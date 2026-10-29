Buenos Aires reunirá a jóvenes de 20 países en el Congreso Internacional Ana Frank

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Más de 200 jóvenes de 20 países participarán entre el 4 y el 7 de noviembre en Buenos Aires del Tercer Congreso Internacional Ana Frank de Jóvenes para Jóvenes, un encuentro que reunirá a referentes políticos, educativos y sociales para debatir sobre memoria, democracia, inclusión e inteligencia artificial.

La ceremonia de apertura será el 5 de noviembre, a las 8.45, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ubicado en Viamonte 1549, en la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, encabezará la inauguración junto con el director del Centro Ana Frank Argentina para América Latina, Héctor Shalom, y otras autoridades.

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El senador nacional Gerardo Zamora presentará la experiencia del concurso literario Ana Frank que se desarrolla en Santiago del Estero. Durante la jornada, además, se entregará el Premio Ana Frank a Ronald Leopold, director de la Anne Frank House de Ámsterdam, quien viajará a la Argentina para participar de la actividad.

Daniel Hadad participará de un diálogo sobre inteligencia artificial y educación

La programación de la apertura incluirá una conversación con el periodista Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, sobre los efectos de la inteligencia artificial en la educación. Luego comenzarán los paneles de especialistas previstos para el congreso.

El encuentro se realizará bajo el lema “Encuentro para construir esperanza en tiempos de incertidumbre”. Según informó la organización, la propuesta apunta a ampliar una red regional de jóvenes vinculados con proyectos de transformación social en sus comunidades.

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La agenda estará dividida en siete ejes temáticos, con debates sobre la memoria del Holocausto, otros genocidios, las dictaduras y los conflictos recientes en América Latina; las expresiones artísticas juveniles como formas de resistencia; y los cambios que plantea la IA en la comunicación, la educación y el ingreso al mundo laboral.

El congreso abordará derechos, ambiente e inclusión educativa

Las actividades también tratarán la convivencia democrática y la cultura de paz frente a la polarización social y política, a partir del legado de Ana Frank. Los derechos de las mujeres y las disidencias, el reconocimiento de las identidades y la participación juvenil en la agenda socioambiental completarán parte de los temas centrales.

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La inclusión social y educativa será otro de los puntos de trabajo. En ese marco, los paneles retomarán la pedagogía del cuidado y su vínculo con la historia de Ana Frank, cuya vida quedó marcada por la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El congreso cuenta con el acompañamiento de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, Unicef, la Embajada de Canadá, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Wikimedia Argentina, AFS, el Consejo Superior de Educación Católica y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA.

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Uruguay y Misiones firmarán convenios de cooperación durante el encuentro

Durante las jornadas se prevé la firma de dos convenios marco. El primero será con Uruguay y contará con la participación del presidente Yamandú Orsi y del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía. El segundo se suscribirá con la provincia de Misiones, junto con el gobernador Hugo Passalacqua.

El Centro Ana Frank Argentina representa en América Latina a la Anne Frank House de Ámsterdam. La institución abrió su sede en Buenos Aires en 2009 y desarrolla programas educativos centrados en derechos humanos, memoria, convivencia en la diversidad y prevención de la discriminación.