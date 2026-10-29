Meta perdió su apelación en París y deberá negociar con la prensa francesa y revelar sus ingresos

La corte de apelaciones de París ratificó las medidas provisionales que obligan a Meta a negociar con los medios de prensa franceses. (REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)

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La corte de apelaciones de París rechazó este 29 de octubre los recursos de Meta contra las medidas provisionales que le impuso la autoridad de competencia de Francia. La empresa deberá seguir negociando con los medios franceses el pago por sus contenidos y entregarles datos sobre los ingresos de sus redes sociales.

El tribunal dijo en un comunicado que las prácticas de Meta para fijar los montos que debe pagar a los editores de prensa pueden constituir un abuso de posición dominante, algo que prohíben las leyes europea y francesa.

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Un vocero de Meta dijo que la empresa está decepcionada con el fallo. Agregó que evalúa los próximos pasos, pero que seguirá cumpliendo las medidas y negociando de buena fe, y que espera que los editores hagan lo mismo.

El tribunal señaló que las prácticas de Meta para fijar los pagos a los editores pueden constituir un abuso de posición dominante. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Las medidas son provisionales: la autoridad de competencia todavía no decidió si Meta infringió la ley. Se mantienen vigentes hasta que resuelva el fondo del caso.

Qué debe hacer Meta mientras dura la investigación

La autoridad adoptó las dos medidas el 8 de julio. Ordenó a Meta negociar de buena fe con agencias y editores, con criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios, y por el uso de contenidos desde el comienzo de 2025.

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También le exigió entregar en 15 días la información necesaria para evaluar sus ofertas de pago. Y le prohibió modificar la forma en que se muestran los contenidos de los medios durante la negociación. Meta debe además enviar informes periódicos sobre el cumplimiento.

Un vocero de Meta manifestó decepción ante la resolución judicial y aseguró que la empresa cumplirá las disposiciones fijadas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La autoridad no fijó un monto provisional. Según su comunicado, hacerlo podía influir en las conversaciones entre las partes.

Los reclamos llegaron de dos organizaciones. La Alianza de la Prensa de Información General (APIG) agrupa a más de 300 diarios. La Sociedad de Derechos Vecinos de la Prensa (DVP) administra los derechos de agencias y editores y, según el medio especializado PPC Land, representa a 920 publicaciones y más de 60 agencias.

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Quién debe probar el valor de las noticias

PPC Land, que citó una traducción no oficial del comunicado de la corte, informó que el tribunal consideró justa una remuneración solo si toma en cuenta la naturaleza y el alcance del uso de los contenidos y el valor económico que ese uso genera. Según esa traducción, corresponde a las redes sociales demostrar ambos factores.

La resolución judicial prohibió a la empresa modificar la forma en que muestra los contenidos periodísticos durante las conversaciones. (REUTERS/Yves Herman/File Photo)

El tribunal también concluyó, según esa misma fuente, que las condiciones de transparencia necesarias para fijar un precio justo no parecían cumplirse. Sostuvo que la conducta de Meta causa un daño grave e inmediato al sector de la prensa, distinto de las dificultades económicas estructurales que atraviesa.

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Dos acuerdos vencidos y sin renovar

La ley francesa de 2019 reconoce a agencias y editores un derecho a cobrar cuando una plataforma reproduce su trabajo. Meta firmó acuerdos con APIG en diciembre de 2021 y con DVP en junio de 2024. Vencieron el 31 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2024, respectivamente.

Las negociaciones posteriores no lograron acuerdo sobre el monto, los usos cubiertos ni los servicios de Meta incluidos. Desde el vencimiento, los miembros de ambas organizaciones no recibieron pago alguno, según la autoridad.

Meta apelación presentó el 6 de agosto. La autoridad de competencia debe aún pronunciarse sobre el fondo del caso, y las medidas provisionales seguirán vigentes hasta entonces.

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La decisión mantiene abierta una discusión central para el ecosistema informativo: si las plataformas obtienen valor económico de las noticias, la negociación requiere datos que permitan medirlo. Hasta que la autoridad francesa resuelva el caso, las medidas preservan un marco de diálogo y obligan a Meta a justificar cómo calcula una remuneración que los editores consideran insuficiente en la actualidad.