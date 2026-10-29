El obispo de San Justo advirtió por el avance de “la narcoesperanza” en los barrios de La Matanza ante la falta de empleo

Padre Eduardo García, obispo de San Justo, en Infobae en Vivo

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Eduardo García, obispo de San Justo, dijo el 29 de octubre en una entrevista exclusiva con Infobae al Mediodía que los comedores de La Matanza asisten a 20 mil personas y habló de León XIV.

En una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, García se refirió a la visita pastoral de León XIV, prevista para el 8 de noviembre. Sobre la expectativa de las comunidades populares, sostuvo: “La gente en el fondo, más allá de todas las cosas que espera, espera esperanza”.

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El obispo recordó que acompañó la organización de las dos visitas de Juan Pablo II al país: la primera, en 1982, durante la guerra de Malvinas, y la segunda, en 1987, como visita pastoral. También recibió su consagración episcopal de manos de Jorge Bergoglio antes de que fuera elegido papa Francisco.

“Siempre la visita de un papa es, aparte de mucho trabajo, conmocionante en lo que significa y repercute en el pueblo de Dios”, afirmó García, quien lleva 12 años al frente de la diócesis de San Justo.

La continuidad entre Francisco y León XIV

Para el obispo, el pontificado de Francisco modificó la cercanía de los barrios con la figura papal. “La gente de nuestros barrios, que la figura del papa era muy lejana, estos años de Francisco acercaron afectivamente la imagen del papa”, expresó.

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García explicó que ese vínculo también alcanza a León XIV, aunque no sea argentino. “No importa, pero es de la familia”, dijo al describir cómo se vive la próxima llegada papal entre las familias de los sectores populares.

El lema que ya apareció en paredes de los barrios sintetiza esa percepción, según contó: “Francisco-León, un solo corazón”. Para el obispo, la consigna muestra que no hay una lectura de reemplazo ni de competencia entre ambos pontificados.

“La gente de nuestros barrios, que la figura del papa era muy lejana, estos años de Francisco acercaron afectivamente la imagen del papa”, remarcó García

El sacerdote mencionó el encuentro de movimientos populares que se realizó en La Matanza, con delegaciones del Vaticano y referentes latinoamericanos. Allí, según relató, cartoneros, madres y organizaciones comunitarias trabajaron sobre una encíclica del actual papa.

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García recordó que Francisco definió a esos sectores como “poetas populares y de la historia” porque “hacen creación de lo que no hay”. Al comparar las orientaciones pastorales, planteó: “Francisco dijo: ‘Tenemos que estar cerca’. León dice: ‘Caminemos juntos’”.

También vinculó esa continuidad con las advertencias sobre la tecnología. “Francisco hablaba de los descartados por una economía a la cual le faltaban rostros, y este papa, en la encíclica, habla de la inteligencia artificial y del riesgo de una tecnología sin corazón”, señaló.

Los comedores de La Matanza volvieron a asistir a 20 mil personas

La descripción de García sobre la situación social partió de la asistencia alimentaria de la Iglesia en el oeste del conurbano bonaerense. “Hace 15 días tuvimos que suspender varios días a la semana los comedores porque no había insumos”, relató.

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El obispo precisó que los recursos llegan a través de aportes comunitarios, privados y programas estatales. Sobre el financiamiento destinado a alimentos, explicó que los fondos no se actualizan desde hace un año y que las notas enviadas para pedir una actualización todavía no tuvieron respuesta.

“El recurso que más tenemos es el PNUD, que no está actualizado”, indicó. García agregó que el programa depende del Ministerio de Capital Humano y que la falta de actualización reduce la cantidad de alimentos que pueden comprar las organizaciones.

“Hace 15 días tuvimos que suspender varios días a la semana los comedores porque no había insumos”, denunció el obispo (AP Foto/Natacha Pisarenko)

La diócesis había asistido entre dos mil y dos mil quinientas personas antes de la pandemia. Durante la emergencia sanitaria, esa cifra trepó a 21 mil; después bajó a 18 mil y ahora volvió a alcanzar las 20 mil personas.

