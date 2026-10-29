Cómo los nombres de usuarios en WhatsApp pueden convertirse en un riesgo de suplantación

WhatsApp habilitó la reserva de nombres de usuario para entablar conversaciones sin compartir el número de teléfono. (EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

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WhatsApp abrió a finales de junio de 2026 la reserva de nombres de usuario, una función que permite hablar con desconocidos sin entregar el número de teléfono. La promesa de privacidad convive con un riesgo: la suplantación de identidad.

Reservar un nombre casi idéntico al de una persona, una marca o una institución es más sencillo de lo que parece, y la propia compañía reconoce el problema al bloquear de antemano ciertos nombres.

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Cómo funciona el nuevo sistema de nombres de usuario

El nombre de usuario es opcional y conviven dos vías para definirlo. La primera es reutilizar el identificador que ya existe en Instagram o Facebook. La segunda, crear uno separado, exclusivo para WhatsApp. Quien prefiera no tocar nada puede seguir usando el número de teléfono como hasta ahora.

El proceso se activa desde Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario, admite solo letras minúsculas, números, puntos y guiones bajos, y requiere al menos una letra. Como cada nombre es único, la aplicación ofrece un generador de sugerencias para cuando la opción deseada ya está tomada.

La clave de nombre de usuario actúa como un código complementario obligatorio para iniciar un chat. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Existe además una clave de nombre de usuario, también opcional, que funciona como un código adicional: quien conozca el nombre público de una persona necesita también esa clave para iniciarle una conversación. Activarla tiene sentido para quien va a publicar su nombre de usuario en una red social, una web o una tarjeta de presentación.

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El riesgo de vincular el nombre con Instagram y Facebook

La organización de consumidores holandesa Consumentenbond advirtió sobre un efecto colateral de reutilizar el mismo nombre en las tres aplicaciones. Para reclamar en WhatsApp el nombre ya usado en Instagram o Facebook, Meta exige vincular las cuentas a través del Centro de Cuentas.

Esa vinculación no afecta el contenido de los mensajes, que siguen siendo privados, pero sí facilita que la identidad de WhatsApp quede conectada con otros perfiles públicos de la persona. Según las páginas de ayuda de la propia Meta, el Centro de Cuentas está diseñado para administrar experiencias conectadas entre Facebook, Instagram, WhatsApp y otros productos, y permite compartir información entre esas cuentas vinculadas.

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Esa coincidencia de nombres también abre una puerta a la ingeniería social: si alguien detecta o adivina el nombre de estilo Meta de una persona, puede cruzar esa información con lo que encuentre en sus perfiles de redes sociales para preparar un fraude dirigido.

La elección de un nombre de usuario exclusivo para WhatsApp disminuye el riesgo de ataques basados en ingeniería social. (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Por eso, un nombre de usuario de WhatsApp exclusivo, distinto del usado en otras redes, reduce esa posibilidad de conexión entre cuentas y limita el margen de maniobra de quien intenta suplantar una identidad para estafar o acosar a otra persona.

Cómo protegerse de la suplantación de identidad

Ocultar el número de teléfono no elimina al estafador, solo le cierra una vía de ataque. Conviene elegir un nombre reconocible pero sin datos personales innecesarios, activar la clave de nombre de usuario si va a compartirse en abierto y desconfiar de mensajes inesperados aunque el remitente parezca legítimo.

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Las organizaciones reales rara vez contactan sin aviso previo por una aplicación de mensajería, de modo que cualquier petición relacionada con dinero, contraseñas o información confidencial debería verificarse por otro canal antes de responder.

Mantener la aplicación actualizada y revisar periódicamente los ajustes de privacidad completa el conjunto de hábitos recomendados mientras la función de nombres de usuario termina de desplegarse en el resto de los países.

Las recomendaciones de seguridad aconsejan verificar por otros canales cualquier solicitud de dinero o contraseñas. (Silas Stein/dpa)

El ejemplo de suplantación en India

India encendió la alerta sobre los nombres de usuario de WhatsApp. TechCrunch halló disponibles identificadores que recordaban a figuras del país, como “indiamodi”, “shahrukh.actor” y “rbi_verify”, en referencia a Narendra Modi, actores de Bollywood y el banco central indio, aunque sin evidencia de uso fraudulento.

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El caso sumó otro capítulo cuando “cz_binance” apareció como no disponible. Changpeng Zhao, fundador de Binance, aseguró: “Lo intenté, no pude reservar ese nombre. Así que, definitivamente, no fui yo”. Quién lo reservó sigue sin confirmarse.

El Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información indio notificó a WhatsApp que la función podría facilitar la suplantación de ciudadanos, organismos públicos y entidades financieras, y pidió pausar su despliegue en el país. Meta respondió que reserva preventivamente nombres de figuras públicas y gobiernos, y permite vincular identificadores con Instagram o Facebook.