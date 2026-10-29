Todo lo que se debe saber sobre el cambio de horario en Estados Unidos en 2026: fechas y excepciones

El horario de verano en Estados Unidos finalizará el domingo 1 de noviembre de 2026 según el calendario del NIST. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Millones de personas en Estados Unidos se preparan para el cambio de hora que marca la transición del otoño al invierno. La medida forma parte del calendario federal que regula el horario de verano y modifica la referencia horaria utilizada en la vida cotidiana, desde las actividades laborales hasta los desplazamientos y las comunicaciones.

Este sistema busca aprovechar mejor la luz natural durante determinados meses del año. Sin embargo, no se aplica de manera uniforme en todo el territorio estadounidense, debido a las excepciones que mantienen algunas jurisdicciones y a las diferencias entre los husos horarios.

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El ajuste también reabre el debate sobre la conveniencia de mantener este mecanismo o establecer un horario permanente. Mientras continúa la discusión legislativa, las reglas actuales siguen vigentes y determinan cómo se organizarán los horarios durante los próximos meses.

A qué hora termina el horario de verano en Estados Unidos

El horario de verano finalizará el domingo 1 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario publicado por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología de Estados Unidos (NIST). La normativa establece que el cambio se realiza el primer domingo de noviembre, a las 2:00 a. m. de cada zona horaria local. En ese momento, los relojes deben retroceder hasta la 1:00 a. m. NIST.

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La modificación hará que la hora comprendida entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repita. La primera vez corresponderá al horario de verano y la segunda al horario estándar, que permanecerá vigente durante los meses siguientes.

El cambio se realizará de acuerdo con los husos horarios del país. Por eso, no ocurrirá simultáneamente en todo el territorio: cada zona aplicará el ajuste cuando su hora local llegue a esa hora.

Con el regreso al horario estándar, el amanecer y el anochecer se producirán aproximadamente una hora antes según el reloj, aunque los horarios concretos dependerán de la ubicación y de las condiciones estacionales.

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El horario de verano volverá a entrar en vigor en Estados Unidos el domingo 14 de marzo de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué estados y territorios no cambiarán la hora

La mayoría de Estados Unidos participa en el horario de verano, pero algunas jurisdicciones mantienen la misma hora durante todo el año. Las excepciones incluyen:

Hawái , donde no se aplica el horario de verano.

La mayor parte de Arizona , que conserva el horario estándar durante todo el año.

Puerto Rico .

Guam .

Samoa Americana .

Las Islas Marianas del Norte .

Las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

En estos lugares, el 1 de noviembre no será necesario atrasar los relojes por el fin del horario de verano. La hora oficial seguirá el esquema habitual de cada jurisdicción.

La diferencia afecta a quienes mantienen contacto con familiares, estudian a distancia o trabajan con empresas ubicadas en otros estados. Una llamada o reunión programada para una hora determinada puede tener una equivalencia distinta según la ubicación de cada participante.

Por qué la Nación Navajo sí cambiará la hora en Arizona

La principal excepción dentro de Arizona es la Nación Navajo, cuyo territorio se extiende por partes de Arizona, Nuevo México y Utah. A diferencia de la mayor parte del estado, esta nación indígena sí observa el horario de verano y, por lo tanto, atrasará sus relojes el 1 de noviembre.

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Esta particularidad responde a la organización horaria de un territorio que atraviesa tres estados. La Nación Navajo mantiene un sistema que permite coordinar sus actividades con las jurisdicciones vecinas que también aplican el horario de verano.

La situación es diferente en la Nación Hopi, ubicada dentro de una región rodeada en gran medida por territorio navajo. Allí se mantiene el horario estándar de Arizona durante todo el año.

Estas diferencias importan para quienes recorren el noreste de Arizona, donde localidades relativamente cercanas pueden manejar horas distintas. Antes de acudir a una cita o tomar un transporte, conviene verificar la hora local del destino.

