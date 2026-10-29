Cuba

La organización Amnistía Internacional exige la liberación inmediata de dos líderes yorubas encarcelados en Cuba desde 2021

El organismo reclamó atención sanitaria y reparación por vulneraciones, incluida la discriminación racial y religiosa, ante el agravamiento de enfermedades crónicas de Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro en el penal de Guamajal

Una ilustración digital de estilo realista presenta a Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro, el matrimonio de líderes religiosos yorubas encarcelado en Cuba desde julio de 2021(Imagen Ilustrativa Infobae).
Una ilustración digital de estilo realista presenta a Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro, el matrimonio de líderes religiosos yorubas encarcelado en Cuba desde julio de 2021(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Amnistía Internacional pidió la liberación inmediata e incondicional de Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro, el matrimonio de líderes religiosos yorubas encarcelado en Cuba desde julio de 2021.

La organización reveló, además, que ambos enfrentan presiones de la Seguridad del Estado para abandonar el país como condición para salir de prisión.

PUBLICIDAD

Según informó Radio Martí, la propia Pérez Paseiro identificó a dos oficiales, de nombre Arturo y Christopher, que contactaron a su esposo para exigir la llegada de documentos desde el extranjero y así facilitar la salida de la pareja.

“Saben que el día que nosotros salgamos de prisión, vamos a continuar en nuestra lucha por la libertad de Cuba”, advirtió la activista en un mensaje difundido por la emisora.

Acción urgente por el deterioro de salud de ambos presos

En un documento fechado el 28 de octubre, Amnistía Internacional, organización global de derechos humanos, reclamó atención médica adecuada para los dos activistas afrocubanos, a quienes reconoce como presos de conciencia.

PUBLICIDAD

La organización también exigió reparación por las violaciones de derechos humanos que sufrieron, incluida la discriminación racial y religiosa.

Amnistía Internacional ha exigido en reiteradas ocasiones la liberación de la pareja desde que documentó, en febrero de este año, el agravamiento progresivo de las enfermedades crónicas de Hernández García.

La organización había alertado entonces sobre los dolores óseos crónicos que sufre Pérez Paseiro sin atención médica adecuada y sobre las restricciones injustificadas para que mantuviera contacto con sus hijos.

Pintura de un hombre encadenado tirado en el suelo de una celda oscura con una ventana pequeña y la bandera de Cuba al fondo.
Un preso político yace encadenado en el suelo de una celda iluminada por una ventana de barrotes junto a la bandera de Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un audio compartido con la organización por un familiar, la presidenta de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba explicó que tanto ella como su esposo están gravemente enfermos y carecen de medicamentos, alimentación y atención médica suficientes. El mensaje también describió las consecuencias del encarcelamiento sobre la salud física y mental de la familia, incluidos sus hijos.

Presiones para forzar el exilio de la pareja

El hermano de Hernández García, el ex preso político Jorge Luis García Pérez, conocido como Antúnez, confirmó ante Radio Martí que el matrimonio le comunicó los reiterados acercamientos de la policía política cubana. Según su testimonio, funcionarios de alto rango condicionaron la excarcelación de ambos a su salida inmediata de Cuba.

“Altos oficiales de la policía política continúan insistiéndole para que se agilicen los trámites para lograr su excarcelación, bajo la condición de que salgan del país”, denunció Antúnez a la emisora.

El opositor explicó que el deterioro de salud de la pareja y las condiciones de reclusión los llevaron a aceptar la alternativa del exilio, aunque habrían preferido permanecer en la isla. “Las condiciones abyectas que enfrentan los hacen haber tomado la determinación de optar por el exilio”, agregó Antúnez a Radio Martí, y señaló que la decisión responde a la necesidad de “salvar su vida, recuperar su libertad”.

Infografía con un puño encadenado y estadísticas de 366 acciones represivas en Cuba en abril 2026, detallando detenciones, abusos y provincias afectadas.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció un aumento de la represión en la isla durante abril de 2026, registrando al menos 366 acciones represivas, incluyendo detenciones y hostigamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento no se conoce un país de destino ni una fecha para una eventual liberación de la pareja.

El ex preso político también respaldó el llamado de Amnistía Internacional y agradeció las expresiones de apoyo recibidas por la familia. “No han cometido otro crimen que oponerse pacíficamente al régimen cubano”, afirmó.

Condenas de siete y ocho años por las protestas del 11J

Hernández García, vicepresidente de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, fue detenido el 15 de julio de 2021, tres días después de las manifestaciones en el municipio de Placetas. Su esposa fue arrestada al día siguiente.

En febrero de 2022, el Tribunal Municipal Popular de Santa Clara los condenó por “desórdenes públicos” y “desacato”. Pérez Paseiro recibió, además, una condena por “atentado” contra un funcionario.

El resultado fueron penas de siete y ocho años de prisión, respectivamente. Tras examinar la resolución judicial, Amnistía Internacional concluyó que ambos fueron juzgados junto con otros 14 manifestantes en un proceso injusto y carente de pruebas suficientes.

Hoy cumplen condena en el complejo penitenciario de Guamajal, en Villa Clara: Pérez Paseiro en la prisión de mujeres y Hernández García en el penal para hombres del mismo recinto.

