Nvidia estaría considerando la destitución de su CEO, Jensen Huang, tras segunda supuesta infidelidad

El directorio de Nvidia analizaría la salida de Jensen Huang de la dirección ejecutiva. REUTERS/Manami Yamada/File Photo

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La junta directiva de Nvidia estaría evaluando destituir a su director ejecutivo, Jensen Huang, tras conocerse una segunda supuesta infidelidad atribuida al empresario, según informó The Wall Street Journal.

La nueva acusación surgió pocos días después de que Huang admitiera otra relación extramatrimonial con una mujer presuntamente espía china. La segunda supuesta relación habría sido con Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de Nvidia y una ejecutiva que reporta a Huang, de acuerdo con The New York Times.

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Ese periódico señaló que Huang y Powell podrían haber sido grabados en video mientras se mostraban cariñosos durante la conferencia de desarrolladores GTC de Nvidia, realizada en marzo de 2026.

La posible remoción de Huang estaría vinculada con la aparición de una segunda acusación de infidelidad. REUTERS/Lisi Niesner/File Photo

La posible decisión de la junta directiva

Según el diario que señaló sobre la posible destitución, la junta directiva se reuniría para definir el futuro de Huang en la empresa. Nvidia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Verge.

La compañía indicó durante el fin de semana que contrató al exfiscal estadounidense Joon H. Kim y al estudio jurídico Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para encargarse de la investigación.

Sin embargo, el reporte sugiere que la junta podría tomar una decisión antes de conocer los resultados de esa investigación.

Powell ocupa la vicepresidencia de atención médica de Nvidia y depende jerárquicamente de Huang. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Congreso de Estados Unidos cita a Jensen Huang tras el escándalo con una presunta espía

La supuesta evaluación de la destitución de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia se produce después de que legisladores republicanos y demócratas de Estados Unidos reclamaran limitar la venta de chips de inteligencia artificial a China, tras conocerse que Huang admitió una relación con una presunta espía china.

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Además, tres comisiones de la Cámara de Representantes solicitaron una reunión privada con Huang.

Los presidentes de esos organismos, los republicanos Brian Mast, de Asuntos Exteriores; John Moolenaar, del Comité sobre China; y Rick Crawford, de Inteligencia, enviaron al empresario una carta fechada el 4 de noviembre de 2026.

En el documento, le pidieron que se presente el 18 de noviembre en el edificio Rayburn de la Cámara para explicar sus contactos con Alice Huang y los protocolos de Nvidia contra el espionaje extranjero.

La junta directiva de Nvidia se reuniría para resolver la continuidad de Huang al frente de la compañía. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Las comisiones debían recibir una respuesta o una fecha alternativa antes del 11 de noviembre de 2026.

La carta describe a Alice Huang, ejecutiva de la empresa Megaspeed, como una agente de inteligencia china “públicamente reportada”. Las comisiones necesitan determinar “hasta qué punto” pudo ponerse en riesgo la seguridad nacional.

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Nvidia no comentó la carta, según la agencia de noticias Reuters. La compañía indicó que Huang habla cada año con miles de directivos de clientes y que los clientes de servicios en la nube en Asia reciben información comercial habitual, no secretos de la empresa ni datos de seguridad nacional.

El lunes 9 de noviembre de 2026, el senador republicano Jim Banks y la senadora demócrata Elizabeth Warren difundieron una declaración conjunta.

Legisladores de ambos partidos reclamaron mayores restricciones a las ventas de chips de inteligencia artificial a China. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Ambos afirmaron que la relación de Huang con una persona sospechada de espiar para China agrava las preocupaciones de seguridad y pidieron al Departamento de Comercio que cierre los vacíos en los controles de exportación.

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Bajan la recomendación de compra de las acciones de Nvidia por caso de Huang

La firma de inversión Baird rebajó su recomendación sobre Nvidia de “superar al mercado” a “neutral” y redujo el precio objetivo de USD 500 a USD 200, ante la incertidumbre por Jensen Huang y un posible freno al gasto en inteligencia artificial.

El analista Tristan Gerra prevé que Estados Unidos podría prohibir exportaciones del chip H200 a China, con una eventual pérdida contable de USD 5.000 millones.

Anticipa un menor crecimiento del gasto en centros de datos en 2027. Las acciones acumulan una caída del 30% desde octubre. Morgan Stanley retiró a Nvidia de su lista preferida, aunque mantuvo su recomendación de compra vigente.

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