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Los relojes deben retroceder una hora a las dos de la madrugada para dar inicio al horario estándar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dispositivos cambiarán la hora automáticamente

Los teléfonos móviles, las computadoras, las tabletas y muchos relojes inteligentes suelen actualizar la hora de forma automática cuando tienen configuradas correctamente la fecha, la hora y la zona horaria.

Para evitar errores, es recomendable comprobar que esas opciones estén activadas y revisar la hora después del cambio. Un dispositivo con una ubicación incorrecta o una configuración manual podría no aplicar el ajuste esperado.

Otros aparatos pueden requerir una modificación manual. Entre ellos se encuentran:

Relojes analógicos y despertadores convencionales.

Relojes de algunos automóviles.

Electrodomésticos y sistemas de audio con relojes integrados.

Equipos de oficina que no reciben actualizaciones automáticas.

También conviene revisar los sistemas de programación de ciertos comercios y servicios, especialmente cuando administran turnos nocturnos o actividades que atraviesan el momento del cambio.

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En Arizona, Hawái y los territorios que no observan el horario de verano, la zona horaria seleccionada debe corresponder a la ubicación real. De lo contrario, un dispositivo podría aplicar una modificación que no corresponde.

Cómo afectará el cambio de hora a vuelos, reservas y turnos laborales

Las aerolíneas, las empresas ferroviarias y los operadores de autobuses publican sus itinerarios según las reglas horarias aplicables a cada lugar. Quienes tengan viajes durante la madrugada del 1 de noviembre deben comprobar los horarios de salida y llegada que figuran en sus reservas.

La repetición del período entre la 1:00 y las 2:00 a. m. puede generar dudas en los desplazamientos nocturnos y las conexiones. Por eso, es aconsejable revisar los comprobantes y confirmar cualquier información directamente con el operador, especialmente si el viaje incluye escalas en distintas zonas horarias.

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Las reuniones virtuales también pueden verse afectadas por las diferencias entre ciudades. Aunque las plataformas de calendario suelen actualizar sus registros automáticamente, los participantes deben comprobar que sus cuentas tengan configurada la zona horaria correcta.

En los empleos nocturnos, una jornada que abarque el cambio puede incluir una hora adicional de trabajo debido a la repetición de ese período. El registro y el pago de ese tiempo dependerán de las normas laborales aplicables, los acuerdos vigentes y las políticas del empleador. Por ello, quienes trabajen durante esa madrugada deben consultar cómo se contabilizarán las horas de su turno.

Los teléfonos móviles y computadoras actualizan la hora de forma automática si mantienen la configuración correcta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasó con el proyecto para establecer un horario de verano permanente

La discusión sobre la eliminación de los cambios estacionales continúa en el Congreso. La Sunshine Protection Act of 2025, identificada como H.R. 139, propone establecer el horario de verano permanente en Estados Unidos.

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La Cámara de Representantes aprobó el proyecto el 14 de julio de 2026, con 308 votos a favor y 117 en contra, según el registro oficial de la votación. Sin embargo, la aprobación de una sola cámara no basta para convertir una iniciativa en ley.

El 15 de julio el Senado recibió la propuesta, que quedó pendiente de continuar el proceso legislativo en el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado.

Por lo tanto, la iniciativa no modificó el calendario vigente para 2026. Mientras no se apruebe una reforma y se complete el procedimiento legislativo correspondiente, se mantendrá el sistema que establece el inicio del horario de verano en marzo y su finalización en noviembre.

Cuándo volverá a comenzar el horario de verano en 2027

El próximo período de horario de verano comenzará el domingo 14 de marzo de 2027, según el calendario del NIST. En las jurisdicciones que aplican el sistema, los relojes deberán adelantarse de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m., por lo que esa madrugada tendrá una hora menos.

La fecha corresponde al segundo domingo de marzo, como establece la normativa federal vigente. Hasta entonces, el horario estándar será la referencia en los estados y territorios que participan en el cambio estacional.

Hawái, la mayor parte de Arizona, Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de Estados Unidos seguirán sus respectivos horarios sin realizar ese ajuste.