Tecno

Tu antebrazo podría convertirse en un panel táctil gracias a esta nueva tecnología para relojes inteligentes

El sistema, desarrollado por un equipo de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, utiliza un sensor de radar de onda milimétrica montado sobre una pulsera

Brazo con sudor y reloj inteligente de pantalla encendida, junto a una botella de agua y una toalla deportiva sobre un banco gris.
Los usuarios podrán controlar su reloj inteligente mediante deslizamientos en su antebrazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte desarrolló un sistema que transforma el antebrazo en una superficie táctil capaz de controlar relojes inteligentes sin necesidad de tocar la pequeña pantalla del dispositivo. La tecnología, bautizada EpiPad, permite deslizar, hacer zoom y seleccionar opciones mediante gestos realizados directamente sobre la piel.

El sistema utiliza un sensor de radar de onda milimétrica (mmWave) de tamaño compacto para rastrear el movimiento de los dedos y medir con qué fuerza el usuario presiona la piel. Esta combinación habilita gestos con varios dedos y controles sensibles a la presión, de manera similar a lo que ofrece el panel táctil de una computadora portátil.

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El radar detecta presión sin necesidad de contacto con la pantalla

A diferencia de las pantallas táctiles convencionales, EpiPad no requiere que el usuario toque ningún display. El sistema de radar identifica movimientos y niveles de presión a partir de los cambios en las señales reflejadas por la piel.

Epipad
EpiPad convierte el antebrazo en una superficie táctil para controlar relojes inteligentes. (NC State)

Los investigadores diseñaron un método de procesamiento de señales basado en la dinámica de fase de las ondas milimétricas para estimar la fuerza aplicada. A esto se suman modelos de aprendizaje automático livianos que reconocen los gestos e interpretan las órdenes del usuario.

El arreglo de sensores mide aproximadamente 5 por 4 milímetros y se monta sobre una pulsera. Desde allí, detecta los cambios sutiles que se producen en la piel cuando los dedos presionan el antebrazo. El prototipo actual tiene el aspecto de una pulsera con un circuito expuesto, aunque los investigadores sostienen que sus componentes podrían integrarse en el diseño convencional de un reloj inteligente.

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Antes de utilizar el sistema, los usuarios deben completar una breve rutina de calibración que adapta la tecnología a sus movimientos particulares. Según el artículo científico, este proceso demora 3 minutos y 54 segundos.

Epipad
El prototipo detecta la presión de los dedos sin contacto con ninguna pantalla. (NC State)

Pruebas con 20 participantes mostraron una alta precisión

El equipo evaluó EpiPad en experimentos con 20 participantes. El sistema alcanzó una precisión del 92,8% en el reconocimiento de gestos y del 90,2% en la detección de fuerza, con una precisión de medición de 10,2 milímetros en usuarios que no habían formado parte del entrenamiento previo del modelo.

En una evaluación adicional en tiempo real, los participantes realizaron tareas de uso del reloj inteligente mediante tres métodos distintos: una pantalla táctil convencional, un cursor controlado por inclinación y EpiPad. Los investigadores reportaron que EpiPad superó a los otros dos métodos tanto en tasa de error como en eficiencia.

Estos resultados sugieren que usar el antebrazo como superficie de entrada podría facilitar el control de dispositivos portátiles de pequeño tamaño. Sin embargo, los hallazgos corresponden a un prototipo de prueba de concepto y a un estudio con una muestra reducida de usuarios, no a un producto disponible en el mercado.

Epipad
La tecnología permite deslizar, hacer zoom y seleccionar opciones con gestos sobre la piel. (NC State)

El costo estimado de los componentes es menor a 10 dólares

Los investigadores calculan que los componentes funcionales del sistema, incluido el arreglo de sensores de radar, podrían costar menos de 10 dólares. Esta cifra corresponde a una estimación del equipo de investigación y no al precio final de un dispositivo terminado.

La tecnología podría extenderse más allá de los relojes inteligentes. Los dispositivos portátiles sin pantalla, como los anteojos inteligentes, podrían utilizar la piel como superficie interactiva, lo que permitiría emitir órdenes sin depender de un display o de botones físicos.

El trabajo se detalla en un artículo titulado “EpiPad: Enabling Multi-Finger and Force-Sensitive Skin Interface for Smartwatches”, publicado en Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies. La investigación fue presentada en la conferencia UbiComp/ISWC 2026, celebrada en Shanghái.

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