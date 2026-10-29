Con Colapinto como protagonista, los 10 cambios de pilotos que marcarán un récord en la práctica del GP de México de Fórmula 1

Un gráfico de la Fórmula 1 detalla los relevos de pilotos novatos programados para la primera sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de México. (@FIA)

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Diez escuderías de Fórmula 1 cederán uno de sus monoplazas a pilotos novatos durante la primera práctica libre del Gran Premio de México, una sesión que permitirá cumplir con la exigencia de la FIA de dar rodaje oficial a jóvenes corredores.

El Autódromo Hermanos Rodríguez se consolidó como un escenario elegido por las estructuras para asignar estos turnos obligatorios, ya que en 2025 fueron nueve los pilotos de reserva que tuvieron la ocasión de girar en el trazado. La jornada reunirá a corredores de programas de desarrollo, reservas y competidores de categorías inferiores, además de un ganador de las 24 Horas de Le Mans. Solo Ferrari no utilizará la opción de cambiar un piloto por Lewis Hamilton o Charles Leclerc.

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Además de esta ocasión, la primera práctica libre con mayor cantidad de pilotos reserva y jóvenes talentos en una sesión oficial de entrenamientos libres de F1 ocurrió el 24 de noviembre de 2023, durante la FP1 del Gran Premio de Abu Dhabi, en el circuito de Yas Marina. En esa sesión participaron 10 pilotos no titulares, lo cual representó el 50% de la parrilla de 20 monoplazas: Red Bull Racing fue el único equipo que sustituyó a sus dos pilotos titulares al mismo tiempo, ya que la única escudería que mantuvo su alineación habitual completa en esa sesión fue AlphaTauri, con Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda al volante.

La medida también llega mientras crecen las versiones sobre el futuro de Liam Lawson y Valtteri Bottas, cuyos resultados durante la temporada alimentaron rumores sobre una posible salida de sus respectivos equipos, según las últimas versiones de medios especializados que recorren todos los paddocks de la Máxima.

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Uno de los casos será el de Frederik Vesti, quien tomará el lugar de George Russell en Mercedes. El alemán es piloto reserva de la escudería desde 2024, trabaja en el simulador y terminó como subcampeón de Fórmula 2 en 2023. Red Bull entregará el coche de Max Verstappen al japonés Ayumu Iwasa, integrante de la academia del equipo desde 2021. El piloto ya participó en prácticas libres con Racing Bulls durante el Gran Premio de Japón de 2024 y fue campeón de la Super Fórmula japonesa en 2025.

McLaren pondrá a Leonardo Fornaroli en el asiento de Lando Norris. El italiano integra el programa de desarrollo de la estructura de Woking desde finales del año pasado, tras conquistar los campeonatos de Fórmula 3 en 2024 y de Fórmula 2 en 2025. Racing Bulls recurrirá a Nikola Tsolov para reemplazar a Lawson. El piloto ocupa el segundo puesto del campeonato mundial de Fórmula 2 y aparece entre los candidatos para ocupar un asiento del equipo la próxima temporada.

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Habrá 10 cambios de pilotos en la FP1 del GP de México (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Por su parte, Franco Colapinto dejará su monoplaza de Alpine a Gabriele Minì. El corredor de 21 años tendrá su estreno en una sesión oficial de Fórmula 1 después de probar coches de la categoría en ensayos privados; fue subcampeón de Fórmula 3 en 2024 y compite actualmente en Fórmula 2 con MP Motorsport, equipo vinculado a la estructura con sede en Enstone.

“Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 y participar en mi primera práctica libre 1 de Fórmula 1. Formo parte de la Alpine Academy desde hace varios años y avancé por las categorías formativas hasta competir en una sesión oficial de Fórmula 1. Será un momento muy especial para mí”, confesó antes de afrontar una gran oportunidad en su carrera.

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Ryo Hirakawa sustituirá a Esteban Ocon en Haas y será el participante de mayor edad de la tanda, con 32 años. El japonés es piloto de pruebas de la escudería estadounidense, ganó las 24 Horas de Le Mans en 2022 y conquistó el Mundial de Resistencia ese año y en 2023. Una novedad será el caso de Audi, que le dará su primera oportunidad oficial en F1 a Freddie Slater, quien conducirá en lugar de Gabriel Bortoleto. El británico fue subcampeón de Fórmula 3 en la temporada 2026 y se integró este año al programa de desarrollo de la marca.

Williams pondrá a Luke Browning al volante del coche de Alexander Albon. Aston Martin, en tanto, asignará el monoplaza de Lance Stroll al estadounidense Jack Crawford, que ya había debutado en una práctica libre del GP de México en 2025. Y por último, Cadillac contará con el estadounidense Colton Herta en sustitución de Bottas, en la quinta vez que el estadounidense se suba al MAC-26 durante la campaña. El finlandés acumula 12 derrotas y cuatro victorias frente a Checo Pérez en carrera, si se cuentan las veces que el mexicano superó a Valtteri. En clasificación lo superó ocho veces y el mexicano lo hizo en 10.

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Nikola Tsolov durante las pruebas con la escudería Racing Bulls de Fórmula 1 (@nikola_tsolov)

La participación de Herta en Fórmula 2 y sus apariciones recurrentes en Fórmula 1 le permitirán sumar puntos para obtener la superlicencia de la FIA, requisito con el que buscará acumular kilómetros para intentar reemplazar a Bottas en la categoría en un futuro próximo.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE LA F1

Viernes 30 de octubre

Práctica libre 1: 15.30 (Argentina) / 12.30 (México)

Práctica libre 2: 19.00 (Argentina) / 16.00 (México)

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: 14.30 (Argentina) / 11.30 (México)

Clasificación: 18.00 (Argentina) / 15.00 (México)

Domingo 1 de noviembre

Carrera a 71 vueltas: 17.00 (Argentina) / 14.00 (México)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV