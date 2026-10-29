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Sabrina Rojas explicó el particular acuerdo que tenía con Flor Vigna y Luciano Castro: “Se quedaba a dormir en mi cama”

La conductora recordó la relación de su expareja con la bailarina y la decisión que tomaron para que la vida de sus hijos no se viera tan alterada

La conductora contó que durante los primeros años compartían cama (Video: All Access-DGStream)
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Sabrina Rojas reveló que Flor Vigna dormía en su cama, en su propia casa, mientras era pareja de Luciano Castro. La conductora lo contó en el ciclo All Access de DGO Stream con una naturalidad que sorprendió: el acuerdo que establecieron tras la separación puso siempre a los hijos por delante de cualquier incomodidad adulta.

Él venía con Flor, por supuesto, y se quedaban a dormir en mi cama, en mi casa, en mi casa de toda la vida”, relató Rojas. La lógica detrás del arreglo era clara: durante cuatro años después de la separación, quien tenía a los chicos a cargo se quedaba en el hogar familiar, sin importar con quién viniera. “Era para que los chicos no fueran y vinieran”, explicó. Y el trato era simétrico: cuando le tocaba a ella, también llevaba a su entonces novio a quedarse a dormir ahí. Nadie se movía; los chicos siempre estaban en su casa.

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La dinámica generaba situaciones cotidianas que Rojas recordó con humor. La empleada doméstica era quien menos entendía el esquema. “A veces la señora que limpiaba no entendía, me decía: ¿Este corpiño de quién es? Y yo: ‘No, de Flor’. ‘Ah, lo dejo en un costado’”, contó. Y definió esa etapa sin dudar: “Era una cosa muy moderna y muy espectacular. Y para mis hijos, que lo puedan naturalizar.”

El comienzo del vínculo con Vigna fue, según Rojas, más que positivo. “Cuando Lu me dijo que estaba con Flor, me dije: ¡Guau, qué potra, me encanta, qué sé yo! Y ella venía a casa y merendábamos todos juntos”, recordó. La buena relación llegó a extremos que pocos imaginarían: compartieron una Navidad entera. Vigna durmió en un cuarto con Castro; Rojas, en el otro con sus hijos. “O sea, había rebuena onda al principio”, subrayó la conductora. No fue algo puntual sino una dinámica que se sostuvo durante ese período, con encuentros frecuentes y una convivencia que, al menos en su primera etapa, funcionó.

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La bailarina dejó en claro que tiene una buena relación con la conductora luego de todo lo que sucedió (Video: Desayuno Americano-América TV)

La sintonía inicial tuvo sus altibajos con el tiempo. “Al principio había buena, rebuena, relación. Después pasaron unas cositas que terminó como media, media. Después tuvimos una charla larga y ahora todo bien”, resumió Rojas, sin entrar en detalles sobre qué fue lo que enfrió el trato.

Lo que sí dejó en claro es que los celos no tuvieron lugar en ese esquema. “¿Cómo me va a dar celos si yo con mi exmarido me separé porque no convivíamos más?”, planteó, y subrayó que fue esa misma decisión —priorizar la estabilidad de sus hijos sobre cualquier otra consideración— la que hizo posible un acuerdo que pocos hubieran imaginado. “Fue madrastra de mis hijos un tiempo”, describió sobre Vigna, sin drama.

La respuesta de Flor Vigna llegó desde la alfombra roja de los Premios Ídolo, en un móvil con Desayuno Americano de América TV. La cantante salió al cruce con mesura cuando le preguntaron por los dichos de Rojas. “Vos lo vendés así como más ‘durmieron en la misma casa’. Sí, obvio, intentamos (estar en paz) todos los participantes de esa historia”, dijo, y puso el foco en lo que motivó el esfuerzo colectivo: “Tuvimos un principio hermoso en que todos intentamos poner lo mejor, porque había nenes.” Aclaró que no quería abrir heridas viejas, convencida de que todos merecen lo mejor.

Vigna fue conciliadora al repasar el vínculo actual con Rojas. “Si yo te tengo que hablar de Sabri, me la cruzo, la saludo con una sonrisa. Es una gran conductora, es una mujer hermosa, es una supermadre”, enumeró. Y cerró con una definición sobre ese capítulo de su vida: “Toca más hablar de lo bueno, que de lo malo ya hablamos un montón.” Consultada por Castro, fue escueta: dijo que esperaba que estuviera bien, pero aclaró que hace mucho no hablan.

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