Tecno

Meta perdió su apelación en París y deberá negociar con la prensa francesa y revelar sus ingresos

Los medios franceses no reciben pagos de la empresa desde comienzos de 2025, cuando vencieron los acuerdos anteriores

La corte de apelaciones de París ratificó las medidas provisionales que obligan a Meta a negociar con los medios de prensa franceses. (REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)
La corte de apelaciones de París ratificó las medidas provisionales que obligan a Meta a negociar con los medios de prensa franceses. (REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)
Guardar

La corte de apelaciones de París rechazó este 29 de octubre los recursos de Meta contra las medidas provisionales que le impuso la autoridad de competencia de Francia. La empresa deberá seguir negociando con los medios franceses el pago por sus contenidos y entregarles datos sobre los ingresos de sus redes sociales.

El tribunal dijo en un comunicado que las prácticas de Meta para fijar los montos que debe pagar a los editores de prensa pueden constituir un abuso de posición dominante, algo que prohíben las leyes europea y francesa.

PUBLICIDAD

Un vocero de Meta dijo que la empresa está decepcionada con el fallo. Agregó que evalúa los próximos pasos, pero que seguirá cumpliendo las medidas y negociando de buena fe, y que espera que los editores hagan lo mismo.

El tribunal señaló que las prácticas de Meta para fijar los pagos a los editores pueden constituir un abuso de posición dominante. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)
El tribunal señaló que las prácticas de Meta para fijar los pagos a los editores pueden constituir un abuso de posición dominante. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Las medidas son provisionales: la autoridad de competencia todavía no decidió si Meta infringió la ley. Se mantienen vigentes hasta que resuelva el fondo del caso.

Qué debe hacer Meta mientras dura la investigación

La autoridad adoptó las dos medidas el 8 de julio. Ordenó a Meta negociar de buena fe con agencias y editores, con criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios, y por el uso de contenidos desde el comienzo de 2025.

PUBLICIDAD

También le exigió entregar en 15 días la información necesaria para evaluar sus ofertas de pago. Y le prohibió modificar la forma en que se muestran los contenidos de los medios durante la negociación. Meta debe además enviar informes periódicos sobre el cumplimiento.

Un vocero de Meta manifestó decepción ante la resolución judicial y aseguró que la empresa cumplirá las disposiciones fijadas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Un vocero de Meta manifestó decepción ante la resolución judicial y aseguró que la empresa cumplirá las disposiciones fijadas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La autoridad no fijó un monto provisional. Según su comunicado, hacerlo podía influir en las conversaciones entre las partes.

Los reclamos llegaron de dos organizaciones. La Alianza de la Prensa de Información General (APIG) agrupa a más de 300 diarios. La Sociedad de Derechos Vecinos de la Prensa (DVP) administra los derechos de agencias y editores y, según el medio especializado PPC Land, representa a 920 publicaciones y más de 60 agencias.

Quién debe probar el valor de las noticias

PPC Land, que citó una traducción no oficial del comunicado de la corte, informó que el tribunal consideró justa una remuneración solo si toma en cuenta la naturaleza y el alcance del uso de los contenidos y el valor económico que ese uso genera. Según esa traducción, corresponde a las redes sociales demostrar ambos factores.

La resolución judicial prohibió a la empresa modificar la forma en que muestra los contenidos periodísticos durante las conversaciones. (REUTERS/Yves Herman/File Photo)
La resolución judicial prohibió a la empresa modificar la forma en que muestra los contenidos periodísticos durante las conversaciones. (REUTERS/Yves Herman/File Photo)

El tribunal también concluyó, según esa misma fuente, que las condiciones de transparencia necesarias para fijar un precio justo no parecían cumplirse. Sostuvo que la conducta de Meta causa un daño grave e inmediato al sector de la prensa, distinto de las dificultades económicas estructurales que atraviesa.

Dos acuerdos vencidos y sin renovar

La ley francesa de 2019 reconoce a agencias y editores un derecho a cobrar cuando una plataforma reproduce su trabajo. Meta firmó acuerdos con APIG en diciembre de 2021 y con DVP en junio de 2024. Vencieron el 31 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2024, respectivamente.

Las negociaciones posteriores no lograron acuerdo sobre el monto, los usos cubiertos ni los servicios de Meta incluidos. Desde el vencimiento, los miembros de ambas organizaciones no recibieron pago alguno, según la autoridad.

