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Yeyo De Gregorio habló de su distanciamiento de Lali Espósito y reveló que no fue invitado a su casamiento: “Me dolió”

En una entrevista con LAM, el actor habló sobre la lejanía que mantiene con la cantante, quien era una de sus mejores amigas

Stefano "Yeyo" De Gregorio se refirió a su distanciamiento con sus excompañeros de elenco Lali Espósito y Nicolás Vázquez. Y además, reconoció que no fue invitado al casamiento de la artista pop (LAM - América)
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El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat se convirtió en uno de los eventos más esperados del mundo del espectáculo. Mientras crece la expectativa por la celebración, también comenzaron a conocerse algunos detalles, como una ausencia entre las personas que formaron parte de la historia de la cantante.

En las últimas horas, Yeyo De Gregorio habló frente a las cámaras de LAM (América) y confirmó que no fue invitado a la boda, al tiempo que recordó la amistad que mantuvo durante años con la artista y su familia.

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Cuando le preguntaron si Lali lo había invitado y cómo le había afectado quedar afuera de la celebración, el actor respondió: “No. No quiero hablar de Lali porque después… Pasaron cosas en el medio, se fue cortando el vínculo”.

Entonces, Yeyo recordó la cercanía que había construido con la cantante: “Nosotros éramos amigos de toda la vida, nuestras familias eran muy amigas, éramos familia. No me gusta hablar mucho de eso, no tengo ganas”. Luego, agregó: “Íbamos a jugar junto al club de Pompeya incluso, fuimos familia por muchos años”.

Al ser consultado por lo que había ocurrido entre ellos, Yeyo sostuvo: “Nada en particular, quizás... formas. Amigos ya no somos, lamentablemente”. Y añadió: “Las tolerancias antes eran un poco más amplias, hoy en día está todo mucho más sensible”. A pesar del distanciamiento, De Gregorio aseguró que todavía conserva afecto por Lali y por su familia. “La re banco a Lali, siempre voy a querer que ella y su familia estén bien”, afirmó. Y sumó: “Me dolió porque siempre fue mi hermana, Majo (la madre de Lali) como una vieja”.

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Stéfano De Gregorio junto a Lali en Floricienta
Los actores mantuvieron una larga amistad a raíz de sus trabajos en las tiras de Cris Morena (Archivo)

El actor también aclaró: “Nunca los voy a dejar de apreciar y no guardo ningún resentimiento”. Luego habló sobre su manera de vincularse y destacó la importancia que tienen para él sus amistades de siempre: “Siempre voy a estar muy unido con los míos, soy muy de barrio, voy a estar con los pibes de ahí y mi familia. Siempre tuve amigos del medio pero siempre conservo mis amistades”.

Aunque reconoció que ya no son amigos como antes, Yeyo aseguró que asistiría al casamiento si recibiera una invitación. “Obvio que sí, porque me siento parte”, respondió. La frase reflejó la contradicción que atraviesa: por un lado, confirmó que no forma parte de la lista de invitados; por el otro, sostuvo que todavía se siente ligado a la historia familiar y afectiva que compartió con Lali durante tantos años.

El distanciamiento entre ambos ya había sido noticia en agosto de 2024, cuando De Gregorio se enteró de que no iba a participar del espectáculo especial que el canal de streaming Olga organizó en homenaje a Cris Morena. En aquel momento, el actor manifestó su molestia y su angustia por no haber sido convocado al evento, que reunía a distintas figuras vinculadas con los éxitos de la productora.

Después de la función en el Gran Rex, Yeyo volvió a referirse al tema en distintas entrevistas. También apuntó contra algunos de sus excompañeros de elenco y, especialmente, contra Lali. Durante una emisión de Manta Corta, su ciclo de streaming, le pidieron que definiera en una palabra lo que sentía por la artista. “Desilusión”, respondió. Luego explicó cuál había sido el motivo de su enojo: “Con ella nacimos juntos, compartimos escenario por 10 años, entonces que no diga ‘che, para todo bien que vos tengas un problema, pero mi compañero de toda la vida y de mi arranque es Stéfano, le mando un beso’”.

Yeyo de Gregorio apuntó contra Lali Espósito: "Me desilusionó"

De Gregorio consideró que Lali era la persona indicada para mencionarlo durante aquel homenaje. “Yo no estoy triste porque no me llamó alguien. Estoy triste por las personas que siento que compartimos la vida”, sostuvo. “Una cosa es compartir en un estudio, pero después compartimos Navidad, Año Nuevo, vacaciones, asados… Todo bien si todos respetan una idea, pero vos no respetes esa idea porque soy tu familia”, expresó.

En el cierre de aquel descargo, De Gregorio apuntó contra la posibilidad de que hubiera existido una decisión general de no mencionarlo. “Raro… qué bajada de línea fuerte como para que se ignore completamente y haya unos silencios como diciendo ‘no se puede nombrar’. Yo lo sentí así, por ahí estoy equivocado, qué sé yo”, afirmó.

Así, el actor marcó diferencias entre aquellas discusiones y el distanciamiento que mantiene con Lali, una amistad de la infancia que, según reconoció, quedó atrás, aunque todavía conserva un lugar importante en sus recuerdos.

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