Honduras

Honduras: aseguran fondos para concluir nueva represa y llevar agua a 350 mil capitalinos

La obra, financiada en parte con recursos obtenidos mediante una emisión de bonos internacionales, busca incorporar una nueva fuente de abastecimiento de agua potable para más de 350 mil habitantes del Distrito Central

La represa San José forma parte de los proyectos con los que se busca ampliar la disponibilidad de agua. (FOTO: Proceso HN)
La represa San José forma parte de los proyectos con los que se busca ampliar la disponibilidad de agua. (FOTO: Proceso HN)
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La represa San José representa uno de los proyectos de infraestructura hídrica que busca atender los problemas de abastecimiento de agua en Tegucigalpa, Honduras donde miles de familias enfrentan dificultades para recibir el servicio de manera regular.

Durante una visita de supervisión a los trabajos en la aldea El Tablón, el alcalde Juan Diego Zelaya se refirió al avance de la construcción y aseguró a Infobae que su administración ya consiguió los recursos financieros para completar la obra.

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El anuncio, que se produce mientras los trabajos superan el 50% de ejecución, busca dar continuidad al proyecto, que requiere una inversión considerable y el desarrollo de diferentes componentes técnicos antes de entrar en funcionamiento.

En declaraciones a este medio, Zelaya señaló que la represa mantiene su ritmo de construcción y que las gestiones financieras realizadas en el extranjero permitirán respaldar su finalización. También convocó a los capitalinos a cuidar el agua y evitar desperdiciarla, al recordar que el abastecimiento sigue siendo una necesidad prioritaria para la ciudad.

«Vamos bien y tenemos una excelente noticia: los fondos necesarios para terminar esta obra ya los conseguimos. Lo que fuimos a hacer a Nueva York, mediante la emisión de bonos internacionales, asegura que esta represa se va a finalizar», dijo Zelaya.

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El financiamiento de la represa está vinculado a las gestiones realizadas por la Alcaldía Municipal donde se concretó una emisión de bonos internacionales por USD 375 millones, equivalentes a aproximadamente 9.750 millones de lempiras.

El proyecto San José constituirá el primer embalse edificado en Tegucigalpa y Comayagüela en los últimos 37 años..
La Alcaldía del Distrito Central concretó en Nueva York una emisión de bonos internacionales por 375 millones de dólares.

La operación financiera busca atender diferentes compromisos de la municipalidad, entre ellos la reestructuración de obligaciones con la banca nacional y la disponibilidad de recursos para desarrollar proyectos de infraestructura. Por esa razón, el monto total de los bonos no corresponde exclusivamente a la construcción de la represa San José.

La emisión tiene un plazo de cinco años y una tasa de interés fija del 9,5%, según los datos divulgados sobre la operación. Además, se realizó sin garantía soberana del Gobierno central, por lo que las obligaciones financieras recaen sobre la municipalidad.

Más de 350 mil beneficiarios

Para la administración de Zelaya, estos recursos son una herramienta para continuar con obras que requieren inversiones de largo alcance. En el caso de San José, el alcalde aseguró que el financiamiento necesario ya está disponible y que el propósito es llevar el proyecto hasta su conclusión.

Garantizar los fondos es condición para que una infraestructura de este tipo mantenga continuidad en los trabajos, adquisición de materiales, ejecución de obras complementarias y desarrollo de los sistemas necesarios para almacenar, tratar y distribuir el agua.

De acuerdo con las proyecciones de la municipalidad, la represa San José permitirá beneficiar a más de 350 mil personas, y otros sectores que recibirán agua mediante la incorporación de esta nueva fuente al sistema de abastecimiento.

Zelaya destacó que será la primera represa construida en la capital en 37 años, un dato que refleja el tiempo transcurrido sin incorporar una infraestructura de esta naturaleza para fortalecer el suministro de agua en Tegucigalpa y Comayagüela.

El alcalde Juan Diego Zelaya pidió a los residentes de la capital cuidar el recurso hídrico para mitigar los problemas de suministro.
El alcalde Juan Diego Zelaya pidió a los residentes de la capital cuidar el recurso hídrico para mitigar los problemas de suministro.

El proyecto busca ampliar las alternativas de abastecimiento en una ciudad que enfrenta dificultades para responder a la demanda de una población en crecimiento y las limitaciones del sistema han convertido el acceso al agua potable en uno de los principales desafíos para miles de hogares.

Según la información municipal, los trabajos superan el 50% de ejecución y la fecha prevista para finalizar la construcción es 2028.

En sus declaraciones a Infobae, el alcalde también insistió en la necesidad de que los ciudadanos asuman un papel responsable en el cuidado del recurso. El llamado se produce en medio de las dificultades de abastecimiento que enfrenta la capital y de la necesidad de evitar el desperdicio mientras se desarrollan nuevas fuentes de suministro.

La municipalidad mantiene como objetivo concluir el proyecto en 2028 y convertirlo en una nueva fuente para atender las necesidades de miles de familias, con la expectativa de que su incorporación reduzca la presión sobre el sistema actual.

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