Cubanos llegaron a la Plaza Independencia a pedir libertad por presos políticos de Cuba (@_RodriguezJuan_)
Cubanos llegaron a la Plaza Independencia a pedir libertad por presos políticos de Cuba (@_RodriguezJuan_)

Excarcelación revocada tras las negociaciones con el Vaticano

En enero de 2025, Pérez Paseiro fue excarcelada tras las negociaciones entre La Habana y el Vaticano. Sin embargo, poco después volvieron a arrestarla por su labor en defensa de los derechos humanos.

Amnistía Internacional documentó amenazas, citaciones e interrogatorios previos a la revocación de las medidas de excarcelación, que afectaron tanto a la dirigente religiosa como a otros presos de conciencia. Organizaciones de derechos humanos atribuyen esa decisión a motivaciones políticas, ya que la activista continuó exigiendo públicamente la liberación de su esposo y del resto de los presos del 11 de julio de 2021.

El caso del matrimonio yoruba se mantiene como uno de los símbolos del reclamo internacional por la liberación de los presos políticos cubanos, a más de cinco años de las protestas que marcaron un punto de quiebre en la isla.

Temas Relacionados

Amnistía InternacionalCubapresos políticos en CubaCrisis

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos tras la votación en la ONU: “Queda trabajo por hacer, pero el mundo empuja contra la propaganda cubana”

El diplomático estadounidense afirmó que casi el triple de los Estados miembros optó por votar en contra, abstenerse o ausentarse, y vinculó el resultado con las denuncias de corrupción y opresión en la isla

Estados Unidos tras la votación en la ONU: “Queda trabajo por hacer, pero el mundo empuja contra la propaganda cubana”

Cuando la represión cruza fronteras: la delegación cubana lleva a Nueva York los métodos que emplea contra los disidentes en la isla

Gritos, golpes en las mesas y presiones sobre el personal de Naciones Unidas: el comportamiento atribuido al canciller Bruno Rodríguez Parrilla y su equipo replica, según activistas, las tácticas de hostigamiento que el régimen ejerce internamente

Cuando la represión cruza fronteras: la delegación cubana lleva a Nueva York los métodos que emplea contra los disidentes en la isla

Costa Rica vota por primera vez a favor de mantener el embargo de Estados Unidos contra Cuba en la ONU

El país rompió con más de tres décadas de respaldo a las resoluciones que solicitaban levantar las sanciones estadounidenses. La decisión lo ubicó entre las 17 naciones que rechazaron la propuesta

Costa Rica vota por primera vez a favor de mantener el embargo de Estados Unidos contra Cuba en la ONU

En plena crisis por apagones, la dictadura cubana crea el Premio Nacional de Eficiencia Energética

El régimen institucionalizó el galardón en plena crisis, con apagones que superan las 20 horas diarias en varias provincias. El reconocimiento consiste en un trofeo, placa o diploma, sin ninguna remuneración económica

En plena crisis por apagones, la dictadura cubana crea el Premio Nacional de Eficiencia Energética

Un fuerte evento de El Niño provocará un invierno inusual con bajas temperaturas y lluvias en Cuba

Un marcado enfriamiento afectará a la isla caribeña entre finales de año y principios de 2027, con precipitaciones extraordinarias concentradas en la franja occidental

Un fuerte evento de El Niño provocará un invierno inusual con bajas temperaturas y lluvias en Cuba

TECNO

Microsoft venderá bonos por al menos USD 25.000 millones para financiar la IA, algo que no hacía desde 2017

Microsoft venderá bonos por al menos USD 25.000 millones para financiar la IA, algo que no hacía desde 2017

Cómo eliminar un virus troyano que se haya instalado en el computador

Nokia 1100: cuánto cuesta hoy el celular más vendido de la historia

Epic Games usa IA para programar Unreal Engine y Fortnite: sus ingenieros ya no escriben la mayor parte del código

Le pidió ayuda a ChatGPT para dejar su medicación de epilepsia en 25 días y falleció al hacerle caso

ENTRETENIMIENTO

Cynthia Erivo responde a quienes cuestionaron su amistad con Ariana Grande durante la promoción de Wicked

Cynthia Erivo responde a quienes cuestionaron su amistad con Ariana Grande durante la promoción de Wicked

La exprometida de Stevie Wonder lo llama "manipulador" en medio de la batalla legal por su casa

Jack Nicholson, de leyenda de Hollywood a una vida de aislamiento: qué se sabe de él a sus 89 años

Kim Kardashian fue operada para extirpar irregularidades en el esófago: "No sé qué va a pasar"

De poder ganar el Oscar a enfrentarse a una demanda por plagio: así es la grave acusación contra el guion de ‘Los que se quedan’

MUNDO

Científicos descubren que un barniz de calcita preservó las pinturas prehistóricas de la cueva de Chauvet

Científicos descubren que un barniz de calcita preservó las pinturas prehistóricas de la cueva de Chauvet

Los rebeldes hutíes dañaron la pista de aterrizaje del aeropuerto de Adén con un bombardeo contra tropas de Yemen

A pura fuerza y equilibrio: la insólita carrera de parada de manos que sorprendió en una competencia de CrossFit en Escocia

Gadi Eisenkot, el candidato opositor que desafía a Netanyahu: “La injerencia extranjera en Israel es inaceptable”

Un robot de reparto pasó un semáforo en rojo, chocó un autobús y abandonó la escena del accidente: nueve heridos