“La vida es corta para andar con gente sin recursos”: el criterio de Jeff Bezos para armar equipos de éxito

Jeff Bezos valora a las personas capaces de resolver problemas - REUTERS/Abdul Saboor

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“La vida es corta para andar con gente sin recursos” resume una de las ideas asociadas a Jeff Bezos sobre la formación de equipos de trabajo. El fundador de Amazon convirtió una librería online creada en 1994 en una compañía con presencia en comercio electrónico, logística, entretenimiento y computación en la nube.

Detrás de ese recorrido hubo decisiones empresariales arriesgadas, pero también una visión sobre las personas que deben participar en un proyecto.

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La frase no se refiere necesariamente al dinero, los contactos o la formación académica. En este caso, contar con recursos significa tener la capacidad de responder ante un problema, buscar alternativas y avanzar cuando faltan herramientas, información o experiencia previa.

Para los equipos de tecnología y negocios, esa actitud puede marcar la diferencia entre una dificultad que bloquea el trabajo y una oportunidad para corregir el rumbo.

Jeff Bezos y la importancia de las personas resolutivas

El planteamiento atribuido a Jeff Bezos pone el foco en una cualidad concreta: la iniciativa. Una persona resolutiva identifica un obstáculo y trata de encontrar una salida. Puede aprender una habilidad, solicitar ayuda, revisar procesos o proponer una alternativa sin esperar de forma permanente una indicación externa.

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Desde esa perspectiva, el valor de un profesional no depende solo de los conocimientos que acumula al comenzar un empleo. También cuenta su reacción ante tareas desconocidas, problemas inesperados y cambios de prioridades.

En sectores que evolucionan con rapidez, esta capacidad resulta útil porque los equipos deben tomar decisiones antes de contar con todas las certezas.

En una organización, esta actitud también reduce la dependencia de decisiones jerárquicas para asuntos cotidianos. Los responsables pueden concentrarse en las cuestiones estratégicas si los equipos tienen margen para resolver incidencias operativas con criterio y comunicación.

La eficiencia como complemento de la iniciativa

El texto de referencia sobre Bill Gates, cocreador de Microsoft, aporta una idea relacionada con esta visión. La frase “Elijo a una persona perezosa para hacer un trabajo difícil. Porque una persona perezosa encontrará una manera fácil de hacerlo” suele interpretarse como una defensa de la eficiencia.

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La expresión no plantea una exaltación de la falta de esfuerzo. El sentido se relaciona con quienes rechazan tareas innecesarias y buscan simplificar procedimientos. Una persona con ese enfoque puede automatizar procesos repetitivos, eliminar pasos que no aportan valor o encontrar una forma más directa de completar un trabajo complejo.

La productividad no se mide únicamente por la cantidad de horas dedicadas a una tarea, sino por la capacidad de obtener resultados con menos pasos y menos recursos. En ámbitos como el desarrollo de software, la logística, la consultoría o la atención al cliente, esa mentalidad permite detectar demoras y prevenir cuellos de botella.

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La conexión entre ambas ideas está en la respuesta ante los problemas. Bezos destaca la necesidad de contar con personas capaces de moverse frente a la incertidumbre. Gates, según el sentido de la frase, resalta el valor de quienes buscan una vía más sencilla y eficiente para completar una tarea difícil.

La formación de equipos exige iniciativa y colaboración

Un equipo sólido no se compone de personas que intentan resolverlo todo de manera individual. Requiere perfiles capaces de actuar, pero también de compartir información, aceptar correcciones y reconocer los límites de sus conocimientos.

La iniciativa sin comunicación puede provocar errores. La búsqueda de eficiencia sin atención a los detalles puede eliminar controles necesarios. Por eso, el criterio para formar equipos no debería reducirse a la rapidez o a la autonomía, sino incluir la responsabilidad con la que cada persona aplica esas habilidades.

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En entornos tecnológicos, donde los cambios son frecuentes, la capacidad de aprender y resolver conserva un valor central. La frase atribuida a Bezos funciona como una síntesis de esa exigencia: trabajar con personas que no se paralicen ante los problemas y que sepan convertir una dificultad en un siguiente paso.