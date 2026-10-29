Economía

Cuáles son los mejores y peores municipios del conurbano bonaerense para vivir, según un ranking de la UBA

Un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas evaluó 31 distritos metropolitanos en cinco dimensiones. Los resultados revelaron fuertes diferencias territoriales, mientras que 15 jurisdicciones registraron retrocesos respecto de 2025

Vicente Lopez
Vicente López encabezó la clasificación de la UBA, seguido por Tres de Febrero, Escobar, San Isidro y San Miguel
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Vivir en un municipio u otro del conurbano bonaerense puede implicar diferencias importantes en el acceso a servicios, infraestructura, oportunidades económicas y condiciones ambientales. Un relevamiento de la Universidad de Buenos Aires (UBA) puso números a esas desigualdades y detectó una brecha del 87% entre los cinco distritos mejor y peor posicionados. El estudio evaluó 31 municipios y reveló que solamente cinco consiguieron superar los tres puntos en una escala de cero a cinco.

El informe ubicó a Vicente López en el primer puesto, con 3,78 puntos, seguido por Tres de Febrero, Escobar, San Isidro y San Miguel. En el extremo opuesto aparecieron Cañuelas, Presidente Perón, General Rodríguez, Marcos Paz y Moreno, que obtuvieron las calificaciones más bajas.

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Los resultados corresponden a la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades AMBA 2026, elaborado por el Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El trabajo evaluó cinco dimensiones: desarrollo económico, sociedad, medio ambiente, gestión político-institucional y tecnología e infraestructura.

El promedio general de los 31 municipios fue de 2,59 puntos sobre cinco. Los cinco mejor posicionados alcanzaron una calificación promedio de 3,42, mientras que los cinco últimos obtuvieron 1,83.

Aunque los resultados permiten ordenar a los distritos, los investigadores aclararon que el índice no mide directamente la satisfacción de los habitantes ni pretende juzgar las gestiones municipales. Su objetivo es identificar las fortalezas y los desafíos de cada territorio.

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Cuáles son los diez mejores municipios del conurbano

Vicente López encabezó la clasificación general, con 3,78 puntos. El distrito lideró tres de las cinco dimensiones analizadas: político-institucional, sociedad y tecnología e infraestructura. Además, compartió el primer puesto en desarrollo económico con Tres de Febrero.

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Precisamente, Tres de Febrero ocupó el segundo lugar, con 3,55 puntos. Fue el municipio mejor evaluado en medio ambiente, con 3,45, y compartió el liderazgo económico con Vicente López, con 3,72.

El tercer puesto correspondió a Escobar, con 3,35 puntos, que se incorporó por primera vez al relevamiento. San Isidro quedó cuarto, con 3,31, y San Miguel completó los primeros cinco lugares, con 3,11.

El ranking de los diez municipios mejor posicionados quedó conformado de la siguiente manera:

  • 1. Vicente López: 3,78 puntos.
  • 2. Tres de Febrero: 3,55 puntos.
  • 3. Escobar: 3,35 puntos.
  • 4. San Isidro: 3,31 puntos.
  • 5. San Miguel: 3,11 puntos.
  • 6. Tigre: 2,96 puntos.
  • 7. Avellaneda: 2,89 puntos.
  • 8. Quilmes: 2,86 puntos.
  • 9. Lanús: 2,81 puntos.
  • 10. Ezeiza: 2,77 puntos.

Solamente cinco municipios consiguieron superar los tres puntos, aunque 16 de los 31 distritos evaluados alcanzaron una calificación superior al promedio general.

Entre los primeros diez también aparecieron diferencias según la dimensión considerada. Por ejemplo, Lanús obtuvo 3,07 puntos en desarrollo económico, pero solamente 2,11 en medio ambiente. Quilmes alcanzó 3,31 puntos en tecnología e infraestructura, frente a 2,39 en la dimensión ambiental.

Cuáles son los diez municipios peor posicionados

En el extremo inferior del ranking, Cañuelas quedó en el último puesto, con apenas 1,58 puntos. El distrito registró calificaciones inferiores a dos puntos en las cinco dimensiones evaluadas.

Presidente Perón ocupó el penúltimo lugar, con 1,76 puntos. Su desempeño más bajo correspondió a medio ambiente, con 1,17, mientras que en desarrollo económico alcanzó 1,43.

Los diez municipios que ocuparon los últimos lugares fueron:

  • 22. La Matanza: 2,42 puntos.
  • 23. Hurlingham: 2,38 puntos.
  • 24. Merlo: 2,18 puntos.
  • 25. San Vicente: 2,06 puntos.
  • 26. José C. Paz: 2,05 puntos.
  • 27. Moreno: 1,99 puntos.
  • 28. Marcos Paz: 1,99 puntos.
  • 29. General Rodríguez: 1,81 puntos.
  • 30. Presidente Perón: 1,76 puntos.
  • 31. Cañuelas: 1,58 puntos.

