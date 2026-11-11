Economía

Mercado Pago lanza su propio fondo para que las empresas paguen indemnizaciones: cómo funcionará y cuándo entrará en vigencia

La compañía anunció MP FAL, que servirá para administrar los aportes obligatorios al nuevo sistema de indemnizaciones laborales

Mercado Pago - posnet- pagos digitales
El FAL es obligatorio para todas las empresas privadas con trabajadores registrados, exceptuando a los regímenes de la construcción y de casas particulares.
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Mercado Pago lanzó MP FAL, su propio fondo de inversión para administrar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo régimen obligatorio creado por el Gobierno que establece un sistema de ahorro empresarial para financiar indemnizaciones por despido. La fintech se suma así a bancos y agentes de liquidación y compensación (Alycs) que ya preparan sus propios productos para captar a los 550.000 empleadores privados que, a partir de diciembre, deberán aportar mensualmente sobre los salarios de sus 6,2 millones de trabajadores registrados.

El FAL es un régimen de carácter universal: todos los empleadores privados con trabajadores registrados están obligados a participar, exceptuando a los regímenes de la construcción y de casas particulares. El sistema, incluido en la reforma laboral aprobada este año, entra en vigor el 1° de diciembre de 2026. La diferencia entre empresas está en la alícuota: las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) con certificado vigente y las entidades sin fines de lucro calificadas ante la Secretaría de Industria, Comercio y PyME aportan el 2,5% de la base remunerativa del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA); el resto de los empleadores privados, el 1 por ciento.

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En términos generales, esa contribución se compensa con una reducción de otras cargas patronales, por lo que no implica un costo adicional para la empresa.

Los fondos se acumulan en una cuenta a nombre de cada empleador, se invierten en instrumentos financieros regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y quedan reservados exclusivamente para afrontar obligaciones derivadas de la finalización de relaciones laborales: indemnizaciones por despido o retiros voluntarios. No pueden destinarse a ningún otro fin ni retirarse salvo en casos de cierre o desaparición de la empresa.

Cómo se prepara el mercado financiero

La ley prevé que cada empleador seleccione la entidad que administrará su cuenta. Las opciones son bancos, Alycs y, ahora también, administradoras de fondos comunes de inversión como Mercado Pago Asset Management S.A., sociedad gerente registrada ante la CNV. Si el empleador no ejerce esa elección, el organismo le asigna una administradora de oficio. La sociedad depositaria del MP FAL es Banco Industrial S.A., también autorizado por la CNV.

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Para poder usar los fondos acumulados, la ley exige un período de carencia de 12 meses consecutivos. (Despegar)
Para poder usar los fondos acumulados, la ley exige un período de carencia de 12 meses consecutivos. (Despegar)

Desde la sanción de la norma, la CNV ya convocó a las Alycs a reuniones para avanzar en la operatoria, y varios bancos preparan “familias de FAL” con distintas opciones de inversión, del mismo modo en que hoy ofrecen familias de fondos comunes a sus clientes.

El primer aporte al FAL corresponde a las remuneraciones devengadas en diciembre de 2026, que se abonan en enero de 2027 mediante el formulario F.931. Para poder usar los fondos acumulados, la ley exige un período de carencia de 12 meses consecutivos, contados desde el primer aporte efectivo registrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Una vez superada esa carencia, ante una desvinculación, el fondo transfiere el dinero directamente al CBU del trabajador. Los recursos no pasan por la billetera del empleador, y la existencia o insuficiencia de fondos no altera su responsabilidad legal por el pago íntegro de las indemnizaciones.

Cómo se usa el fondo ante una desvinculación

Según indica la empresa, el proceso de adhesión al fondo de Mercado Pago es digital y sin cargo de ingreso. El empleador se suma desde su cuenta en la plataforma, acepta una declaración jurada en la que certifica que tiene trabajadores registrados alcanzados por el régimen, y recibe su ID FAL, el número que identifica su cuenta dentro del fondo. Luego debe validar ese identificador ante ARCA, con clave fiscal, a través del servicio “Simplificación Registral”, para que el organismo derive las contribuciones mensuales al MP FAL.

Durante el primer año, la comisión de administración es del 0%. A partir del segundo año, rigen las comisiones del Reglamento de Gestión, con un tope total del 1% anual, IVA incluido, que abarca a la gerente, la depositaria y cualquier otro interviniente. Ese tope del 1% es el mismo que fija la ley para todas las administradoras del sistema.

El fondo genera rendimientos sobre los aportes acumulados

Mientras los fondos no se utilizan, se invierten en activos autorizados por las normas del FAL: títulos de deuda del Estado nacional, deuda de provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con calificación AAA en escala nacional, depósitos a plazo en entidades financieras habilitadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y obligaciones negociables de emisores privados con igual calificación. El fondo debe mantener en todo momento al menos el 10% de su patrimonio en activos de alta liquidez.

Manos de personas sobre un escritorio con informes impresos, un teléfono y una tableta que muestran gráficos de barras y líneas
Mientras los fondos del FAL no se utilizan, se invierten en títulos de deuda con calificación AAA en escala nacional, depósitos a plazo en entidades financieras habilitadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y obligaciones negociables de emisores privados.

El valor de las cuotapartes está sujeto a fluctuaciones de mercado y el capital no cuenta con garantía de la gerente ni de la depositaria. Los rendimientos obtenidos están exentos del Impuesto a las Ganancias para el empleador, según la Ley 27.802 y el Decreto 408/2026; las contribuciones al fondo, a su vez, son deducibles de ese impuesto.

Cuando se finaliza un vínculo laboral, el empleador presenta ante la administradora una declaración jurada con los datos del trabajador, la causa de la extinción, la liquidación practicada y el CBU al que debe transferirse el pago. La administradora tiene hasta cinco días hábiles para transferir los fondos directamente a la cuenta del trabajador. El empleador puede optar por cubrir la indemnización con el saldo del FAL en forma total, parcial o no utilizarlo, en cuyo caso la afronta con su propia caja.

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