Cuba

Denuncian operativo para retirar a personas sin hogar en Centro Habana

La Policía Nacional Revolucionaria y autoridades locales retiraron a personas que estaban en situación de calle de diversas puntos de Centro Habana, con el objetivo de desplazar las personas pobres de la vía pública.

Retirar a personas sin hogar en Habana Centro
Un oficial conversa con personas que viven y duerman en la vía pública por falta de recursos para vivir en una vivienda. (Cortesía/Cuba Herald)
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Un operativo de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y autoridades locales para retirar a personas sin hogar de varias calles de Centro Habana ha generado cuestionamientos sobre el tratamiento de la pobreza en Cuba, según ha reportad el medio digital Cuba Herald y posts en redes sociales. La intervención habría incluido el traslado de personas y la retirada de sus pertenencias de espacios públicos.

Según la información difundida, las actuaciones se desarrollaron en zonas de las calles Galiano, Reina, Belascoaín e Infanta, donde habitualmente permanecen personas que carecen de una vivienda estable o pasan parte de su tiempo en la vía pública. No se ha precisado cuántas personas fueron retiradas ni hacia dónde fueron trasladadas.

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Retirar a personas sin hogar en Habana Centro
La controversia aumentó después de que Javier Gutiérrez, identificado como vocero cercano a las autoridades, celebrara la intervención por motivos relacionados con la apariencia de la ciudad. (Cortesía/Cuba Herald)
Retirar a personas sin hogar en Habana Centro
Según el reporte, Gutiérrez sostuvo que las pertenencias de estas personas afectaban la belleza de la capital, una valoración que ha provocado críticas por anteponer la imagen urbana a las necesidades de quienes viven en condiciones de extrema vulnerabilidad. (Cortesía/Cuba Herald)
Retirar a personas sin hogar en Habana Centro
La presencia de personas sin hogar constituye un problema social que no se resuelve únicamente mediante su retirada de las calles. (Infobae Cuba/EFE)
Retirar a personas sin hogar en Habana Centro
Hasta el momento, no se ha informado si el operativo estuvo acompañado de medidas de protección social, como el ofrecimiento de alojamiento temporal, atención médica o incorporación a programas de asistencia. (Cortesía/Diario de Cuba)
Tampoco se conoce el destino de las pertenencias retiradas ni si las personas afectadas pudieron recuperarlas. (Infobae Cuba/ Yamil LAGE / AFP)
Tampoco se conoce el destino de las pertenencias retiradas ni si las personas afectadas pudieron recuperarlas. (Infobae Cuba/ Yamil LAGE / AFP)
en La Habana se ha agravado de manera notoria debido a la profunda crisis económica, la escasez extrema de alimentos, la inflación y el colapso de servicios básicos en Cuba. (Infobae Cuba/ Yamil LAGE / AFP)
en La Habana se ha agravado de manera notoria debido a la profunda crisis económica, la escasez extrema de alimentos, la inflación y el colapso de servicios básicos en Cuba. (Infobae Cuba/ Yamil LAGE / AFP)
Expertos aseguran que el régimen evita reconocer la existencia de pobreza con cifras o términos precisos, el fenómeno se agrava mientras las autoridades insisten en utilizar eufemismos como “personas vulnerables”.. (Infobae Cuba/ Yamil LAGE / AFP)
Expertos aseguran que el régimen evita reconocer la existencia de pobreza con cifras o términos precisos, el fenómeno se agrava mientras las autoridades insisten en utilizar eufemismos como “personas vulnerables”.. (Infobae Cuba/ Yamil LAGE / AFP)
La socióloga cubana Mayra Espina Prieto ha estimado recientemente que “entre el 40 y el 45 por ciento de los cubanos vive en condiciones de pobreza”. La cifra contrasta con el silencio oficial sobre estos indicadores (Infobae Cuba/ Yamil LAGE / AFP)
La socióloga cubana Mayra Espina Prieto ha estimado recientemente que “entre el 40 y el 45 por ciento de los cubanos vive en condiciones de pobreza”. La cifra contrasta con el silencio oficial sobre estos indicadores (Infobae Cuba/ Yamil LAGE / AFP)

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