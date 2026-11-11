El inesperado rival que le surgió a Pochettino para dirigir al Manchester United, que está a un paso de despedir a su técnico

Mauricio Pochettino es uno de los candidatos a convertirse en entrenador del Manchester United (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

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Manchester United prepara el terreno para una posible salida de Michael Carrick y ya tiene en la mira a Mauricio Pochettino, entrenador de la selección de Estados Unidos, aunque su contratación demandaría un desembolso de 10 millones de dólares. Pero al entrenador argentino le surgió un hipotético rival, que también suena como candidato.

Según información revelada por el medio estadounidense The Athletic, el vínculo de Pochettino con la Federación de Estados Unidos incluye una cláusula de salida por ese monto. A esa cifra se sumaría un pago adicional de varios millones de dólares si el club inglés pretende incorporar también al cuerpo técnico que acompaña al entrenador argentino desde hace más de una década.

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El ex DT de Tottenham, Southampton y Chelsea renovó su contrato con la federación estadounidense hace cinco meses, tras la última Copa del Mundo, y su vínculo se extiende hasta el Mundial 2030. Pese a ese compromiso vigente, Pochettino aparece como el candidato que más fuerza acumula entre los nombres barajados por la dirigencia de los Red Devils.

Antonio Conte es otro de los candidatos (REUTERS/Phil Noble)

La continuidad de Carrick al frente del plantel no está confirmada, pero la prensa británica da por hecho su salida. El equipo marcha en el puesto 18 de la Premier League, con solo ocho puntos en diez fechas, en zona de descenso al Championship. Ante ese panorama, la dirigencia inició un proceso de revisión sobre la gestión del extécnico de la academia del club.

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Pochettino no es la única alternativa que evalúa el United. El nombre de Antonio Conte también circula con fuerza y concentra el respaldo de buena parte de la hinchada, que recuerda su paso por Chelsea, club con el que obtuvo una Premier League y una FA Cup. El italiano suma además títulos al frente de Juventus, Inter y Napoli, equipo que dirigió hasta mayo de este año, cuando dejó el cargo tras finalizar subcampeón de la Serie A.

Sin embargo, la dirigencia manifiesta dudas sobre su carácter, descrito como “abrasivo” dentro del vestuario. Esa reserva cobra peso después del ciclo de Ruben Amorim, que dejó expuestos varios conflictos internos durante su etapa al mando del plantel. En tanto, Manchester United afrontará el próximo domingo un partido clave ante Liverpool, que pelea en los primeros puestos de la tabla y podría definir el futuro inmediato de Carrick en Old Trafford.

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Por su parte, Pochettino extendió su vínculo con la selección de Estados Unidos después del Mundial de 2026. La federación estadounidense confirmó en agosto que el entrenador continuaría al mando del equipo durante el nuevo ciclo, con la meta de llegar en forma a la Copa del Mundo de 2030.

Su continuidad generó dudas incluso antes de esa renovación. En más de una ocasión, el técnico había manifestado su deseo de volver a la Premier League y admitió que extrañaba el fútbol inglés. Sin embargo, tras firmar la extensión, remarcó que su objetivo era cumplir el proceso pactado con la federación. “Cada vez que firmamos un contrato, es para llegar hasta el último día”, declaró Pochettino tras la renovación, según recogió The Athletic. El entrenador argentino explicó que el acuerdo de cuatro años reflejaba la voluntad de desarrollar un proyecto integral con el combinado norteamericano.

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El director técnico, de 54 años, dejó a la vez una puerta abierta a futuro. “En la vida no hay nada seguro. Menos en el fútbol”, añadió. La frase toma nueva relevancia a la luz del interés de uno de los clubes más importantes de Inglaterra y la chance de que regrese a una liga donde ya dirigió a Southampton, Tottenham y Chelsea.

Más allá de los rumores que lo vinculan con Manchester United, Pochettino sigue abocado a su trabajo con el seleccionado estadounidense en el Centro Nacional de Entrenamiento de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF), en Fayetteville, Georgia. Allí el equipo se prepara para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Confederación de Fútbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

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Estados Unidos recibirá a Haití este sábado en Miami y jugará el martes siguiente en Cincinnati. Pochettino ofrecerá una conferencia de prensa el viernes, previa al primer partido de esa doble fecha.

La selección arrancó el ciclo posmundialista con una renovación en el plantel: desde el Mundial de 2026, el entrenador citó a 13 futbolistas sin experiencia internacional previa para las ventanas de septiembre y octubre. En esos encuentros, el equipo ganó los cuatro partidos disputados.