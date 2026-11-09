El accidentado festejo de Lando Norris tras ganar el GP de Brasil de F1: rompió una botella y recibió el impacto de pirotecnia en su cara

Durante la ceremonia de premiación del Gran Premio de São Paulo de Fórmula 1, el piloto británico Lando Norris sufrió un percance al golpear su botella de shampagne contra la superficie del podio.

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El Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 dejó una de las postales más surrealistas y virales de la temporada 2026. Lando Norris se quedó con una victoria inapelable en el circuito de Interlagos, pero el verdadero espectáculo, para sorpresa de todos, comenzó una vez que se bajó del monoplaza. El piloto británico de McLaren completó una actuación magistral sobre la pista, la cual terminó completamente eclipsada en las redes sociales por un accidentado e insólito doble percance durante la ceremonia del podio. Primero destrozó su botella de champagne contra el suelo y, apenas unos segundos después, caminó directamente hacia una ráfaga activa de fuegos artificiales.

La secuencia de bloopers inició cuando Norris intentó ejecutar su ya tradicional e icónico festejo. El truco consiste en golpear la base de la botella de champagne con fuerza contra la superficie de la tarima para provocar que la presión del gas expulse el corcho con violencia.

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Sin embargo, la física le jugó una mala pasada en el frío clima de la ciudad brasileña. Al impactar el envase, el vidrio se fragmentó por completo en sus manos, dejando al británico sosteniendo únicamente el cuello roto de la botella mientras el preciado líquido se esparcía por el suelo. Entre risas y la mirada atónita de Max Verstappen y el joven Isack Hadjar —quienes completaron el podio—, Norris apenas asimilaba lo ocurrido cuando dio un paso en falso hacia atrás.

Ese movimiento provocó su segundo accidente de la jornada ya que, sin mirar, colocó su cabeza directamente debajo del flujo de la pirotecnia del escenario, recibiendo una lluvia de chispas en pleno rostro y la gorra. A pesar de los visibles gestos de dolor y el susto inicial, el jefe de equipo de McLaren apaciguó las alarmas confirmando a medios especializados que el piloto resultó completamente ileso. Incluso, la escudería compartió un video del piloto bromeando sobre el episodio: “Mi mano está bien, por lo de la botella de Champagne, pero la botella no lo está”

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Lando Norris rompió la botella y se quemó la cara con los fuegos artificiales (Reuters)

Más allá del accidentado podio, la victoria de Norris en Brasil fue categórica. Tras una sesión de clasificación fuertemente afectada por la lluvia el sábado, donde aseguró la pole position, el de Bristol tuvo que batallar contra las cambiantes condiciones climáticas. Perdió la punta en la largada ante un agresivo Kimi Antonelli, pero recuperó tras superar al italiano. A partir de allí, Norris manejó el ritmo con maestría en el tramo seco medio y contuvo los embates ante el regreso de la lluvia, cruzando la bandera a cuadros con una sólida ventaja de 14.602 segundos sobre Max Verstappen.

Este triunfo representa la tercera victoria de la temporada para Norris y la número 14 en su trayectoria deportiva en la F1, sumando 25 unidades que lo elevan a los 246 puntos en el Campeonato Mundial de Pilotos que ya quedó en manos del joven italiano de Merecedes. El joven prodigio de la Flecha Plateada, lidera con comodidad la tabla general con 390 puntos, seguido muy de lejos por Max Verstappen (279 puntos) y George Russell (262 puntos).

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A la temporada 2026 de Fórmula 1 solo le restan tres citas en el calendario, las cuales definirán los puestos de honor del campeonato: Gran Premio de Las Vegas: 21 de noviembre, Gran Premio de Qatar: 29 de noviembre y Gran Premio de Abu Dhabi: 6 de diciembre

Con Mercedes ya consagrado matemáticamente en el Campeonato de Constructores en Interlagos, la atención de las últimas tres semanas se centrará en la batalla por el subcampeonato de pilotos y en ver si Lando Norris decide refinar la fuerza de sus festejos en los próximos podios.

Las postales del accidente

Norris celebró en el podio del Gran Premio de Brasil con el cuello roto de una botella de champán en la mano (AP)

Norris se quemó con los fuegos artificiales (AFP)

El piloto Lando Norris observa el cuello roto de la botella de shampgane durante la celebración del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1.

l festejo de Lando Norris en Brasil se volvió completamente viral tras sufrir un doble percance (Reuters)

El piloto británico protagonizó un inesperado e insólito doble percance durante los festejos en el podio de Interlagos (Reuters)