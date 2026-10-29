Apple y OpenAI se enfrentarán en los tribunales: cuándo comienza el juicio por secretos comerciales

Apple demanda a OpenAI por presuntamente extraer información confidencial.

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Apple y OpenAI se enfrentarán en los tribunales el 19 de julio de 2027, luego de que un juez federal de Estados Unidos estableciera oficialmente la fecha del juicio por una demanda relacionada con presuntos secretos comerciales.

La compañía de Cupertino acusa a OpenAI, dos antiguos empleados y la empresa io Products de acceder o utilizar indebidamente información confidencial sobre sus productos y tecnologías para impulsar el desarrollo de dispositivos de consumo de inteligencia artificial.

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La fecha fue fijada por el juez Edward Davila, quien también estableció un calendario para la presentación de documentos, la recopilación de pruebas y las audiencias previas al proceso. Según el cronograma judicial, el juicio comenzará a las 9:00 a. m. del 19 de julio de 2027.

Apple y OpenAI se enfrentarán en un juicio el próximo 19 de julio de 2027. (Apple - OpenAI)

La disputa se produce en un momento en que las grandes empresas tecnológicas buscan ampliar su presencia en el mercado de la inteligencia artificial, tanto mediante servicios digitales como a través de nuevos dispositivos.

De qué trata la demanda de Apple contra OpenAI

La demanda presentada por Apple apunta a un presunto uso indebido de secretos comerciales. Según la información publicada por 9to5Mac, la compañía sostiene que los demandados accedieron o utilizaron información confidencial relacionada con sus productos y tecnologías para contribuir al desarrollo de dispositivos de consumo de OpenAI.

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El caso incluye a OpenAI, dos antiguos empleados de Apple y la empresa io Products. La disputa se centra en el manejo de información empresarial que, por su naturaleza, podría ofrecer ventajas competitivas en el desarrollo de nuevos productos.

Los secretos comerciales son datos, procesos, conocimientos técnicos o información estratégica que una empresa mantiene bajo reserva porque pueden representar una ventaja frente a sus competidores. Su uso o divulgación sin autorización puede derivar en litigios cuando una compañía considera que sus intereses comerciales fueron perjudicados.

Apple asegura que OpenAI obtuvo información confidencial sobre los productos para IA que viene desarrollando. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El juez estableció un calendario para reunir pruebas

La fecha del juicio no es el único avance del caso. El juez Edward Davila también definió los plazos que organizarán las distintas etapas previas al proceso.

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Uno de los hitos será el 5 de febrero de 2027, cuando está prevista la finalización sustancial de la producción de documentos. Posteriormente, el 12 de marzo se cerrará la etapa de recopilación de pruebas testimoniales y documentales sobre los hechos del caso.

Durante marzo y abril, las partes deberán presentar los informes de sus expertos y completar las instancias correspondientes para examinar sus conclusiones. En mayo, el calendario contempla la presentación de mociones que podrían influir en el alcance del juicio.

Además, el 24 de junio de 2027 se realizará la conferencia final previa al proceso, antes del inicio previsto para el mes siguiente. Estas etapas permitirán a ambas partes organizar sus argumentos y definir qué cuestiones deberán resolverse ante el tribunal.

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OpenAI y Apple llegarán a los tribunales tras demanda por secretos comerciales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Apple obtuvo avances procesales antes del juicio

En los días previos al establecimiento del calendario definitivo, Apple consiguió dos decisiones procesales favorables para acceder a información adicional de los demandados. El juez autorizó medidas para acelerar la obtención de documentos y datos antes de la etapa habitual de presentación de pruebas.

Este tipo de decisiones puede resultar relevante porque permite a las partes reunir información que respalde sus argumentos. Sin embargo, no representa una resolución sobre el fondo de la demanda ni determina quién tiene razón en la disputa.

El caso continuará avanzando durante los próximos meses, con plazos específicos para presentar pruebas, responder a los argumentos de la contraparte y resolver cuestiones procesales antes del juicio.

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Apple se encuentra reuniendo pruebas para demostrar que OpenAI tuvo acceso a información secreta sobre sus productos de IA. REUTERS/Abdul Saboor//File Photo

¿Apple y OpenAI podrían llegar a un acuerdo?

El calendario judicial establece que los abogados principales de ambas partes deberán reunirse el 1 de junio de 2027 para discutir un posible acuerdo, además de coordinar la preparación de los documentos previos al juicio y delimitar los asuntos en disputa.

No obstante, este encuentro forma parte de los procedimientos habituales en los litigios civiles federales de Estados Unidos y no significa necesariamente que Apple y OpenAI estén negociando una conciliación.

Por ahora, el proceso sigue encaminado hacia el 19 de julio de 2027. Hasta entonces, ambas partes deberán presentar sus argumentos y pruebas ante el tribunal, que tendrá que evaluar las acusaciones relacionadas con el presunto uso indebido de información confidencial.

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El resultado podría tener implicaciones para la protección de secretos comerciales en una industria en la que el desarrollo de hardware y las tecnologías de inteligencia artificial adquieren cada vez más importancia. Sin embargo, el alcance de esas consecuencias dependerá de las conclusiones que alcance la Justicia.