Meta apelación presentó el 6 de agosto. La autoridad de competencia debe aún pronunciarse sobre el fondo del caso, y las medidas provisionales seguirán vigentes hasta entonces.

La decisión mantiene abierta una discusión central para el ecosistema informativo: si las plataformas obtienen valor económico de las noticias, la negociación requiere datos que permitan medirlo. Hasta que la autoridad francesa resuelva el caso, las medidas preservan un marco de diálogo y obligan a Meta a justificar cómo calcula una remuneración que los editores consideran insuficiente en la actualidad.

Temas Relacionados

MetaFranciaDerechos de autorLo último en tecnologíaTecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

GTA 6 vuelve a sorprender con una función insólita: los excrementos de perro también serán armas

Un fragmento de gameplay mostrado en South Park revela una peculiar interacción de GTA 6 en la playa de Vice City

GTA 6 vuelve a sorprender con una función insólita: los excrementos de perro también serán armas

Justice compondrá la música de GTA VI: el álbum llegará el 11 de diciembre con Tame Impala, SZA y Gesaffelstein

El dúo francés creará 30 piezas capaces de variar según los movimientos, misiones y decisiones de Jason y Lucía dentro de Vice City y Leonida

Justice compondrá la música de GTA VI: el álbum llegará el 11 de diciembre con Tame Impala, SZA y Gesaffelstein

Microsoft cambiará el botón de reinicio de Windows 11 para evitar confusiones al actualizar

Microsoft estudia rediseñar el aviso de reinicio para diferenciar las actualizaciones listas de aquellas que todavía se están instalando

Microsoft cambiará el botón de reinicio de Windows 11 para evitar confusiones al actualizar

Este juego gratis de Steam mezcla cocina italiana, terror psicológico y rituales prohibidos para Halloween

El jugador comienza siguiendo instrucciones culinarias tradicionales, pero pronto encuentra ingredientes imposibles, señales extrañas y una presencia que modifica el sentido de cada acción realizada

Este juego gratis de Steam mezcla cocina italiana, terror psicológico y rituales prohibidos para Halloween

Asistente de IA descubrió un programa espía que dejaba ver las cartas a jugadores de póquer en línea

El ataque comprometió dos programas de uso habitual entre profesionales y sumó entre USD 1,5 y 4 millones en pérdidas

Asistente de IA descubrió un programa espía que dejaba ver las cartas a jugadores de póquer en línea

DEPORTES

Los 10 puntos clave para entender el nuevo formato del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol

Los 10 puntos clave para entender el nuevo formato del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol

Se aprobó el nuevo formato del torneo argentino desde el 2027: los detalles

Contundente respuesta de Enzo Fernández sobre las teorias conspirativas tras la final entre Argentina y España en el Mundial

“Donnarumma y 10 más”: la tajante respuesta del DT del Manchester City sobre Gerónimo Rulli tras ser figura en los penales

Un ex capitán de River Plate y Vélez reveló que le prendieron fuego una colección de más de 100 camisetas

TELESHOW

Dillom criticó a Gran Hermano y Kennys Palacios le salió al cruce: “Telonero de Lali”

Dillom criticó a Gran Hermano y Kennys Palacios le salió al cruce: “Telonero de Lali”

“Yo también tengo algo para contarte”: la inesperada respuesta de la madre de José María Muscari al enterarse de su orientación sexual

Wanda Nara sorprendió al hablar de la posibilidad de casarse con Martín Migueles

Sabrina Rojas explicó el particular acuerdo que tenía con Flor Vigna y Luciano Castro: “Se quedaba a dormir en mi cama”

“Me sentaste arriba tuyo y se volvió una obsesión”: verso por verso, qué dice la provocadora canción de La Joaqui y Tiago PZK

INFOBAE AMÉRICA

Cuba diagnostica lepra todos los años y acumuló 124 casos durante 2025

Cuba diagnostica lepra todos los años y acumuló 124 casos durante 2025

El presidente Arévalo presenta los resultados de la fase cero del Metrorriel tras la aprobación de la ley

Cartaginés hace historia y clasifica por primera vez a la final de la Copa Centroamericana tras eliminar al Olimpia de Honduras

USCIS habilita solicitudes de residencia permanente por empleo en noviembre: estos son los plazos migratorios

Panamá gana 4-1 a El Salvador en futsal y se prepara para enfrentar a Costa Rica