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“Me sentaste arriba tuyo y se volvió una obsesión”: verso por verso, qué dice la provocadora canción de La Joaqui y Tiago PZK

La flamante pareja presentó su primera colaboración con un videoclip sensual y una letra que alude al revuelo por sus vínculos anteriores

'Obsesión', interpretada por La Joaqui y Tiago PZK.
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La Joaqui y Tiago PZK llevaron su relación a “Obsesión”, una colaboración que llegó acompañada por un video de escenas íntimas y una letra que expone el ruido alrededor de su romance. A pocas semanas de blanquear el noviazgo, la pareja lanzó una canción con referencias a sus historias recientes y a las críticas que recibió el vínculo.

El tema, que también cuenta con la participación de Ovy On The Drums, combina elementos de R&B, reggaetón y RKT. La producción pone el foco en dos personas que deciden sostener una relación pasional pese a las opiniones ajenas, un eje que atraviesa la letra y se refleja en las imágenes del videoclip.

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El estreno se produjo luego de que ambos confirmaran su noviazgo en redes sociales. La relación quedó bajo observación por la cercanía temporal con la ruptura de La Joaqui con Luck Ra, quien días atrás había publicado la canción “El que se la queda, pierde”. En ese marco, varias frases de “Obsesión” fueron interpretadas por los seguidores como respuestas indirectas a la separación y a los comentarios surgidos alrededor de la nueva pareja.

Una mujer y un hombre con el torso descubierto y gorra se abrazan en el interior de un galpón vacío con paredes de chapa metálica
La Joaqui y Tiago PZK a puro besos y abrazos en una escena del video musical de la canción Obsesión

La canción comienza desde una postura desafiante frente a quienes cuestionan la relación. “El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí”, canta Tiago PZK en uno de los pasajes que más repercusión tuvo tras el lanzamiento.

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El artista también apunta contra los comentarios externos con otra frase que se repite a lo largo del tema: “Que hablen, que a esos no los juno”. La idea aparece en distintos tramos de la composición y funciona como una respuesta a la atención que despertó la relación desde que ambos compartieron sus primeras postales juntos.

En otro verso, Tiago propone una mirada sobre el origen de ambos y el lugar que ocupa el amor frente a lo material: “Los dos venimos de no tener nada, pero el amor es de los pobres, nena. Entonces que sean ricos los demás, paguemos juntos la condena”.

Una mujer con prendas oscuras y un hombre sin camiseta con gorra amarilla caminan por una nave industrial con paredes metálicas
La Joaqui y Tiago PZK actúan en una nave industrial durante el videoclip de su colaboración musical titulada Obsesión

La línea sitúa el relato en una pareja que asume el costo de exponerse, aún cuando el entorno no acompañe. A lo largo del tema, la narrativa se sostiene sobre esa tensión entre el deseo de vivir el vínculo sin condicionamientos y la presión de las opiniones ajenas.

La Joaqui toma la palabra desde un registro más frontal. “De mí vos te re enganchaste y esa fue la intención, me sentaste arriba tuyo y se volvió una obsesión”, dice en uno de sus versos. La frase da nombre al sencillo y plantea el tono sensual que domina la canción.

La cantante también se refiere a las reacciones que generó su vida sentimental. “Soy la que monetiza tu hateo”, expresa en otra parte de la letra, una línea que varios usuarios asociaron con los cuestionamientos y las especulaciones posteriores a su ruptura con Luck Ra.

Un hombre y una mujer se acercan para besarse en los asientos delanteros de un automóvil con gotas de lluvia en la ventanilla
Los cantantes La Joaqui y Tiago PZK comparten una escena en el interior de un automóvil

El videoclip acompaña ese universo. Las imágenes muestran a La Joaqui y Tiago PZK en escenas cercanas, con una estética nocturna y una puesta centrada en la conexión entre ambos. La narrativa visual evita desarrollar una historia lineal y elige retratar la intimidad de la pareja, entre miradas, contactos físicos y secuencias de baile.

Uno de los fragmentos que concentró mayor atención es el que interpreta Tiago PZK: “Conozco tus dos versiones, la nueva y la anterior, con tal de g... rico, yo aguanto esta presión”. La frase, de contenido sexual explícito, fue leída por parte del público como una alusión a los cuestionamientos que recibió el cantante por iniciar un romance con una persona que había formado pareja con un amigo de su entorno artístico.

El tema también incluye versos sobre el final de una relación anterior. “Miéntele. Cuéntale tu versión. Que esto es culpa mía, que te rompí el corazón”, canta La Joaqui. Más adelante aparece otra referencia: “Fue tu inseguridad lo que mató la relación”.

Un hombre con gorra verde clara abraza por la espalda a una mujer con gorra negra y letras bordadas
Los cantantes La Joaqui y Tiago PZK protagonizan una escena del videoclip de la canción Obsesión

Esas líneas no mencionan nombres propios, aunque el contexto del lanzamiento llevó a que fueran vinculadas con Luck Ra. La separación entre la cantante y el músico cordobés estuvo rodeada de versiones sobre conflictos en la pareja y posibles infidelidades, aunque “Obsesión” no confirma de forma directa ninguno de esos trascendidos.

La canción apareció pocos días después de “El que se la queda, pierde”, el lanzamiento de Luck Ra que también despertó interpretaciones entre sus seguidores. Sin menciones explícitas, las tres figuras quedaron asociadas a una secuencia de estrenos que trasladó al terreno musical las especulaciones de las redes.

Con Ovy On The Drums en la producción, el nuevo sencillo alterna melodías de R&B con una base urbana que se acerca al reggaetón y al RKT. Cada uno conserva rasgos de su estilo: Tiago PZK aporta pasajes melódicos y frases de tono confesional, mientras que La Joaqui suma versos directos y referencias al lenguaje de las redes.

El resultado es una canción que pone a la pareja en primer plano y utiliza el contexto personal como parte de su relato. Entre insinuaciones, frases de desafío y una producción orientada a la pista, “Obsesión” deja expuesta la decisión de ambos de convertir el comienzo de su relación en material artístico.

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