millones), según GamesBeat.

La presión llega también a los cartuchos. El fabricante taiwanés Macronix informó que dejará gradualmente de producir los chips de memoria de juegos, según Ars Technica, y el analista David Gibson lo considera el principal proveedor de la empresa en ese componente. La compañía anticipó el mes pasado que no planea abandonar los cartuchos físicos.

Las ganancias del semestre suben gracias al software

Nintendo registró una caída del 41% en las ventas de la consola Switch 2 durante el trimestre de julio a septiembre (Europa Press)
Nintendo registró una caída del 41% en las ventas de la consola Switch 2 durante el trimestre de julio a septiembre (Europa Press)

Pese a la caída del hardware, la ganancia operativa del semestre subió 49,1%, hasta 216.500 millones de yenes (USD 1.300 millones), con ventas netas de 966.000 millones (USD 6.000 millones), 12,1% menos. Nintendo lo atribuyó a que los juegos pesaron más en los ingresos y a un reembolso de aranceles estadounidenses recibido en el primer trimestre.

Ese reembolso, de unos USD 300 millones, corresponde a gravámenes impuestos bajo la ley de poderes económicos de emergencia de Estados Unidos. Según el comunicado, la empresa los había asumido en gran parte ella misma, sin trasladarlos al precio de sus productos.

Las ventas digitales crecieron 60,5%, hasta 249.600 millones de yenes. Los ingresos por propiedad intelectual, como la película The Super Mario Galaxy Movie, subieron 87,9%, hasta 62.700 millones. La Switch 2 acumula 26,35 millones de unidades desde su lanzamiento. Para el año completo, la empresa prevé ingresos de 2,05 billones de yenes (USD 13.000 millones), un 11,4% menos, y una ganancia neta de 310.000 millones, 26,9% menos, según Investing.com.

El analista Serkan Toto, director ejecutivo de Kantan Games, dijo a CNBC que el único gran estreno del año fiscal es el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. “No alcanza para dejar contentos a los inversores, sobre todo con un aparato que ahora es tan caro”, afirmó. El juego salió a la venta este 5 de noviembre. Nintendo tiene previsto lanzar Metroid Ravenous en enero y nuevos títulos de Pokémon en 2027.

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