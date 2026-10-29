La organización Amnistía Internacional exige la liberación inmediata de dos líderes yorubas encarcelados en Cuba desde 2021

Una ilustración digital de estilo realista presenta a Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro, el matrimonio de líderes religiosos yorubas encarcelado en Cuba desde julio de 2021(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Amnistía Internacional pidió la liberación inmediata e incondicional de Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro, el matrimonio de líderes religiosos yorubas encarcelado en Cuba desde julio de 2021.

La organización reveló, además, que ambos enfrentan presiones de la Seguridad del Estado para abandonar el país como condición para salir de prisión.

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Según informó Radio Martí, la propia Pérez Paseiro identificó a dos oficiales, de nombre Arturo y Christopher, que contactaron a su esposo para exigir la llegada de documentos desde el extranjero y así facilitar la salida de la pareja.

“Saben que el día que nosotros salgamos de prisión, vamos a continuar en nuestra lucha por la libertad de Cuba”, advirtió la activista en un mensaje difundido por la emisora.

Acción urgente por el deterioro de salud de ambos presos

En un documento fechado el 28 de octubre, Amnistía Internacional, organización global de derechos humanos, reclamó atención médica adecuada para los dos activistas afrocubanos, a quienes reconoce como presos de conciencia.

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La organización también exigió reparación por las violaciones de derechos humanos que sufrieron, incluida la discriminación racial y religiosa.

Amnistía Internacional ha exigido en reiteradas ocasiones la liberación de la pareja desde que documentó, en febrero de este año, el agravamiento progresivo de las enfermedades crónicas de Hernández García.

La organización había alertado entonces sobre los dolores óseos crónicos que sufre Pérez Paseiro sin atención médica adecuada y sobre las restricciones injustificadas para que mantuviera contacto con sus hijos.

Un preso político yace encadenado en el suelo de una celda iluminada por una ventana de barrotes junto a la bandera de Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un audio compartido con la organización por un familiar, la presidenta de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba explicó que tanto ella como su esposo están gravemente enfermos y carecen de medicamentos, alimentación y atención médica suficientes. El mensaje también describió las consecuencias del encarcelamiento sobre la salud física y mental de la familia, incluidos sus hijos.

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Presiones para forzar el exilio de la pareja

El hermano de Hernández García, el ex preso político Jorge Luis García Pérez, conocido como Antúnez, confirmó ante Radio Martí que el matrimonio le comunicó los reiterados acercamientos de la policía política cubana. Según su testimonio, funcionarios de alto rango condicionaron la excarcelación de ambos a su salida inmediata de Cuba.

“Altos oficiales de la policía política continúan insistiéndole para que se agilicen los trámites para lograr su excarcelación, bajo la condición de que salgan del país”, denunció Antúnez a la emisora.

El opositor explicó que el deterioro de salud de la pareja y las condiciones de reclusión los llevaron a aceptar la alternativa del exilio, aunque habrían preferido permanecer en la isla. “Las condiciones abyectas que enfrentan los hacen haber tomado la determinación de optar por el exilio”, agregó Antúnez a Radio Martí, y señaló que la decisión responde a la necesidad de “salvar su vida, recuperar su libertad”.

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El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció un aumento de la represión en la isla durante abril de 2026, registrando al menos 366 acciones represivas, incluyendo detenciones y hostigamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento no se conoce un país de destino ni una fecha para una eventual liberación de la pareja.

El ex preso político también respaldó el llamado de Amnistía Internacional y agradeció las expresiones de apoyo recibidas por la familia. “No han cometido otro crimen que oponerse pacíficamente al régimen cubano”, afirmó.

Condenas de siete y ocho años por las protestas del 11J

Hernández García, vicepresidente de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, fue detenido el 15 de julio de 2021, tres días después de las manifestaciones en el municipio de Placetas. Su esposa fue arrestada al día siguiente.

En febrero de 2022, el Tribunal Municipal Popular de Santa Clara los condenó por “desórdenes públicos” y “desacato”. Pérez Paseiro recibió, además, una condena por “atentado” contra un funcionario.

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El resultado fueron penas de siete y ocho años de prisión, respectivamente. Tras examinar la resolución judicial, Amnistía Internacional concluyó que ambos fueron juzgados junto con otros 14 manifestantes en un proceso injusto y carente de pruebas suficientes.

Hoy cumplen condena en el complejo penitenciario de Guamajal, en Villa Clara: Pérez Paseiro en la prisión de mujeres y Hernández García en el penal para hombres del mismo recinto.

Cubanos llegaron a la Plaza Independencia a pedir libertad por presos políticos de Cuba (@_RodriguezJuan_)

Excarcelación revocada tras las negociaciones con el Vaticano

En enero de 2025, Pérez Paseiro fue excarcelada tras las negociaciones entre La Habana y el Vaticano. Sin embargo, poco después volvieron a arrestarla por su labor en defensa de los derechos humanos.

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Amnistía Internacional documentó amenazas, citaciones e interrogatorios previos a la revocación de las medidas de excarcelación, que afectaron tanto a la dirigente religiosa como a otros presos de conciencia. Organizaciones de derechos humanos atribuyen esa decisión a motivaciones políticas, ya que la activista continuó exigiendo públicamente la liberación de su esposo y del resto de los presos del 11 de julio de 2021.

El caso del matrimonio yoruba se mantiene como uno de los símbolos del reclamo internacional por la liberación de los presos políticos cubanos, a más de cinco años de las protestas que marcaron un punto de quiebre en la isla.

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