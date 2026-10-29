Tecno

El jefe de Instagram asegura que el rechazo y el miedo a la IA van a empeorar en los próximos años

Adam Mosseri advirtió que el descontento de los artistas aumentará por el temor a perder sus empleos frente a modelos automatizados que copian obras originales

Adam Mosseri dirige una de las plataformas más utilizadas en el mundo para publicar fotos, videos y monetizar. (Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz)
Adam Mosseri dirige una de las plataformas más utilizadas en el mundo para publicar fotos, videos y monetizar. (Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz)
Guardar

Adam Mosseri, jefe de Instagram, anticipó que el rechazo hacia la inteligencia artificial (IA) seguirá creciendo entre los usuarios por la ansiedad, la frustración y el temor a que esta tecnología los deje atrás, sobre todo en los sectores creativos.

El máximo responsable de la red social de Meta sostuvo en el podcast Colin y Samir que la percepción ya se deteriora en las plataformas de Meta y que la tendencia continuará durante los próximos años.

PUBLICIDAD

Por qué crece el temor y la ansiedad hacia la inteligencia artificial

Mosseri afirmó que las inquietudes de los usuarios abarcan la propiedad de sus contenidos, el entrenamiento de modelos de IA con ese material, la seguridad de los datos personales y el posible reemplazo de puestos de trabajo. La preocupación alcanza tanto a creadores de contenido como a ingenieros y matemáticos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las inquietudes de los usuarios hacia la IA abarcan la propiedad del contenido, el entrenamiento de modelos y el posible reemplazo de puestos de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Mosseri, ese conjunto de temores se concentra en una sensación común: el miedo a perder terreno frente a una transformación tecnológica que avanza con rapidez.

“Creo que veremos más frustración y enfado, parte fundado, parte infundado, en los próximos años, y eso lo va a complicar para mucha gente, no solo en la industria”, afirmó.

PUBLICIDAD

Cuáles sectores son los que más sienten repulsión y dudas hacia la IA

Las industrias creativas concentran una inquietud más intensa, según Mosseri, que defendió la adopción de herramientas que otorguen capacidades a las personas en lugar de hacerles sentir que no obtienen beneficios de ellas. En el caso de la plataforma, planteó que la inteligencia artificial debe servir para “darle poder a las personas creativas”.

Instagram descartó una prohibición total del contenido sintético, pero estudia medidas frente a las copias evidentes de obras artísticas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)
Instagram descartó una prohibición total del contenido sintético, pero estudia medidas frente a las copias evidentes de obras artísticas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

En este sentido, Instagram actualizó en agosto de 2026 sus etiquetas para perfiles creados con inteligencia artificial, con el objetivo de que los usuarios puedan distinguirlos de las cuentas administradas por personas. La medida busca hacer visible el origen automatizado de una identidad dentro de la red social.

El directivo admitió que esa distinción será cada vez más compleja a medida que mejoren los sistemas de generación de imágenes, videos y textos. Agregó que no todos los materiales producidos con inteligencia artificial son deficientes, pero reconoció la abundancia de slop, contenido de baja calidad creado de forma automatizada.

Ante las dudas, Mosseri sostuvo que la plataforma intentará dirigir más tráfico hacia los autores originales cuando existan versiones automatizadas de sus trabajos. Si un creador de inteligencia artificial reproduce contenido de forma descarada, consideró que sería conveniente determinar qué acción corresponde adoptar.

La red social actualizó en agosto sus etiquetas para distinguir los perfiles automatizados de las cuentas administradas por personas. (Foto: Europa Press)
La red social actualizó en agosto sus etiquetas para distinguir los perfiles automatizados de las cuentas administradas por personas. (Foto: Europa Press)

La red social ya dispone de un mecanismo para presentar reclamos por derechos de autor y retirar material protegido que haya sido robado. El responsable de Instagram definió el problema como complejo por la creciente dificultad para distinguir entre una obra original, una imitación y un contenido generado por inteligencia artificial.

Qué dicen otros líderes sobre el avance de la inteligencia artificial

La expansión de capacidades técnicas de la IA preocupa a Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, quien advirtió que la próxima generación de modelos de inteligencia artificial podría plantear riesgos que gobiernos, empresas y usuarios aún no comprenden por completo.

Sam Altman advirtió que la próxima generación de modelos de inteligencia artificial superará la comprensión actual de gobiernos y empresas. (Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)
Sam Altman advirtió que la próxima generación de modelos de inteligencia artificial superará la comprensión actual de gobiernos y empresas. (Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)

Altman señaló que los sistemas más avanzados podrían descubrir vulnerabilidades fuera de los mecanismos habituales de ciberseguridad. Esa posibilidad obligaría a revisar la protección de redes, equipos e infraestructuras ante modelos con niveles de autonomía más amplios.

