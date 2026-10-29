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Un ex capitán de River Plate y Vélez reveló que le prendieron fuego una colección de más de 100 camisetas

Roberto Trotta confesó que una ex pareja le hizo perder varias reliquias incluida una del Milan de Franco Baresi

Roberto Trotta cuenta que perdió una colección de más de 100 camisetas
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El ex futbolista Roberto Trotta confesó que perdió más de 100 camisetas después de que una ex pareja se las quemara tras el final de su relación. Entre ellas estaba una de Franco Baresi, que había obtenido en la final Intercontinental que Vélez le ganó al Milan en Japón en 1994.

“No sé cómo decirlo para que no quede mal porque de mis temas sentimentales anteriores al que estoy ahora no he hablado nunca, pero me quemaron todas las camisetas. Tenía una colección de ciento y algo, incluida la del gran Baresi, que en paz descanse”, reveló Trotta, cuando en el programa de streaming Solo Fútbol le consultaron si había atesorado recuerdos de su carrera como futbolista profesional.

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Más tarde, ahondó entre risas: “Parece que Baresi quería la camiseta y se la llevaron, ja. Se hizo humo, no quedó ni ceniza, puro humo quedó”. Hace un tiempo, en una entrevista con TyC Sports, había recordado de aquel encuentro contra el elenco italiano en Tokio: “Mi ídolo es Baresi. Saludarlo en la final con el Milan fue tocar el cielo con las manos. Cuando terminó el partido, le pedí la camiseta y no me la quería dar. Se la pedí por favor y me quedé parado al lado de él. Me la terminó tirando porque no me soportaba más. Yo le terminé dando la mía, pero no sé si se la quedó”.

Vélez vs Milan
Trotta pasea con la Copa Intercontinental en su mano derecha y la camiseta de Baresi atada en el cuello

Sobre aquel triste episodio con su ex pareja, Trotta detalló: “En ese momento me agarró la locura, me fui de mi casa y no pensé que me tenía que llevar algunas cosas. No me llevé nada y quedaron ahí. No tengo nada, nada. Lo único que tengo es una medalla que me gané jugando al fútbol amateur, que salí campeón con un equipo colombiano. Después no tengo nada. Es más, hace dos años me despedí del fútbol amateur también, no juego más al fútbol”.

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En tono jocoso, con dos ex jugadores como Esteban Bichi Fuertes, contemporáneo a él, y Cristian Pichi Erbes, le rogó a la distancia al ex delantero de Colón de Santa Fe: “Traeme algo por favor”.

Trotta fue un defensor central reconocido por su carácter, liderazgo y presencia en las dos áreas. Debutó profesionalmente en Estudiantes de La Plata en la década de 1980 y alcanzó su mayor proyección en Vélez Sarsfield, donde fue una pieza importante del equipo dirigido por Carlos Bianchi. Allí conquistó la Copa Libertadores y la Intercontinental del 1994, además de títulos locales, en una de las etapas más exitosas de la historia del club.

Tras una experiencia en la Roma de Italia, regresó al fútbol argentino para jugar en River Plate, con el que sumó nuevos campeonatos, entre ellos la Libertadores de 1996. También tuvo pasos por Racing Club, Sporting de Gijón, Unión de Santa Fe y otros equipos antes de cerrar su carrera como futbolista. Su trayectoria quedó marcada por los éxitos internacionales, su personalidad competitiva y su condición de referente en los planteles que integró.

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