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Coinbase obtuvo la licencia federal de banco fiduciario, pero no podrá aceptar depósitos ni dar préstamos

El regulador de Estados Unidos aprobó la versión definitiva del permiso, centrado en custodiar criptomonedas de instituciones; una asociación de entidades comunitarias litiga contra las reglas

Coinbase recibió la aprobación definitiva de la Oficina del Contralor de la Moneda para operar como banco fiduciario nacional. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Coinbase recibió la aprobación definitiva de la Oficina del Contralor de la Moneda para operar como banco fiduciario nacional. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
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Coinbase, plataforma de criptomonedas de Estados Unidos, recibió la aprobación definitiva de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), el regulador de los bancos nacionales, para operar como banco fiduciario. La empresa lo comunicó el 9 de noviembre; el permiso fue concedido el viernes 6.

La nueva entidad se llama Coinbase National Trust Company. Un banco fiduciario guarda y administra activos de terceros, pero no capta depósitos corrientes ni otorga préstamos. Coinbase había obtenido una aprobación condicional el 2 de abril, según el registro de la OCC citado por el medio especializado crypto.news.

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Rick Schonberg, jefe de operaciones de custodia y trading de Coinbase y director ejecutivo de la nueva entidad, dijo en el comunicado que el permiso permite ampliar la custodia de activos digitales “dentro de un marco regulatorio federal coherente”.

Primer plano de tres monedas Bitcoin doradas y unos billetes de dólar acostados sobre una superficie de madera, con dos laptops abiertas de fondo.
La nueva filial custodiará criptomonedas institucionales pero no captará depósitos corrientes ni otorgará préstamos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa explicó que, hasta ahora, su negocio de custodia operaba bajo una licencia del estado de Nueva York. Coinbase presentó la solicitud el 3 de octubre de 2025, según el medio FinTech Futures.

Qué puede hacer y qué no

La entidad podrá custodiar criptomonedas como fiduciario, sobre todo para clientes institucionales, y permitirá mover dinero y activos dentro de esas cuentas. Bankless, medio especializado, precisa que los dólares de los clientes quedan en cuentas de otros bancos y que el seguro de depósitos federal no aplica.

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Coinbase planea trasladar a esta entidad todo el negocio de custodia de su compañía neoyorquina en un plazo de tres años, según la resolución de abril resumida por crypto.news. Servicios como el staking (generar rendimiento por mantener criptomonedas bloqueadas) y la compraventa para grandes clientes seguirán en otras empresas del grupo.

Rick Schonberg asumió la dirección ejecutiva de la nueva entidad con el objetivo de custodiar activos digitales bajo regulación federal. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Rick Schonberg asumió la dirección ejecutiva de la nueva entidad con el objetivo de custodiar activos digitales bajo regulación federal. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La resolución de abril de 2026 exige al banco un capital mínimo de USD 60 millones, de acuerdo con crypto.news. El permiso tampoco da acceso automático a los sistemas de pago de la Reserva Federal: eso requiere otro trámite.

Las stablecoins, un punto con versiones distintas

Bloomberg indicó, citando a personas familiarizadas con el asunto, que la licencia podría permitir a Coinbase emitir sus propias stablecoins (criptomonedas ligadas al valor del dólar) y apoyar a otras empresas en esa tarea. American Banker agrega que la compañía señala como prioridad inmediata la custodia y, más adelante, la emisión de estas monedas y los pagos.

Bankless, en cambio, recuerda que la carta de la OCC de abril dice que el banco no se propone emitir stablecoins. Cualquier cambio importante en su plan requiere avisar con 60 días de anticipación y obtener el visto bueno del regulador.

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Coinbase se convirtió en la tercera firma de activos digitales que obtiene este aval regulatorio tras Circle y Ripple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coinbase es la tercera firma nacida en el mundo cripto que logra este año una licencia definitiva de este tipo, tras Circle, el 10 de julio, y Ripple, el 26 de octubre.

Los bancos comunitarios lo discuten en la justicia

Las asociaciones bancarias cuestionan estas licencias porque permiten a empresas cripto actuar de forma parecida a un banco sin cumplir todos los requisitos bancarios tradicionales, y los activos en un banco fiduciario no cuentan con seguro de depósitos, según American Banker.

Según Bankless, la Asociación de Bancos Comunitarios Independientes (ICBA) demandó a la OCC por las normas que sustentan los permisos. En mayo pidió además suspender la aprobación de Coinbase por una demanda por juegos de azar presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, contra una filial de la empresa.

Binance sufrió una intrusión informática por 6.340 millones de dólares que el FBI vinculó de manera preliminar con Corea del Norte. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Binance sufrió una intrusión informática por 6.340 millones de dólares que el FBI vinculó de manera preliminar con Corea del Norte. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

American Banker indica que el litigio puede tardar años y que un tribunal podría imponer restricciones más estrictas a las entidades ya autorizadas o revocar la interpretación de la OCC.

Binance enfrentó una filtración recientemente

Binance sufrió un ciberataque el 29 de octubre de 2026 tras una operación de ingeniería social que combinó una falsa oferta laboral, entrevistas simuladas y software malicioso. Los atacantes comprometieron equipos de empleados, obtuvieron credenciales internas y accedieron al sistema que autoriza operaciones de billeteras digitales.

Según la empresa, fueron afectados activos por unos 6.340 millones de dólares, incluidos Bitcoin, Ethereum, XRP y Solana. Binance suspendió retiros, reconstruyó sistemas, desactivó credenciales y congeló o interceptó 2.850 millones.

Aseguró que absorberá las pérdidas para que los usuarios no resulten perjudicados. El FBI vincula preliminarmente el hecho con Corea del Norte norcoreana.

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