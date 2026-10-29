Las islas albergan una quinta parte de la vida del planeta, pero casi ninguna estrategia global las protege

Las islas representan el 7% de la superficie terrestre y concentran casi el 20% de la biodiversidad del planeta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 7% de la superficie terrestre concentra casi el 20% de la vida del planeta, pero los ecosistemas insulares siguen sin recibir la atención que merecen en las grandes agendas globales de conservación.

Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) advierte que, para 2050, el cambio climático, la alteración del uso del suelo y las invasiones biológicas amenazarán a prácticamente la totalidad de las más de 16.500 islas analizadas en todo el mundo, y que los países con mayor cantidad de estos territorios en situación crítica aún carecen de estrategias de protección adecuadas.

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Un estudio internacional proyecta que tres amenazas ambientales impactarán a más de 16.500 islas para el año 2050 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación, liderada por científicos del laboratorio Écologie, Société et Évolution (ESE) —dependiente de AgroParisTech-Paris, el CNRS y la Université Paris Saclay— y del Centro para la Síntesis y el Análisis de la Biodiversidad (CESAB), constituye la primera evaluación global de exposición al cambio global para islas de más de un kilómetro cuadrado (0,39 millas cuadradas).

Los resultados muestran que el cambio climático será la amenaza principal para el 65% de los ecosistemas insulares; el cambio en el uso del suelo afectará prioritariamente al 22%, con especial incidencia en el Pacífico —Micronesia y Fiyi—, el Mar Báltico, la Bahía de Bengala y el Sudeste Asiático; y las invasiones biológicas serán el factor de riesgo dominante para el 13% restante, con mayor concentración en islas templadas del norte de Europa.

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Para llegar a estas proyecciones, el equipo combinó conjuntos de datos existentes con modelos originales diseñados a escala insular, y desarrolló proyecciones adicionales específicas para 2050. Los mapas resultantes cubren las 16.578 islas analizadas y permiten identificar con precisión cuáles enfrentan las mayores cargas de exposición acumulada.

El cambio climático constituirá la amenaza principal para el 65% de los ecosistemas insulares evaluados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Francia encabeza la lista de países con más “puntos críticos” entre sus territorios insulares

Uno de los hallazgos que el estudio pone de relieve es la situación de Francia, que registra un número inusualmente elevado de lo que los investigadores denominan “puntos críticos de exposición”: islas altamente vulnerables a las tres amenazas de forma simultánea. La Polinesia Francesa y algunas islas de la Francia continental figuran entre los territorios más afectados, lo que ubica al país entre el 25% de los más expuestos a nivel mundial.

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Seychelles, Bangladesh, China, Fiyi, Micronesia, Dinamarca, Suecia, India y Japón completan la lista de países con concentraciones desproporcionadas de islas en situación de alta vulnerabilidad. En total, el estudio identificó 31 naciones con un número fuera de lo común de puntos críticos, a las que los autores urgen a desarrollar estrategias de protección adaptadas a las condiciones locales de cada territorio.

La alteración del uso del suelo afectará prioritariamente a islas del Pacífico, el Mar Báltico y el Sudeste Asiático - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La restauración de ecosistemas y las áreas protegidas, entre las respuestas más urgentes

Frente a este panorama, el equipo de investigación señala que la restauración de ecosistemas y la creación de áreas protegidas son herramientas capaces tanto de mitigar los efectos del cambio climático como de reducir las oportunidades de establecimiento de especies exóticas invasoras. Los mapas de exposición elaborados en el estudio se presentan como instrumentos de priorización para que gobiernos y organismos de conservación dirijan sus recursos hacia los territorios más vulnerables.

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Los investigadores también subrayan que el trabajo debe complementarse con nuevos conjuntos de datos que permitan incorporar amenazas actualmente subrepresentadas en los modelos, entre ellas la contaminación por plásticos, pesticidas y luz artificial, así como la sobreexplotación de recursos naturales. La ausencia de estos factores, advierten, podría subestimar el nivel real de exposición en numerosas islas.

El estudio fue firmado por Clara Marino y un equipo internacional de investigadores que incluyó, entre otros, a científicos del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) de España, el Consejo Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS) y la Fundación Francesa para la Investigación en Biodiversidad (FRB). La amplitud geográfica del equipo refleja la escala del problema que aborda: las islas son reservorios de biodiversidad que ningún país puede proteger de forma aislada.

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La creación de áreas protegidas y la restauración de ecosistemas reducen la vulnerabilidad de las islas frente a especies invasoras - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las islas concentran el 75% de las extinciones registradas por acción humana

El contexto en el que se inscribe este estudio es aún más grave de lo que las proyecciones climáticas sugieren. Investigaciones paralelas indican que las especies endémicas de islas representan alrededor del 75% de las extinciones documentadas atribuibles a la actividad humana a nivel global.

En algunos archipiélagos como Hawái, prácticamente la totalidad de las aves endémicas ha desaparecido, sustituidas por especies introducidas que igualan o superan en número a las originales. Ese reemplazo numérico, advierten los científicos, no equivale a una recuperación ecológica: las funciones que cumplían las especies extintas —polinización, dispersión de semillas, control de poblaciones— no se restauran con la llegada de nuevas especies.

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Este proceso de homogeneización progresiva, en el que las islas pierden su carácter único y se vuelven cada vez más similares entre sí, representa una pérdida irreversible para la ciencia y para los ecosistemas. La ventana para actuar, concluye el equipo, se estrecha a medida que el cambio climático acelera presiones que ya estaban en curso.