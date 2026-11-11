Chile sumó una nueva región de infraestructura de Amazon Web Services tras una inversión de USD 4.000 millones

AWS calcula un aporte de más de USD 7.500 millones al producto interno bruto y la capacitación de 300.000 personas en tecnología. (REUTERS/Isabel Infantes)

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Amazon Web Services (AWS), la filial de computación en la nube de Amazon, puso en marcha este miércoles su primera región de infraestructura en Chile, resultado de una inversión de más de USD 4.000 millones en 15 años. Es la tercera de la compañía en América Latina, después de las de Brasil y México. Por ahora funciona para un grupo reducido de clientes; el resto tendrá acceso antes de fin de año.

Una región de AWS agrupa al menos tres zonas de disponibilidad, instalaciones separadas físicamente, con energía y refrigeración propias, a menos de 100 kilómetros entre sí. Las tres de Chile están en la Región Metropolitana de Santiago. Ese diseño evita que un fallo en un centro interrumpa el servicio y permite guardar los datos dentro del país.

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Los primeros usuarios son BancoEstado, BTG Pactual, Cencosud, Consorcio, Itaú y la cadena minorista Ripley. Paula Bellizia, vicepresidenta de AWS para América Latina, dijo que los clientes pedían “mantener sus datos en el país, cumplir más fácilmente con los requisitos regulatorios y ofrecer a sus propios clientes experiencias más rápidas y confiables”.

El agua es el punto más sensible para esta industria en Chile, cuya zona central acumula más de 15 años de sequía. En febrero de 2024, el Segundo Tribunal Ambiental acogió en parte una reclamación de vecinos de Cerrillos, en el poniente de Santiago, contra un centro de datos de Google de USD 200 millones, y ordenó evaluar su impacto sobre el acuífero Santiago Central. Siete meses después, Google desistió del diseño original.

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AWS sostiene que sus instalaciones chilenas se enfrían sobre todo con aire y solo usan agua en los días de más calor, cerca del 4% del año. Un informe de la consultora Accenture encargado por la propia compañía estima que su infraestructura es hasta 4,1 veces más eficiente en energía que los centros de datos que las empresas operan por su cuenta.

La región de infraestructura reducirá el tiempo de respuesta para usuarios de Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay. (REUTERS/Noah Berger for AWS/File Photo)

El presidente José Antonio Kast, que asumió en marzo con la promesa de recortar trámites a la inversión privada, encabezó el acto. Allí dijo que las compañías extranjeras “han encontrado en Chile un lugar para sus inversiones”.

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La empresa asegura que la región también reducirá el tiempo de respuesta de sus servicios para usuarios de Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay.

En la primera etapa ofrece cómputo, almacenamiento, redes y bases de datos; las herramientas de inteligencia artificial Amazon Bedrock y Amazon SageMaker llegarán durante el primer año. AWS calcula que la región aportará más de USD 7.500 millones al producto interno bruto chileno y sostendrá un promedio de 4.100 empleos a tiempo completo por año, entre directos e indirectos. Además, se comprometió a capacitar gratis a 300.000 personas en inteligencia artificial y computación en la nube hasta 2028.

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AWS anunció el proyecto el 7 de mayo de 2025, durante el gobierno de Gabriel Boric, que en diciembre de 2024 había lanzado un Plan Nacional de Data Centers para atraer al sector. Para entonces, la compañía ya tenía los permisos ambientales de dos centros de datos en Santiago, de USD 205 millones cada uno. En junio de 2025, Microsoft se adelantó y abrió su región Chile Central, también en la Región Metropolitana.

Uno de los complejos de AWS, en el norte de la capital, fue impugnado por vecinos que alegaron que el permiso no consideraba una línea eléctrica de alta tensión que, según ellos, hará falta para abastecerlo. Las autoridades ambientales resolvieron, a comienzos de abril, que la obra podía seguir y que cualquier tendido deberá evaluarse aparte.

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Con la apertura en Santiago, la red mundial de AWS llega a 39 regiones y 124 zonas de disponibilidad. La empresa prevé abrir la región chilena a todos sus clientes en las próximas semanas.