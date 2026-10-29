“Donnarumma y 10 más”: la tajante respuesta del DT del Manchester City sobre Gerónimo Rulli tras ser figura en los penales

El DT del Manchester City habló de Gerónimo Rulli

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Gerónimo Rulli atajó dos penales ante Brighton y clasificó al Manchester City a los cuartos de final de la Copa de la Liga, aunque su actuación no modificó la decisión de Enzo Maresca sobre la titularidad en el arco. El entrenador aseguró que Gianluigi Donnarumma seguirá como número uno del equipo para el próximo cruce de la Premier League.

El arquero argentino ingresó en el once para el partido de cuarta ronda de la EFL Cup en el Etihad Stadium, después de que Maresca le concediera descanso al italiano. El encuentro terminó 2-2 en los 90 minutos y se resolvió desde los doce pasos, con triunfo del City por 4-3.

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Brighton se puso dos veces en ventaja. Malick Yalcouyé abrió el marcador y, tras el empate de Mateo Kovacic, Georginio Rutter volvió a adelantar a la visita. El conjunto local respondió en el tramo final con un gol de Vitor Reis, quien desvió un tiro libre ejecutado por Rayan Cherki.

La definición por penales tuvo a Kovacic como el primer futbolista del City que no convirtió, ya que Jason Steele detuvo su remate. Rulli respondió con atajadas ante Yasin Ayari y Lewis Dunk, mientras Phil Foden, Enzo Fernández, Jérémy Doku y Cherki marcaron sus respectivos disparos.

*Los penales atajados por Rulli

La actuación de Gerónimo Rulli generó interrogantes sobre la posibilidad de que el argentino compitiera con Donnarumma por un lugar en la formación inicial. Maresca descartó automáticaente esa opción después del partido ante Brighton. “No, en absoluto desde mi punto de vista”, respondió el técnico cuando le consultaron si Rulli podía convertirse en el arquero titular. Luego definió el lugar del ex Estudiantes dentro del plantel: “Está trabajando bien, pero sabe perfectamente cuál es su papel, y no hay ninguna duda al respecto”.

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El entrenador también valoró el rendimiento de Rulli en un partido en el que Brighton presionó al City con una marca individual y un planteo agresivo. “Creo que en general estuvo bien, sobre todo en la construcción. No fue fácil porque es un equipo que va al hombre a hombre, agresivo. Hizo también una buena atajada durante el partido y estuvo bien”, afirmó.

Rulli tuvo sus dos apariciones de la temporada en la Copa de la Liga. Donnarumma, en cambio, quedó reservado para los compromisos de Premier League y Liga de Campeones. Maresca fue consultado de forma directa sobre quién ocupará el arco en el siguiente duelo contra Brighton y respondió sin dejar margen para especulaciones. “Gigio, sin duda alguna. El sábado, Gigio más 10”, afirmó el entrenador del Manchester City.

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Gerónimo Rulli fichó por el Manchester City el 12 de agosto de 2026. El arquero argentino se incorporó al conjunto inglés mediante una transferencia definitiva procedente del Olympique de Marsella de Francia, firmando un contrato por dos temporadas. Bajo la dirección técnica de Enzo Maresca, Rulli asumió el rol de arquero alternativo asignado principalmente a las copas domésticas y desde su llegada, registra dos encuentros oficiales (ambos como titular en la Copa de la Liga de Inglaterra - Carabao Cup).

Rulli fue uno de los protagonistas del triunfo del City por la Carabao Cup (Reuters)

El equipo dirigido por Fabian Hürzeler tuvo las mejores oportunidades del partido. Brighton acumuló 2,03 goles esperados, frente a los 0,76 del Manchester City. Pese a esa diferencia, el local encontró el empate y luego sostuvo su clasificación en la tanda.

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La victoria dejó al vigente campeón en los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Bradford City, de la League One. Maresca señaló que el objetivo del equipo no cambia pese a que se trate de un torneo distinto. “Es una competición diferente, pero la ambición tiene que ser la misma”, sostuvo. El técnico vinculó esa meta con la etapa que atraviesa el club: “Este es un nuevo proyecto con nuevos jugadores y un nuevo entrenador. Empezó hace tres meses”.

Maresca agregó que su equipo debe concentrarse en los resultados: “Tenemos que hacer lo nuestro. Eso significa ganar partidos y, por el momento, lo estamos haciendo”.

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El City y Brighton volverán a enfrentarse el sábado en el mismo estadio, esta vez por la Premier League. Ambos entrenadores realizaron numerosos cambios para el partido de copa, por lo que se espera el regreso de varias figuras a las alineaciones iniciales.

Maresca anticipó que no espera un rival menos exigente en la revancha inmediata. “No tengo ninguna duda” de que Brighton volverá a plantear un partido difícil, señaló el entrenador, quien ya dejó resuelta una de las principales incógnitas de su equipo: Donnarumma será el arquero titular y Rulli aguardará una nueva oportunidad en las competiciones domésticas.

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