El ejecutivo cuestionó la preparación institucional ante ese escenario: “No encuentro una palabra lo bastante dramática para describir el problema que se nos viene encima”.

La preocupación incluye posibles vulnerabilidades en programas informáticos y en componentes físicos, como chips, servidores y redes. Según la mente detrás de ChatGPT, los próximos modelos de IA podrían encontrar “fallos increíbles” que no forman parte de los cálculos convencionales de seguridad.

Temas Relacionados

InstagramInteligencia artificialAdam MosseriEmpleosModelos de IATecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Microsoft cambiará el botón de reinicio de Windows 11 para evitar confusiones al actualizar

Microsoft estudia rediseñar el aviso de reinicio para diferenciar las actualizaciones listas de aquellas que todavía se están instalando

Microsoft cambiará el botón de reinicio de Windows 11 para evitar confusiones al actualizar

Este juego gratis de Steam mezcla cocina italiana, terror psicológico y rituales prohibidos para Halloween

El jugador comienza siguiendo instrucciones culinarias tradicionales, pero pronto encuentra ingredientes imposibles, señales extrañas y una presencia que modifica el sentido de cada acción realizada

Este juego gratis de Steam mezcla cocina italiana, terror psicológico y rituales prohibidos para Halloween

Asistente de IA descubrió un programa espía que dejaba ver las cartas a jugadores de póquer en línea

El ataque comprometió dos programas de uso habitual entre profesionales y sumó entre USD 1,5 y 4 millones en pérdidas

Asistente de IA descubrió un programa espía que dejaba ver las cartas a jugadores de póquer en línea

Tus mensajes de Discord pueden aparecer en Google: cómo evitar que cualquiera los encuentre

La plataforma comenzará a indexar conversaciones de determinados servidores públicos y permitirá desactivar esta función desde los ajustes de privacidad

Tus mensajes de Discord pueden aparecer en Google: cómo evitar que cualquiera los encuentre

Qué códigos de Free Fire se pueden redimir hoy 29 de octubre de 2026 y conseguir diamantes gratis

Los usuarios registrados pueden acceder a recompensas mediante el portal oficial de Garena, antes de que finalice la vigencia de cada combinación

Qué códigos de Free Fire se pueden redimir hoy 29 de octubre de 2026 y conseguir diamantes gratis

DEPORTES

Contundente respuesta de Enzo Fernández sobre las teorias conspirativas tras la final entre Argentina y España en el Mundial

Contundente respuesta de Enzo Fernández sobre las teorias conspirativas tras la final entre Argentina y España en el Mundial

Se aprobó el nuevo formato del torneo argentino desde el 2027: los detalles

“Donnarumma y 10 más”: la tajante respuesta del DT del Manchester City sobre Gerónimo Rulli tras ser figura en los penales

Un ex capitán de River Plate y Vélez reveló que le prendieron fuego una colección de más de 100 camisetas

Con Colapinto como protagonista, los 10 cambios de pilotos que marcarán un récord en la práctica del GP de México de Fórmula 1

TELESHOW

“Yo también tengo algo para contarte”: la inesperada respuesta de la madre de José María Muscari al enterarse de su orientación sexual

“Yo también tengo algo para contarte”: la inesperada respuesta de la madre de José María Muscari al enterarse de su orientación sexual

Wanda Nara sorprendió al hablar de la posibilidad de casarse con Martín Migueles

Sabrina Rojas explicó el particular acuerdo que tenía con Flor Vigna y Luciano Castro: “Se quedaba a dormir en mi cama”

“Me sentaste arriba tuyo y se volvió una obsesión”: verso por verso, qué dice la provocadora canción de La Joaqui y Tiago PZK

Yeyo De Gregorio habló de su distanciamiento de Lali Espósito y reveló que no fue invitado a su casamiento: “Me dolió”

INFOBAE AMÉRICA

Indonesia reporta más de 300.000 casos de infección respiratoria por el humo de los incendios en Borneo

Indonesia reporta más de 300.000 casos de infección respiratoria por el humo de los incendios en Borneo

Policía de Costa Rica captura a nicaragüense buscado internacionalmente por asesinato agravado y crimen organizado

Magistrado Jorge Araya García es reelegido por ocho años más en Costa Rica pese al rechazo de 29 diputados oficialistas

El Congreso de Guatemala abre hasta el 3 de noviembre las tachas contra 31 aspirantes a relatores

Los mercados de barrio de Sancti Spíritus operan sin colas por los precios fuera del alcance vecinal