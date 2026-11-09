Tecno

Las empresas que construyen centros de datos para IA pagarían USD 380 millones más en intereses en 2027

Un informe de calcula que la deuda de 13.400 millones de dólares que vence ese año se refinanciaría con tasas casi tres puntos más altas

Los desarrolladores de centros de datos para inteligencia artificial afrontarán al menos USD 380 millones adicionales en intereses a partir de 2027. (REUTERS/Noah Berger para AWS)
Los desarrolladores de centros de datos para inteligencia artificial afrontarán al menos USD 380 millones adicionales en intereses a partir de 2027. (REUTERS/Noah Berger para AWS)
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Los desarrolladores de centros de datos para inteligencia artificial (IA) podrían pagar al menos USD 380 millones más en intereses cuando refinancien en 2027 la deuda que vence ese año, según un informe de BloombergNEF. La causa es el alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

El informe contabiliza 13.400 millones de dólares en deuda en dólares y de tasa fija que vence en 2027. Si se refinanciara por completo con los rendimientos del Tesoro de octubre de 2026, las tasas de esos préstamos subirían 2,85 puntos porcentuales, siempre que los márgenes de riesgo que cobran los inversores se mantengan.

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Los rendimientos del Tesoro son la referencia con la que se fijan los intereses de casi toda la deuda en dólares. Cuando suben, endeudarse cuesta más para cualquier empresa, un hecho que aplica para las que levantan centros de datos con préstamos y bonos.

El alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos encarece el financiamiento para la infraestructura tecnológica. (REUTERS/Noah Berger for AWS/Archivo)
El alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos encarece el financiamiento para la infraestructura tecnológica. (REUTERS/Noah Berger for AWS/Archivo)

Por qué los bancos se vuelven más selectivos

El encarecimiento coincide con un cambio de ánimo entre los prestamistas. Según Reuters, algunos bancos que hace pocas semanas competían por financiar proyectos de IA ahora dicen que dudan en sumar nuevos acuerdos, incluso cuando cuentan con garantías de grandes tecnológicas, tras la reciente caída de las bolsas.

Reuters agregó que los inversores analizan con más detalle los flujos de caja y las condiciones en que los grandes clientes podrían reducir o cancelar sus compromisos. Un analista de Bank of America, Yuri Seliger, calculó que el sobreprecio de la deuda a 10 años de las grandes nubes subió unos 50 puntos básicos en el año, frente a unos 20 para industriales sin relación con la IA.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los bancos prestamistas aumentaron la revisión de garantías y flujos de caja para nuevos proyectos de inteligencia artificial tras las caídas bursátiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los bonos de Meta emitidos este año y los de SpaceX cotizan por debajo de su valor nominal, según la misma agencia. La demanda de financiamiento no cede: Goldman Sachs Research proyecta que las emisiones de deuda de los grandes proveedores de nube lleguen a USD 420.000 millones en 2027, más de 60% por encima de su estimación de USD 250.000 millones para este año.

En qué fechas se vencen los prestamos de empresas de centros de datos

Moody’s Ratings advirtió el 27 de octubre de 2026 que una ola de préstamos que vencen entre 2027 y 2029 pondrá a prueba a los deudores más débiles. La agencia espera que el gasto de inversión de los cinco mayores proveedores de nube de Estados Unidos y de CoreWeave se acerque a USD 1 billón en 2027.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Banco de Pagos Internacionales reveló que las firmas emergentes de la nube utilizan chips como garantía crediticia para pactar préstamos a tasa variable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moody’s observó que cerca de 17% de los 607 deudores que sigue usa intereses pagados en especie, un mecanismo que permite aplazar el pago en efectivo y acumularlo en la deuda.

El Banco de Pagos Internacionales (BIS) señaló en un boletín que las cinco mayores empresas de nube emitieron USD 222.000 millones en bonos hasta septiembre de 2026. Las nuevas proveedoras de nube, que alquilan capacidad de cómputo, se endeudan con sus chips como garantía, con tasa variable.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La demanda de capacidad de procesamiento y las exigencias de seguridad informática impulsan la inversión corporativa en centros de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El BIS concluyó que el efecto de las noticias de financiamiento de IA sobre los bonos del Tesoro fue pequeño y breve en 2026, pero que mantener el ritmo de emisión actual podría cambiar ese panorama.

Por qué las empresas apuestan por centros de datos

La digitalización, la IA y el crecimiento de los servicios en la nube elevan la demanda de capacidad de procesamiento y almacenamiento. Los centros de datos permiten operar plataformas, proteger información y sostener servicios disponibles de forma continua.

Asimismo, las compañías buscan reducir demoras, mejorar la seguridad informática y cumplir exigencias regulatorias sobre el manejo de datos. La inversión responde a la necesidad de escalar operaciones sin depender de infraestructura propia dispersa y acelerar el desarrollo de servicios digitales masivos.

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