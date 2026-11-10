España pidió suspender TikTok hasta que elimine los videos de abuso sexual infantil de su plataforma

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, solicitó la suspensión temporal de TikTok en España por la presencia de material de abuso sexual infantil. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

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La ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego, pidió que TikTok suspenda su actividad en el país hasta que elimine el material de abuso sexual infantil de la plataforma. Su ministerio no puede prohibirla por sí solo, así que recurrió a la Fiscalía y a la Agencia de Protección de Datos.

El pedido se conoció el 10 de noviembre de 2026, un día después de que la fundación española Maldita.es, dedicada a verificar información, publicara una investigación sobre la red social. El ministerio difundió un comunicado con la solicitud.

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Maldita.es documentó 1.183 publicaciones de abuso sexual infantil explícito con 48 millones de visualizaciones. Asimismo, detectó unos 26.000 perfiles de presuntos pedófilos que comentan o comparten ese material, y entregó sus datos a las autoridades.

Una investigación de la fundación Maldita.es identificó 1.183 contenidos explícitos y 26.000 perfiles vinculados a presuntos pedófilos en la plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fundación vigiló la plataforma durante 35 días, entre el 11 de septiembre y el 15 de octubre, según Euronews. De los perfiles, 231 publicaron contenido explícito, 780 buscaban compradores y más de 10.000 pedían intercambios de imágenes sexuales en los comentarios.

TikTok borró una de cada diez publicaciones denunciadas

Maldita.es denunció a TikTok una muestra de 50 videos que sumaban 8,9 millones de visualizaciones. La empresa eliminó cinco y bloqueó otros 13 solo para usuarios de España. Tres días después, el 40% de las cuentas que los habían subido seguía activo.

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La investigación analizó las transmisiones en vivo. En tres días, el algoritmo recomendó 19 directos de menores, 15 de ellos en una sola mañana y grabados desde escuelas. En un caso, la plataforma sugirió la transmisión de una niña de 10 años que recibió comentarios sugestivos de un adulto.

TikTok eliminó solo cinco de cincuenta publicaciones denunciadas por los investigadores y mantuvo activas varias cuentas señaladas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Según la fundación, los menores reciben pedidos de acciones sexualizadas a cambio de regalos virtuales, objetos o animaciones que el usuario paga con dinero. Maldita.es afirmó que la plataforma se queda con una parte de ese pago, aunque el monto exacto no está claro.

La ministra dijo que la empresa no aportó respuestas

Rego se reunió con representantes de TikTok el 10 de noviembre de 2026. Según la ministra, la empresa prometió “estudiar y evaluar” los hallazgos, pero no se comprometió a una auditoría ni a nuevas medidas de verificación. “Si fuera por nosotros, estaría suspendida desde ayer”, dijo a la prensa.

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Rego explicó que el Gobierno no puede suspender la red como medida preventiva y que por eso pidió a la Agencia de Protección de Datos que actúe de forma excepcional. Según Al Jazeera, esa agencia puede imponer medidas temporales de hasta tres meses si considera urgente proteger a los ciudadanos.

La compañía restringió dos términos de búsqueda en territorio español pero mantuvo el acceso al material desde otros países europeos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Euronews citó fuentes legales según las cuales una suspensión general necesitaría una base jurídica suficiente, superar una prueba de proporcionalidad y, probablemente, la intervención de un juez. TikTok, propiedad de la china ByteDance, ha negado en otros casos las acusaciones de no proteger a los menores.

Maldita.es señaló el 10 de noviembre de 2026 que TikTok restringió en España dos términos de búsqueda que llevaban a ese contenido.

Uno de ellos ya había sido señalado a la empresa hace más de seis meses. Desde otros países, incluidos algunos de la Unión Europea, las búsquedas siguen mostrando publicaciones.

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La Comisión Europea analiza una sanción de hasta el seis por ciento de la facturación global de TikTok por el diseño adictivo de su algoritmo. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La fundación añadió que en tres horas de trabajo ese día halló 100 publicaciones más de abuso sexual infantil y las envió a la Fiscalía. La Agencia de Protección de Datos todavía no decidió si ordena la suspensión.

TikTok enfrenta posible multa en la Unión Europea

La Comisión Europea concluyó preliminarmente que el feed “Para ti” de TikTok podría infringir la Ley de Servicios Digitales al conducir a usuarios hacia “madrigueras” de contenidos potencialmente dañinos.

La Comisión Europea advirtió a TikTok sobre una posible multa del 6% de su facturación anual mundial por el diseño de su feed 'Para ti'. (REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Según Bruselas, el algoritmo refuerza videos sobre tristeza, aislamiento o imagen corporal, con riesgos para la salud mental, especialmente entre menores y personas vulnerables.

El regulador cuestionó tanto la evaluación de riesgos como las medidas de mitigación de la plataforma, incluidos sus controles de personalización. TikTok podrá responder antes de una decisión definitiva, que podría derivar en una multa sin precedentes de hasta el 6% de su facturación mundial anual.

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