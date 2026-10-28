Tecno

Puso a Claude Code, Codex y Google Antigravity a crear una aplicación: esta fue la que mejor programó

Tres agentes de inteligencia artificial recibieron una misma consigna para diseñar una app de finanzas personales con gráficos, control de gastos, presupuestos y objetivos de ahorro

Tres paneles con los logotipos y nombres de OpenAI Codex, Claude y Google Antigravity sobre fondos de distintos colores
Las tres herramientas son útiles para trabajos de programación y desarrollo web. (Fotocomposición Infobae)
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Una prueba con tres herramientas de inteligencia artificial (IA) para programar una aplicación de finanzas personales dejó una diferencia en el resultado final. Claude Code ofreció la propuesta más cercana a un producto listo para el uso cotidiano, por delante de OpenAI Codex y Google Antigravity.

Según la prueba hecha por XDA, el encargo incluía un panel de control con registro de gastos, presupuestos, objetivos de ahorro, cuentas, gráficos interactivos y varias páginas operativas.

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Los tres recibieron una única instrucción detallada, sin indicaciones posteriores ni correcciones manuales, para medir su capacidad de resolver una tarea de desarrollo con autonomía.

Dos manos sostienen un teléfono celular sobre una mesa de madera con una pantalla que muestra la notificación de un crédito aprobado.
Claude Code, Codex y Google Antigravity recibieron la misma instrucción para desarrollar una aplicación de finanzas personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué aplicación tuvieron que crear los tres agentes de IA

La prueba se centró en una herramienta para gestionar finanzas personales, en lugar de un proyecto limitado a mostrar una interfaz. La aplicación debía permitir registrar movimientos, organizar presupuestos, visualizar el dinero disponible y seguir metas de ahorro mediante gráficos y datos distribuidos en varias secciones.

Además, la consigna describía el diseño esperado y la estructura general del producto. Se usaron las configuraciones predeterminadas de cada herramienta: Opus 5.5 en Claude Code, Gemini 3.8 en Google Antigravity y GPT-6 Astra en Codex. El objetivo era comprobar cuál necesitaba menos intervención para entregar un desarrollo coherente.

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Cómo respondió Codex al pedido inicial

Codex cumplió con las secciones principales solicitadas y propuso una estética basada en un fondo verde tenue, una decisión que acompañaba el tema financiero. El panel incorporó las funciones básicas y presentó una base suficiente para continuar el desarrollo con ajustes posteriores.

Codex cumplió con las funciones solicitadas, aunque mostró textos pequeños y elementos visuales genéricos. (Foto: Europa Press)
Codex cumplió con las funciones solicitadas, aunque mostró textos pequeños y elementos visuales genéricos. (Foto: Europa Press)

La debilidad apareció en el nivel de terminación visual. La tipografía tenía un tamaño reducido en buena parte de la interfaz, lo que afectaba la lectura.

La página de transacciones incluía los elementos necesarios, aunque utilizó iconos genéricos y sin una identidad clara. La impresión general fue la de una aplicación funcional que requería una revisión de diseño antes de su lanzamiento.

Qué mejoró Google Antigravity frente a Codex de OpenAI

Google Antigravity mostró una interfaz más ordenada desde el primer vistazo. El tamaño de los textos, los espacios entre componentes y la presentación de los contenidos dieron al panel una apariencia más próxima a la de una aplicación financiera consolidada. Incorporó un recuadro de bienvenida en la parte superior de la pantalla principal.

Google Antigravity - Gemini 3 Pro - programadores - tecnología - 20 de noviembre
Google Antigravity ofreció una presentación más ordenada, con degradados y barras de progreso para las metas de ahorro. (Foto: Google)

Asimismo, la herramienta obtuvo sus mejores resultados en las áreas de metas de ahorro y cuentas. Allí propuso degradados, barras de avance y una distribución que facilitaba la lectura de los objetivos.

Aun así, aparecieron decisiones difíciles de justificar, como dos botones para agregar transacciones en el mismo panel. La página de movimientos conservó iconos en blanco y negro que desentonaban con el resto de la propuesta.

Cómo fue la aplicación financiera creada por Claude Code

Claude Code evitó la mayoría de los problemas detectados en las otras dos aplicaciones. La tipografía mantuvo proporciones consistentes, el espacio entre bloques resultó suficiente y la jerarquía visual permitió identificar con rapidez los datos principales. Cada sección pareció responder a un criterio de diseño común.

Un teléfono móvil con la palabra Claude en la pantalla frente al logotipo y el nombre de la empresa Anthropic
Los iconos de categorías y las visualizaciones extendidas marcaron una diferencia en el desarrollo de Claude Code. (Europa Press)

La herramienta extendió el uso de gráficos más allá del panel inicial y de la página de análisis. Las áreas de presupuestos y cuentas sumaron visualizaciones y recursos gráficos sin recargar la pantalla.

Los iconos de categorías en la sección de transacciones aportaron una diferencia visible frente a las soluciones más neutras de Codex y Antigravity.

Qué detalles marcaron la distancia entre las tres propuestas de los agentes

La comparación mostró que generar funciones no resuelve por sí solo el desafío de desarrollar una aplicación. Las tres herramientas incluyeron páginas, formularios y componentes acordes con la instrucción, pero la experiencia final dependió de cuestiones menos evidentes: legibilidad, ubicación de los botones, coherencia de los iconos y relación entre datos y elementos gráficos.

En Claude Code, incluso las animaciones tuvieron una ejecución más fluida. Ese aspecto adquiere relevancia en una aplicación de uso frecuente, donde una persona puede consultar o cargar decenas de transacciones.

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