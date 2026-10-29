El jefe de Instagram asegura que el rechazo y el miedo a la IA van a empeorar en los próximos años

Adam Mosseri dirige una de las plataformas más utilizadas en el mundo para publicar fotos, videos y monetizar. (Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz)

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Adam Mosseri, jefe de Instagram, anticipó que el rechazo hacia la inteligencia artificial (IA) seguirá creciendo entre los usuarios por la ansiedad, la frustración y el temor a que esta tecnología los deje atrás, sobre todo en los sectores creativos.

El máximo responsable de la red social de Meta sostuvo en el podcast Colin y Samir que la percepción ya se deteriora en las plataformas de Meta y que la tendencia continuará durante los próximos años.

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Por qué crece el temor y la ansiedad hacia la inteligencia artificial

Mosseri afirmó que las inquietudes de los usuarios abarcan la propiedad de sus contenidos, el entrenamiento de modelos de IA con ese material, la seguridad de los datos personales y el posible reemplazo de puestos de trabajo. La preocupación alcanza tanto a creadores de contenido como a ingenieros y matemáticos.

Las inquietudes de los usuarios hacia la IA abarcan la propiedad del contenido, el entrenamiento de modelos y el posible reemplazo de puestos de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Mosseri, ese conjunto de temores se concentra en una sensación común: el miedo a perder terreno frente a una transformación tecnológica que avanza con rapidez.

“Creo que veremos más frustración y enfado, parte fundado, parte infundado, en los próximos años, y eso lo va a complicar para mucha gente, no solo en la industria”, afirmó.

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Cuáles sectores son los que más sienten repulsión y dudas hacia la IA

Las industrias creativas concentran una inquietud más intensa, según Mosseri, que defendió la adopción de herramientas que otorguen capacidades a las personas en lugar de hacerles sentir que no obtienen beneficios de ellas. En el caso de la plataforma, planteó que la inteligencia artificial debe servir para “darle poder a las personas creativas”.

Instagram descartó una prohibición total del contenido sintético, pero estudia medidas frente a las copias evidentes de obras artísticas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

En este sentido, Instagram actualizó en agosto de 2026 sus etiquetas para perfiles creados con inteligencia artificial, con el objetivo de que los usuarios puedan distinguirlos de las cuentas administradas por personas. La medida busca hacer visible el origen automatizado de una identidad dentro de la red social.

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El directivo admitió que esa distinción será cada vez más compleja a medida que mejoren los sistemas de generación de imágenes, videos y textos. Agregó que no todos los materiales producidos con inteligencia artificial son deficientes, pero reconoció la abundancia de slop, contenido de baja calidad creado de forma automatizada.

Ante las dudas, Mosseri sostuvo que la plataforma intentará dirigir más tráfico hacia los autores originales cuando existan versiones automatizadas de sus trabajos. Si un creador de inteligencia artificial reproduce contenido de forma descarada, consideró que sería conveniente determinar qué acción corresponde adoptar.

La red social actualizó en agosto sus etiquetas para distinguir los perfiles automatizados de las cuentas administradas por personas. (Foto: Europa Press)

La red social ya dispone de un mecanismo para presentar reclamos por derechos de autor y retirar material protegido que haya sido robado. El responsable de Instagram definió el problema como complejo por la creciente dificultad para distinguir entre una obra original, una imitación y un contenido generado por inteligencia artificial.

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Qué dicen otros líderes sobre el avance de la inteligencia artificial

La expansión de capacidades técnicas de la IA preocupa a Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, quien advirtió que la próxima generación de modelos de inteligencia artificial podría plantear riesgos que gobiernos, empresas y usuarios aún no comprenden por completo.

Sam Altman advirtió que la próxima generación de modelos de inteligencia artificial superará la comprensión actual de gobiernos y empresas. (Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)

Altman señaló que los sistemas más avanzados podrían descubrir vulnerabilidades fuera de los mecanismos habituales de ciberseguridad. Esa posibilidad obligaría a revisar la protección de redes, equipos e infraestructuras ante modelos con niveles de autonomía más amplios.

El ejecutivo cuestionó la preparación institucional ante ese escenario: “No encuentro una palabra lo bastante dramática para describir el problema que se nos viene encima”.

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La preocupación incluye posibles vulnerabilidades en programas informáticos y en componentes físicos, como chips, servidores y redes. Según la mente detrás de ChatGPT, los próximos modelos de IA podrían encontrar “fallos increíbles” que no forman parte de los cálculos convencionales de seguridad.