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“Después de la pandemia, es la primera vez que nos pasa” tener que interrumpir el servicio por falta de insumos, aseguró. Cuando los recursos llegan, los comedores recuperan días de atención, pero hacia el cierre de cada mes deben volver a achicar la entrega.

García describió que las principales destinatarias son madres de familia y personas mayores. “Si no vienen al mediodía o vienen en la noche, en algún momento vienen a buscar la ración para tener para ese día”, afirmó.

Ante la consulta sobre qué ocurre cuando no abre un comedor, respondió: “Con lo del día anterior o con lo que puede”. También señaló que los aportes privados existen, aunque la búsqueda de donantes y los tiempos de respuesta no siempre alcanzan para evitar suspensiones.

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La alerta por la “narcoesperanza” en los barrios

García sostuvo que la visita de León XIV no encontrará una realidad excepcional, sino problemas que atraviesan desde hace años a las familias de La Matanza. “Hace 12 años que estoy en Matanza y de estos 12 años venimos así”, dijo.

El sacerdote vinculó la falta de empleo con el cierre de empresas y pequeños emprendimientos. A ese panorama sumó la expansión del narcotráfico en los barrios: “Cuando el Estado está ausente, avanza el narcoestado”.

Para explicar el concepto de “narcoesperanza”, planteó que algunos adolescentes encuentran en esas redes una salida económica ante la falta de trabajo o estudio. “Cuando la comunidad, el Estado, no te ofrece motivos de esperanza, te ofrece motivos de esperanza ir a vigilar una esquina por si viene la cana, que al menos te dan unos pesitos”, expresó.

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“Cuando la comunidad, el Estado, no te ofrece motivos de esperanza, te ofrece motivos de esperanza ir a vigilar una esquina por si viene la cana, que al menos te dan unos pesitos”, puntualizó García

El obispo aclaró que esa alternativa no elimina el temor de las familias. “La madre sigue teniendo miedo, quizás no por esto que está haciendo hoy, sino porque su hijo aparezca en un zanjón dentro de cinco días cuando no sea más útil”, advirtió.

García diferenció entre la droga que se comercializa fuera de los barrios y la que circula dentro de ellos. “Hacia afuera se venden las pastillas, se vende droga; adentro está la pipeta”, afirmó, y agregó que el consumo de las sustancias más baratas “los hace bolsa”.

Sobre las estructuras del narcotráfico, señaló que los máximos responsables no son visibles para las organizaciones barriales. “Al narco narco nadie lo conoce, es una cadena. La última cadena es el pichi, el pibe”, explicó.

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El obispo relató que hace una década tuvieron dificultades para instalar una salita de primeros auxilios en Puerta de Hierro. “La guerra más grande fue con los narcos”, contó, y detalló que la Policía Bonaerense debió montar un operativo durante tres horas para descargar un contenedor.

Frente a esa realidad, García puso el foco en las familias, las organizaciones y los trabajadores sociales que sostienen respuestas cotidianas. “La gente de todos los días, la que le pone el pecho, es la que está cosiendo la grieta”, afirmó.

La diócesis trabaja con las “tres C”: colegio, club y capilla, como contrapunto frente a “la calle, la cárcel y el cementerio”. “Para nosotros, un chico que no va a la escuela no tiene posibilidad de socializarse”, sostuvo.

García explicó que contar con una escuela dentro de un barrio donde los chicos deben caminar 20 cuadras resulta una herramienta para las familias y para la integración de los jóvenes. Sobre los clubes, añadió: “Es donde puede estar después de la escuela, para socializar, para descubrir que tiene valores, que puede tanto jugar a la pelota como tocar el violín”.

El obispo también contó que participó de encuentros con jueces y fiscales en La Plata y La Matanza para debatir cómo abordar a adolescentes que consumen sustancias. “Un chico de 14 años, de 15, que lo agarran consumiendo: ¿reclusión o readaptación?”, planteó.

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