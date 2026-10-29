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MacBook Pro táctil: precio, pantalla OLED, qué chip usa y más datos

La nueva computadora profesional incorpora panel OLED en tándem, procesadores M5 Pro y M5 Max, además de configuraciones orientadas a edición audiovisual, diseño tridimensional y programación avanzada

El MacBook Pro añade gestos directos sobre la pantalla - APPLE
El MacBook Pro añade gestos directos sobre la pantalla - APPLE
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Apple presentó el MacBook Pro táctil, una nueva generación de portátiles profesionales con pantalla OLED en tándem, hasta 24 horas de batería y chips M5 Pro y M5 Max.

El equipo llegará en modelos de 14 y 16 pulgadas, con precios desde USD 2.899 y configuraciones enfocadas en edición de video, diseño, programación e inteligencia artificial local.

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La incorporación de una pantalla táctil marca un cambio en la línea MacBook Pro. Hasta ahora, Apple concentraba la interacción en el teclado, el trackpad y los accesorios externos. El nuevo modelo añade gestos directos sobre la pantalla para mover elementos, ampliar imágenes, dibujar o controlar instrumentos virtuales, sin eliminar los métodos de trabajo habituales.

Apple lanza el MacBook Pro táctil desde 2.899 dólares - REUTERS/Evelyn Hockstein
Apple lanza el MacBook Pro táctil desde 2.899 dólares - REUTERS/Evelyn Hockstein

Precios y modelos disponibles

Apple abrirá las reservas el 28 de octubre y prevé iniciar la disponibilidad el viernes 6 de noviembre. La oferta inicial incluye tres configuraciones:

  • MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 Pro, desde USD 2.899.
  • MacBook Pro de 16 pulgadas con M5 Pro, desde USD 3.399.
  • MacBook Pro de 16 pulgadas con M5 Max, desde USD 4.799 en su configuración superior.

La marca no detalló todos los precios intermedios, que dependerán de la memoria unificada, el almacenamiento y el chip elegido. El equipo podrá configurarse con hasta 128 GB de memoria unificada y 16 TB de almacenamiento, una capacidad dirigida a cargas de trabajo con archivos grandes y programas profesionales.

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El modelo de 14 pulgadas pesa 1,36 kilogramos, mientras que el de 16 alcanza 1,81 kilogramos. Apple redujo el grosor y el peso de ambas versiones, aunque mantiene una arquitectura térmica diseñada para sostener el rendimiento de los nuevos procesadores.

Apple apuesta por una pantalla OLED de hasta 120 Hz - REUTERS/Evelyn Hockstein
Apple apuesta por una pantalla OLED de hasta 120 Hz - REUTERS/Evelyn Hockstein

La pantalla PROLED XDR ofrece OLED y hasta 120 Hz

El nuevo MacBook Pro estrena la pantalla PROLED XDR, basada en tecnología OLED en tándem. El sistema utiliza dos capas de píxeles autoiluminados y alcanza hasta 2.000 nits de brillo máximo en contenidos HDR y SDR.

Apple indica que el panel ofrece una relación de contraste de 10.000.000:1, con negros profundos y mayor detalle en las zonas oscuras. También incorpora ProMotion, con una frecuencia variable que puede llegar a 120 Hz y bajar hasta 10 Hz para reducir el consumo de energía.

La pantalla admite los espacios de color P3 y Adobe RGB, dos referencias relevantes para fotografía, diseño e impresión. También supera el 80% de cobertura de Rec. 2020, un estándar utilizado en edición de video HDR.

La opción de nanotextura busca disminuir los reflejos y el deslumbramiento en espacios muy iluminados. Apple señaló que cada panel se calibra en fábrica para ajustar luminancia, punto blanco y reproducción cromática.

Las configuraciones alcanzarán 128 GB de memoria unificada y 16 TB de almacenamiento para procesar video 8K, animaciones, código, composiciones musicales y modelos de lenguaje ejecutados localmente - crédito Apple
Las configuraciones alcanzarán 128 GB de memoria unificada y 16 TB de almacenamiento para procesar video 8K, animaciones, código, composiciones musicales y modelos de lenguaje ejecutados localmente - crédito Apple

La pantalla táctil se suma al teclado y al trackpad

La función táctil permite desplazarse por una página, pellizcar para ampliar una fotografía, arrastrar archivos entre ventanas y tocar dos veces una aplicación para ocupar toda la pantalla. El sensor está integrado directamente en el panel, una decisión con la que Apple busca reducir la latencia.

Una bisagra rediseñada debe aportar estabilidad al tocar la pantalla. La compañía sostiene que las aplicaciones existentes podrán interpretar los toques como clics, mientras los desarrolladores podrán crear gestos específicos para macOS.

Los diseñadores podrán dibujar sobre el lienzo, los músicos tocar instrumentos de software y los desarrolladores probar funciones de iPhone y iPad. Entre las aplicaciones mencionadas como compatibles aparecen Notion, Canva, Zoom, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Adobe Lightroom, DaVinci Resolve, Blender, Cinema 4D, ZBrush, Shapr3D y djay Pro.

M5 Pro y M5 Max para edición, 3D e inteligencia artificial

Los chips M5 Pro y M5 Max apuntan a flujos de trabajo exigentes. Apple los orienta a edición de video ProRes 8K, animación tridimensional, composición musical, compilación de código y ejecución local de modelos de lenguaje.

El equipo incorpora tres puertos Thunderbolt 5, HDMI, lector de tarjetas SDXC, MagSafe y entrada para audífonos. La versión M5 Pro admite hasta tres pantallas externas y la M5 Max, hasta cuatro. También ofrece Wi‑Fi 7, Bluetooth 6 y carga rápida hasta el 50% en 30 minutos.

La computadora ejecutará macOS 27 Golden Gate, con Apple Intelligence, Siri AI, Isla Dinámica, Spotlight y Actividades en Vivo. La Isla Dinámica permitirá consultar actualizaciones, responder llamadas y controlar música desde la parte superior de la pantalla.

La apuesta de Apple combina más potencia y almacenamiento con una forma de interacción que antes estaba ausente en la Mac. Su adopción dependerá de si las herramientas profesionales incorporan el toque directo como una función útil dentro de sus procesos cotidianos.

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