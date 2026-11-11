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PlayStation 5 alcanza los 100 millones de ventas a seis años de su lanzamiento: PS2 aún lidera con 160M

La comunidad de usuarios de PlayStation se prepara para uno de los estrenos más esperados, Grand Theft Auto VI, que ya puede descargarse de forma anticipada

Sony indicó que PlayStation 5 superó los 100 millones de consolas comercializadas a usuarios de todo el mundo hasta el 10 de noviembre de 2026. REUTERS/Carlo Allegri
Sony indicó que PlayStation 5 superó los 100 millones de consolas comercializadas a usuarios de todo el mundo hasta el 10 de noviembre de 2026. REUTERS/Carlo Allegri
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PlayStation 5 superó los 100 millones de unidades vendidas a consumidores finales en todo el mundo, según las cifras actualizadas por Sony al 10 de noviembre de 2026.

La consola alcanzó esa marca seis años después de su lanzamiento, aunque todavía se encuentra a más de 60 millones de unidades del registro de PlayStation 2, que acumuló más de 160 millones de ventas y mantiene el primer puesto histórico de la marca.

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El salto de PS5 confirma la continuidad comercial de la división de videojuegos de Sony, que también informó 127 millones de usuarios activos mensuales de PlayStation al 30 de septiembre.

PlayStation 2 conserva el récord de ventas de la marca, con más de 160 millones de equipos vendidos. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
PlayStation 2 conserva el récord de ventas de la marca, con más de 160 millones de equipos vendidos. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

La base de jugadores convive con un calendario de lanzamientos que tendrá uno de sus mayores focos en Grand Theft Auto VI, cuya precarga ya quedó habilitada en la tienda digital de la consola.

La actual generación comenzó con restricciones de producción y dificultades de abastecimiento en distintos mercados.

Aun así, PS5 logró sostener el ritmo de ventas y alcanzó una cifra que ya supera a la de PlayStation, PlayStation 3 y PlayStation Portable (PSP). Su siguiente referencia dentro de la familia es PlayStation 4, que cerró su ciclo con más de 117 millones de unidades vendidas.

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La llegada de Grand Theft Auto VI se perfila como uno de los principales acontecimientos del calendario de PlayStation. REUTERS/Jim Vondruska/File Photo
La llegada de Grand Theft Auto VI se perfila como uno de los principales acontecimientos del calendario de PlayStation. REUTERS/Jim Vondruska/File Photo

Cómo han sido las ventas de PlayStation desde su lanzamiento

Las cifras acumuladas de Sony muestran que la primera PlayStation superó los 102,4 millones de unidades vendidas. Luego, PlayStation 2 estableció una marca que ninguna otra consola de la compañía consiguió igualar: más de 160 millones.

PlayStation 3 alcanzó más de 87,4 millones de ventas, mientras que PSP llegó a más de 76,4 millones. PlayStation 4, lanzada en 2013, superó los 117 millones de equipos comercializados hasta el 30 de junio de 2022.

En el caso de PlayStation 5, la evolución anual refleja una expansión acelerada tras los primeros meses de disponibilidad limitada.

Durante el año fiscal 2020, que incluyó su estreno en noviembre, Sony vendió 7,8 millones de unidades. La cifra ascendió a 11,5 millones en el año fiscal 2021 y a 19,1 millones en el período siguiente.

La próxima meta de PS5 dentro de la historia de la marca es PlayStation 4, que superó los 117 millones de unidades. REUTERS/Issei Kato
La próxima meta de PS5 dentro de la historia de la marca es PlayStation 4, que superó los 117 millones de unidades. REUTERS/Issei Kato

La consola alcanzó 20,8 millones de unidades durante el año fiscal 2023, su mejor resultado anual hasta el momento. En el año fiscal 2024 vendió 18,5 millones y en el fiscal 2025 sumó otros 16 millones. Entre abril y septiembre del año fiscal 2026, Sony informó 4,2 millones de consolas vendidas.

El ecosistema de software acompaña ese volumen. PlayStation 4 y PlayStation 5 reunieron más de 1.795 millones de juegos vendidos hasta el 30 de septiembre de 2026, de acuerdo con los datos corporativos. Esa categoría incluye títulos físicos, digitales, juegos para realidad virtual y software incluido con las consolas.

Por qué PlayStation 2 fue tan popular

La distancia entre PS5 y PlayStation 2 permite dimensionar el alcance de la segunda consola de Sony. PlayStation 2 llegó al mercado japonés el 4 de marzo de 2000 y se mantuvo en producción hasta 2013, un período de 13 años.

Su desempeño no se explicó solo por los videojuegos. La consola reproducía CD y DVD, una función que la ubicó como una alternativa más accesible frente a los reproductores de DVD disponibles a comienzos de la década de 2000. Su precio de lanzamiento fue de USD 299.

(PlayStation)
PlayStation 2 se benefició de su reproductor de CD y DVD, la retrocompatibilidad con la primera consola y un catálogo que superó los 4.000 juegos. (PlayStation)

La retrocompatibilidad con juegos y accesorios de la primera PlayStation amplió desde el inicio el catálogo disponible para los compradores.

Con el paso de los años, su biblioteca superó los 4.000 títulos e incluyó franquicias como Grand Theft Auto, God of War, Final Fantasy, Resident Evil y Metal Gear Solid.

Sony también redujo el precio de la consola en 2002, hasta dejarla al nivel de Nintendo GameCube y por debajo de la primera Xbox. Más tarde, lanzó la versión PS2 Slim, que ofreció un formato más compacto. Esas decisiones extendieron la presencia de la consola en distintos mercados.

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