Más de 250 detenidos en Cuba por casos relacionados con el tráfico de drogas

Más de 250 personas resultaron detenidas en Cuba desde septiembre en operativos coordinados contra el tráfico de drogas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los sujetos fueron detenidos en Cuba desde septiembre en procedimientos relacionados con el tráfico de drogas, según informaron medios estatales citados por EFE.

Los operativos forman parte de un plan de choque coordinado por el Ministerio del Interior, la Aduana General de la República y otras entidades de la isla.

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La información oficial señaló que las acciones también derivaron en el desmantelamiento de 15 viviendas donde se consumía crack y, en menor medida, cannabinoides sintéticos. Esos inmuebles estaban ubicados en focos y lugares complejos, principalmente en La Habana.

Las detenciones alcanzaron a más de 250 personas que, de acuerdo con los medios estatales, reincidían en la comercialización de drogas, servían como bases de apoyo de organizadores cubanos residentes en el exterior o se dedicaban al escamoteo de recalos.

Los procedimientos se concentraron principalmente en La Habana y en las provincias de Matanzas y Granma, en el este del país. Las autoridades vincularon parte de los casos con los llamados recalos, denominación utilizada para los cargamentos de narcóticos que redes internacionales de tráfico lanzan al mar.

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Las mayores incautaciones fueron de cannabinoides sintéticos

Durante los registros, las autoridades incautaron cocaína, marihuana, crack y metanfetaminas, según el reporte oficial.

Las mayores incautaciones correspondieron a cannabinoides sintéticos en sus actuales formatos de expendio: hojas, tiras y pequeños papeles. En Cuba, esas sustancias también son conocidas como químico.

Las mayores incautaciones de los registros correspondieron a cannabinoides sintéticos distribuidos en hojas, tiras y papeles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los medios estatales indicaron que los procedimientos incluyeron el aseguramiento de recursos financieros, vehículos y diversos instrumentos que se utilizaban para la dosificación y venta de las sustancias.

Entre los bienes decomisados figuraron más de USD 43,000, 650 euros, dos automóviles y siete motocicletas. La información oficial también mencionó instrumentos empleados en la preparación de las dosis y la comercialización de drogas.

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La Aduana reforzó las acciones sobre vuelos y cargas aéreas

La Aduana General de la República trabaja en varias acciones para descubrir y enfrentar vuelos de riesgo, de acuerdo con el reporte difundido por los medios estatales, retomado por EFE.

El organismo también prioriza el trabajo especializado sobre las cargas aéreas, a partir de su proclividad y empleo en la introducción de drogas.

Las autoridades cubanas han reconocido un aumento del consumo de drogas y han expresado preocupación por su circulación en la isla, especialmente entre los jóvenes.

Aunque no se han difundido estadísticas completas sobre el consumo, el problema se define y afronta principalmente como un problema de orden público.

El Código Penal contempla penas de prisión perpetua y condena de muerte

El Código Penal de la isla sanciona el tráfico de drogas con penas de hasta 30 años de cárcel, prisión perpetua y condena de muerte. (Imagen de cortesía)

El Código Penal cubano sanciona la tenencia y el tráfico de drogas ilícitas con penas de entre cuatro y 30 años de cárcel. La normativa también contempla la prisión perpetua y la condena de muerte.

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De acuerdo con informes oficiales, durante 2025 las autoridades incautaron en Cuba 507 kilogramos de droga, principalmente cocaína.

En ese período fueron detenidas 174 personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes, según los datos oficiales citados en la información estatal.

Las autoridades de la isla sostienen una política de tolerancia cero frente a las drogas. También afirman que Cuba no es un país productor ni de tránsito de drogas ilícitas.