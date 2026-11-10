Denuncian operativo para retirar a personas sin hogar en Centro Habana

Un oficial conversa con personas que viven y duerman en la vía pública por falta de recursos para vivir en una vivienda. (Cortesía/Cuba Herald)

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Un operativo de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y autoridades locales para retirar a personas sin hogar de varias calles de Centro Habana ha generado cuestionamientos sobre el tratamiento de la pobreza en Cuba, según ha reportad el medio digital Cuba Herald y posts en redes sociales. La intervención habría incluido el traslado de personas y la retirada de sus pertenencias de espacios públicos.

Según la información difundida, las actuaciones se desarrollaron en zonas de las calles Galiano, Reina, Belascoaín e Infanta, donde habitualmente permanecen personas que carecen de una vivienda estable o pasan parte de su tiempo en la vía pública. No se ha precisado cuántas personas fueron retiradas ni hacia dónde fueron trasladadas.

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La controversia aumentó después de que Javier Gutiérrez, identificado como vocero cercano a las autoridades, celebrara la intervención por motivos relacionados con la apariencia de la ciudad. (Cortesía/Cuba Herald)

Según el reporte, Gutiérrez sostuvo que las pertenencias de estas personas afectaban la belleza de la capital, una valoración que ha provocado críticas por anteponer la imagen urbana a las necesidades de quienes viven en condiciones de extrema vulnerabilidad. (Cortesía/Cuba Herald)

La presencia de personas sin hogar constituye un problema social que no se resuelve únicamente mediante su retirada de las calles. (Infobae Cuba/EFE)

Hasta el momento, no se ha informado si el operativo estuvo acompañado de medidas de protección social, como el ofrecimiento de alojamiento temporal, atención médica o incorporación a programas de asistencia. (Cortesía/Diario de Cuba)

Tampoco se conoce el destino de las pertenencias retiradas ni si las personas afectadas pudieron recuperarlas. (Infobae Cuba/ Yamil LAGE / AFP)

en La Habana se ha agravado de manera notoria debido a la profunda crisis económica, la escasez extrema de alimentos, la inflación y el colapso de servicios básicos en Cuba. (Infobae Cuba/ Yamil LAGE / AFP)

Expertos aseguran que el régimen evita reconocer la existencia de pobreza con cifras o términos precisos, el fenómeno se agrava mientras las autoridades insisten en utilizar eufemismos como “personas vulnerables”.. (Infobae Cuba/ Yamil LAGE / AFP)

La socióloga cubana Mayra Espina Prieto ha estimado recientemente que “entre el 40 y el 45 por ciento de los cubanos vive en condiciones de pobreza”. La cifra contrasta con el silencio oficial sobre estos indicadores (Infobae Cuba/ Yamil LAGE / AFP)