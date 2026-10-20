Empleados de TikTok dijeron que alertaron sobre menores explotados sexualmente y nadie actuó

Declaraciones judiciales revelaron que empleados de TikTok alertaron a la cúpula de la empresa sobre explotación sexual infantil y contenido de autolesión. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Empleados de TikTok advirtieron durante años a sus jefes sobre menores explotados sexualmente en la plataforma y sobre contenido de autolesión, pero la empresa no actuó con la urgencia que pedían, según declaraciones judiciales inéditas reveladas este martes por NPR.

Los testimonios forman parte de una demanda colectiva federal iniciada en 2022 que agrupa cientos de causas contra TikTok, Meta, Google y Snap por presuntamente saber que sus plataformas dañan a menores y ocultarlo. Las declaraciones, tomadas en marzo de este año, no habían sido divulgadas hasta ahora.

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Reagen Maher, quien ocupó cargos de seguridad e investigaciones en TikTok entre 2021 y 2024, declaró que pasó meses intentando que la cúpula de la empresa tomara en serio la existencia de “contenido sexual transaccional”: menores que se desnudaban en TikTok Live a cambio de regalos virtuales convertibles en dinero real.

La investigadora Reagen Maher denunció que menores realizaban transmisiones con contenido sexual en TikTok Live a cambio de regalos virtuales canjeables por dinero. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

“He estado peleando durante meses para arreglar esto con gente que no creía que los daños fueran lo bastante graves”, escribió Maher en un chat interno citado en su declaración. Según su testimonio, la alerta llegó hasta V Pappas, entonces directora de operaciones de TikTok.

Una investigación interna de la propia empresa, citada en los documentos judiciales, halló que menores de entre 13 y 15 años aparecieron en 112.000 videos de TikTok Live solo en enero de 2022, antes de que la revista Forbes publicara un artículo sobre el fenómeno ese mismo año. Maher aseguró que TikTok ya conocía la explotación antes de esa publicación.

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Silvija Krupena, directora de la Unidad de Inteligencia Financiera de la consultora británica RedCompass Labs, explicó que la ley estadounidense puede imputar responsabilidad penal a una empresa que se beneficia a sabiendas de la explotación sexual de menores.

“Si un adulto le paga a un niño, a través de regalos virtuales, por actos sexuales en una transmisión en vivo, eso es un pago por explotación sexual. El regalo es el pago”, dijo Krupena.

TikTok pactó indemnizaciones de hasta 300 millones de dólares en estados de Estados Unidos por acusaciones sobre diseño adictivo para adolescentes. (REUTERS/David Swanson)

TikTok no respondió a las preguntas de NPR sobre si reportó esos videos al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, como exige la ley federal, ni sobre qué hizo con el dinero generado por esas transmisiones. La empresa remitió a la cadena a políticas ya publicadas en su sitio web.

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Una fiscal de Utah y acuerdos millonarios previos

La fiscalía de Utah demandó a TikTok en 2024 por alegar que su función Live expuso a menores a la explotación sexual de adultos mientras la empresa se beneficiaba de esas transacciones.

TikTok ya había acordado en mayo pagar USD 8 millones a un distrito escolar de Kentucky por una demanda de salud mental juvenil. En septiembre pagó a Alabama un mínimo de USD 100 millones, con la posibilidad de llegar a USD 300 millones, por diseñar la plataforma para generar adicción en los adolescentes.

Otro fragmento de los documentos muestra que, tras la fusión con Musical.ly en 2018, directivos de TikTok evitaron preguntar a los usuarios en qué nivel escolar estaban para no revelar cuántos menores de 13 años usaban la aplicación.

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Una falla en las herramientas de control familiar de TikTok permitió que los adolescentes desactivaran la supervisión de sus cuentas sin conocimiento de los padres. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

“Si la Comisión Federal de Comercio se entera de esta encuesta, podría pedirnos los resultados, y no sé si sería un buen resultado”, escribió entonces Adam Wang, jefe de TikTok Live, en un chat interno citado en el expediente.

Las declaraciones también describen una falla en los controles parentales que TikTok introdujo en 2020: un enlace oculto permitía a las cuentas de adolescentes desvincularse de la supervisión familiar sin que los padres se enteraran de inmediato.

“Esto deja la función prácticamente sin sentido”, señaló en un chat interno de 2021 Jordon Furlong, gerente de producto del área de bienestar digital de la compañía entre 2021 y 2024.

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Advertencias sobre autolesión que no llegaron a los padres

Eric Han, jefe de seguridad de TikTok entre 2019 y 2023, declaró que detectó desde 2020 que el algoritmo atrapaba a los usuarios en “madrigueras” de contenido repetitivo. Un informe interno que redactó ese año advertía sobre un “efecto de contagio real” vinculado a la ideación suicida.

Un borrador de la revisión anual de seguridad de menores de TikTok de 2020, también citado en su declaración, afirmaba que “las redes sociales son inherentemente peligrosas y todos los menores están en riesgo cuando usan la plataforma”.

El mismo documento calificaba el asunto de “urgente” y pedía abordarlo “con eficacia”. Pese a esas conclusiones internas, Han dijo que la empresa nunca advirtió a los padres sobre esos riesgos.

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TikTok, usada por el 68% de los adolescentes estadounidenses de 13 a 17 años según Pew Research, declinó dar una declaración a la prensa. Como ninguna causa de la demanda colectiva llegó todavía a juicio, las nuevas declaraciones seguirán discutiéndose en el expediente federal que agrupa los reclamos contra la empresa.