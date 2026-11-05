Amazon Prime suma Uber Eats en Estados Unidos: habrá entrega sin cargo en pedidos superiores a USD 25

La alianza con Uber Eats sustituye el acuerdo comercial que Amazon mantenía con Grubhub desde 2022 (REUTERS/Toby Melville)

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Los miembros de Amazon Prime en Estados Unidos ya pueden acceder a Uber Eats desde Amazon.com y la aplicación de compras de la empresa, con cargo de entrega de USD 0 en pedidos de restaurantes de USD 25 o más.

La prestación entró en vigor este jueves y sustituye el acuerdo que Amazon mantenía con Grubhub. La integración permite elegir entre cientos de miles de restaurantes sin salir del entorno de Amazon.

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Para realizar un pedido, los usuarios pueden utilizar su cuenta de Amazon, sin necesidad de descargar la aplicación de Uber Eats ni de crear una cuenta nueva en ese servicio, según informaron las compañías en un comunicado conjunto.

El beneficio de Amazon Prime rige para pedidos de USD 25 o más

La exención se aplica al cargo de entrega y está disponible para los suscriptores de Prime, incluidos quienes tienen los planes con descuento Prime para Jóvenes Adultos y Prime Access.

Las empresas señalaron que el servicio alcanza cerca de 10.000 ciudades y comunidades de Estados Unidos, tanto en grandes áreas metropolitanas como en localidades rurales.

Los miembros de Amazon Prime en Estados Unidos cuentan con entregas sin cargo de Uber Eats en pedidos de restaurantes superiores a USD 25 (REUTERS/Daniel Cole)

Como promoción de lanzamiento, los miembros tendrán USD 20 de descuento en cada uno de sus dos primeros pedidos de Uber Eats realizados a través de Amazon, siempre que cada compra alcance los USD 25. La oferta podrá utilizarse durante los primeros 14 días desde la activación del beneficio.

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La suscripción a Amazon Prime cuesta USD 14,99 al mes o USD 139 al año e incluye, entre otras prestaciones, envíos sin cargo en productos elegibles.

La nueva alianza amplía esos beneficios al reparto de comidas preparadas, aunque la gratuidad anunciada corresponde específicamente al cargo de entrega: el importe final puede incluir otros cargos aplicables al pedido.

Uber Eats reemplaza a Grubhub como socio de reparto de Amazon

El acuerdo con Uber Eats pone fin a la propuesta que vinculaba a Prime con Grubhub. Amazon había incorporado ese servicio en 2022; la oferta dejará de estar disponible para los clientes de Prime al comenzar la nueva integración, informó Los Angeles Times.

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Los pedidos se cursarán en Amazon.com o en la aplicación Amazon Shopping. Los usuarios podrán seleccionar un restaurante cercano, completar el pago con los métodos ya registrados en Amazon y recibir las actualizaciones de la entrega por los canales de la compañía. Uber Eats enviará la confirmación final del pedido.

Los titulares de la tarjeta Prime Visa reciben un 5 % de reintegro en las compras de restaurantes efectuadas dentro de la plataforma hasta diciembre de 2026 (REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo)

El reparto de comidas y supermercado atraviesa una etapa de concentración

La asociación llega mientras las plataformas de entrega buscan ampliar sus redes y sumar categorías de compra.

A fines de octubre, DoorDash acordó adquirir Instacart por aproximadamente USD 17.000 millones, una operación aún sujeta a las aprobaciones correspondientes.

Las empresas prevén combinar la red logística de DoorDash con la tecnología y los vínculos de Instacart con supermercados.

La competencia también incluye a Walmart, que comenzó a ofrecer entregas de restaurantes con Subway y luego añadió determinados locales de Dunkin’ y Papa Johns.

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La compañía informó que su plataforma reúne 2.400 establecimientos y que el 65 % de los pedidos de Subway incorporó otros productos de Walmart, un dato que refleja la apuesta por combinar alimentos preparados, supermercado y artículos de consumo en una misma compra.

El mercado de repartos muestra movimientos corporativos como el acuerdo de compra de Instacart por parte de DoorDash por USD 17.000 millones (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

La oferta opera dentro de Amazon y mantiene condiciones propias

El acceso no requiere suscripción a Uber One. Se activa en Amazon.com o su aplicación, donde los usuarios vinculan su perfil con Uber Eats. La disponibilidad depende de la cobertura de restaurantes en cada zona.

La red contempla cadenas nacionales y comercios locales. Amazon y Uber indicaron que la selección será similar a la que ofrece Uber Eats, con presencia en ciudades como Boston, Atlanta y Los Ángeles, además de comunidades suburbanas y rurales.

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La incorporación de estos restaurantes añade una categoría de consumo inmediato a la oferta habitual de productos, alimentos y artículos para el hogar de la plataforma.

El descuento de lanzamiento se limita a los dos primeros pedidos elegibles y no reemplaza el requisito de compra mínima.

Cada operación debe alcanzar los USD 25 para acceder tanto a la promoción de USD 20 como al cargo de entrega sin costo. Las compañías no presentaron la medida como una eliminación de todos los importes que puedan figurar en el comprobante, por lo que los consumidores deberán revisar los cargos e impuestos antes de confirmar la compra.

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Los titulares de la tarjeta Prime Visa, por su parte, recibirán 5 % de reintegro en pedidos de Uber Eats efectuados mediante Amazon hasta el 5 de diciembre de 2026, de acuerdo con el anuncio conjunto.

Ese incentivo se suma durante el período inicial a la exención del cargo de entrega y al descuento para nuevos pedidos dentro de la integración.

Con el cambio, Amazon deja atrás su acuerdo con Grubhub y concentra en Uber Eats el acceso de sus miembros de Prime al reparto de restaurantes. La nueva modalidad está disponible de forma inmediata en Estados Unidos para las suscripciones elegibles.

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