Un dato que destacó la UBA fue que cuatro de los cinco municipios con menor puntuación se incorporaron al estudio en 2026: Cañuelas, Presidente Perón, General Rodríguez y Marcos Paz.

La segunda edición amplió el universo de análisis de 24 a 31 distritos, con la incorporación de Pilar, Escobar, General Rodríguez, Marcos Paz, Presidente Perón, Cañuelas y San Vicente.

Según explicó Omar Quiroga, director del Centro de Ciudades Inteligentes, estos municipios presentan características particulares, como elevado crecimiento demográfico, presencia de barrios cerrados y parques industriales y, en algunos casos, urbanizaciones populares informales que profundizan la fragmentación social.

Qué municipios mejoraron y cuáles empeoraron respecto de 2025

Además de la clasificación general, el informe permitió observar la evolución de los municipios que participaron en las dos ediciones del índice.

De los 24 distritos comparables, 15 registraron una reducción de sus calificaciones y nueve mostraron mejoras. Sin embargo, el promedio de ese grupo prácticamente no se modificó: pasó de 2,71 puntos en 2025 a 2,72 en 2026.

El caso más destacado fue Ezeiza, que pasó de 1,96 a 2,77 puntos, una suba de 0,81 puntos y la mayor mejora de la muestra.

Según el informe, el avance respondió tanto a nuevas acciones municipales como a una mayor disponibilidad de información sobre políticas que ya existían, pero que no pudieron acreditarse durante la evaluación anterior.

Ezeiza fue el municipio que más mejoró su posición en el ranking de la UBA, al pasar de 1,96 puntos en 2025 a 2,77 en 2026, y se ubicó entre los diez distritos mejor evaluados (Facebook)
Ezeiza fue el municipio que más mejoró su posición en el ranking de la UBA, al pasar de 1,96 puntos en 2025 a 2,77 en 2026, y se ubicó entre los diez distritos mejor evaluados (Facebook)

Entre las iniciativas mencionadas aparecieron la consolidación del Sistema de Atención al Vecino, herramientas digitales para la gestión tributaria y administrativa y distintas acciones en educación, seguridad e infraestructura. También se destacaron avances en la red cloacal destinada a brindar cobertura a más de 56.000 habitantes.

En el otro extremo, José C. Paz registró la mayor caída, al pasar de 2,29 puntos en 2025 a 2,05 en 2026. La UBA explicó que parte de esa reducción respondió a ajustes en los criterios utilizados para acreditar las políticas municipales y a dificultades para acceder a información pública verificable.

El estudio identificó desafíos relacionados con la planificación territorial, la transparencia, la seguridad y el acceso a servicios básicos. Según el Censo 2022, solamente el 14,5% de los hogares de José C. Paz contaba con agua de red y el 8,1% tenía acceso a cloacas.

Medio ambiente, la principal debilidad de los municipios

Al analizar las cinco dimensiones del índice, el medio ambiente apareció como el área con peor desempeño, con un promedio de 2,32 puntos. Esta categoría contempla sostenibilidad urbana, movilidad y transporte, espacios verdes, eficiencia energética, cultura ecológica y gestión de residuos.

Tres de Febrero obtuvo la mejor calificación ambiental, con 3,45 puntos, seguido por Escobar, con 3,37, y Vicente López, con 3,29. En el otro extremo quedó Presidente Perón, con 1,17 puntos, mientras que Cañuelas alcanzó 1,32 y General Rodríguez, 1,33.

El estudio señaló que los distritos con mejores calificaciones se destacaron por sus planes de adaptación al cambio climático, políticas de gestión de residuos y conservación de espacios verdes.

Seguridad, salud, educación y desarrollo económico

La dimensión Sociedad fue la mejor evaluada, con un promedio de 2,74 puntos. Incluyó indicadores vinculados con educación, cultura, empleo, salud, seguridad, desarrollo social y espacio público.

Vicente López encabezó esta categoría, con 3,88 puntos, mientras que Cañuelas registró la calificación más baja, con 1,63.

En tecnología e infraestructura, el promedio general fue de 2,71 puntos. Vicente López volvió a liderar, con 4 puntos, seguido por Escobar y San Isidro, ambos con 3,77.

En desarrollo económico, Vicente López y Tres de Febrero compartieron el primer lugar, con 3,72 puntos cada uno. Presidente Perón obtuvo el menor resultado, con 1,43. Esta dimensión consideró aspectos como solvencia económica, competitividad, atracción de inversiones y desarrollo emprendedor.

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