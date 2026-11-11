Google amplía Gemini en Gmail: ahora más usuarios pueden escribir correos electrónicos con IA y resumir hilos en Workspace

Google habilitó “Ayúdame a escribir” para más usuarios mayores de 18 años que utilizan Gmail a través de Google Workspace. (Google)

Guardar

Google amplió el acceso a “Ayúdame a escribir”, la función de Gemini en Gmail que permite redactar y editar correos electrónicos, para los usuarios mayores de 18 años de Google Workspace. La medida incluye cuentas educativas y profesionales.

El despliegue comenzó el 10 de noviembre de 2026 en los dominios de lanzamiento rápido y programado. Google prevé que la disponibilidad se complete de forma gradual en un plazo de hasta 15 días.

PUBLICIDAD

La actualización también incorpora los resúmenes de conversaciones de AI Overview, una herramienta que sintetiza los puntos principales de los hilos de correo extensos. Ambas funciones ya estaban disponibles para cuentas personales de Google y algunas ediciones de Workspace.

La implementación comenzó el 10 de noviembre de 2026 para los dominios de lanzamiento rápido y programado. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La ampliación alcanza a todos los clientes de Google Workspace, a los suscriptores de Workspace Individual y a los usuarios mayores de 18 años con cuentas personales de Google que tengan activadas las funciones inteligentes de Gmail.

Los administradores podrán deshabilitar Gemini en Gmail para sus organizaciones. En las cuentas individuales, las herramientas estarán activadas de forma predeterminada, aunque cada usuario podrá desactivarlas desde la configuración.

PUBLICIDAD

Función Ayúdame a escribir permite crear y corregir borradores de correo

La función Ayúdame a escribir permite generar un borrador completo a partir de una instrucción breve o modificar un texto que ya fue escrito.

Entre los usos previstos figura la redacción de mensajes profesionales, seguimientos de reuniones, agradecimientos o respuestas a contactos laborales y académicos.

El acceso abarca a los clientes de Google Workspace, los suscriptores de Workspace Individual y las cuentas personales habilitadas. (Google)

Por ejemplo, el usuario puede pedir a Gemini que redacte un correo de seguimiento y agradecimiento después de una entrevista. La herramienta propone un texto inicial que luego puede editarse antes de enviarlo.

Google incorporó esta función a Gmail con el objetivo de asistir a estudiantes, docentes y trabajadores que deben administrar una cantidad elevada de mensajes. La plataforma busca reducir el tiempo destinado a la organización de la bandeja de entrada y a la preparación de respuestas.

PUBLICIDAD

La versión que llegará a las cuentas de Workspace será la modalidad no personalizada de la herramienta. Esto implica que generará sugerencias a partir de las indicaciones del usuario, sin adaptar los textos a un perfil individual.

Las cuentas personales deberán pertenecer a usuarios mayores de 18 años y tener activadas las funciones inteligentes de Gmail. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Gmail suma resúmenes de conversaciones con AI Overview

La actualización habilita además los resúmenes de conversaciones de AI Overview en Gmail. La función aparece en la parte superior de los hilos de correo más extensos y reúne los puntos principales, las respuestas y los temas pendientes de la cadena.

Esta opción apunta a facilitar la revisión de intercambios con múltiples participantes o con una gran cantidad de mensajes.

En lugar de recorrer todo el hilo, el usuario podrá consultar una síntesis generada por Gemini y luego acceder al contenido completo si lo necesita.

PUBLICIDAD

Google busca que estudiantes, docentes y trabajadores dediquen menos tiempo a ordenar mensajes y redactar respuestas. (Google)

El despliegue comenzó el 10 de noviembre de 2026 y podrá demorar hasta 15 días en completarse. La disponibilidad dependerá de que la cuenta sea de un usuario mayor de 18 años y de que las funciones inteligentes de Gmail estén activadas.

De qué otras formas utilizar Gemini en Gmail

Además de “Ayúdame a escribir” y de los resúmenes de conversaciones, Gemini en Gmail ofrece otras herramientas para organizar el correo y recuperar información.

Desde el panel lateral, el usuario puede pedirle que localice mensajes por remitente, fecha o estado de lectura, con consultas como “muestra los correos sin leer de esta semana” o “busca los mensajes de esta persona enviados la semana pasada”.

PUBLICIDAD

La herramienta puede recuperar datos de mensajes anteriores, consultar archivos de Google Drive y sugerir respuestas o eventos de calendario. (Gmail)

Puede extraer datos de correos previos, como reservas, envíos o vuelos, y consultar archivos guardados en Google Drive vinculados a un tema.

Gemini además tiene la capacidad de sugerir respuestas para un hilo, responder preguntas sobre eventos de Google Calendar y crear citas desde Gmail. La disponibilidad de estas opciones depende del plan de Google Workspace y de la configuración que defina cada organización.