Juegos de PS Plus Essential para noviembre: calendario de anuncios, rumores y favoritos

Street Fighter 6 también figura entre las opciones consideradas para PS Plus Essential.

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Sony se prepara para revelar este 28 de octubre la lista de juegos esenciales de PlayStation Plus correspondiente a noviembre, con la llegada de los nuevos títulos programada para el martes 3 de noviembre. La selección de octubre, compuesta por F1 25, Hunt: Showdown 1896 y Earth Defense Force: World Brothers 2, dejará de estar disponible el lunes 2 de noviembre.

Mientras se aguarda el anuncio oficial, circulan predicciones, pedidos de la comunidad y un repaso de lo que la plataforma ofreció en meses de noviembre anteriores.

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Calendario oficial de PS Plus para noviembre de 2026

La dinámica de PlayStation Plus se mantiene constante: Sony anuncia la lista de juegos esenciales el último miércoles antes del cambio de mes y los títulos se activan el primer martes siguiente. Para noviembre, ese cronograma se traduce en una presentación el miércoles 28 de octubre y un lanzamiento el martes 3 de noviembre.

Más allá de las predicciones concretas, existe una lista de juegos que los usuarios esperan ver en PS Plus Essential. (Composición Infobae)

El plazo para reclamar los juegos de octubre vence el lunes 2 de noviembre, justo un día antes de que ingrese la nueva tanda. Además, se espera una revelación adicional vinculada a los niveles Extra y Premium el miércoles 11 de noviembre, con su correspondiente lanzamiento fijado para el martes 17 de noviembre.

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Este esquema confirma que noviembre sigue el patrón habitual de la suscripción, sin alteraciones respecto al funcionamiento que Sony mantiene desde hace años para ordenar sus catálogos mensuales y extendidos.

Filtraciones y rumores previos al anuncio de noviembre

Hasta el momento no se registran filtraciones confiables sobre los juegos que integrarán el catálogo esencial de noviembre. La fuente más habitual en este tipo de adelantos suele ser el usuario billbil-kun, de Dealabs, quien en ocasiones anteriores reveló listados de PlayStation Plus con antelación a los anuncios oficiales de Sony.

Esas filtraciones no siguen un patrón fijo: algunas veces aparecen casi una semana antes de la presentación oficial, mientras que en otros meses se conocen apenas un día antes. Por ahora, no hay información concreta que permita anticipar los títulos de noviembre con certeza.

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Hasta el momento no se registran filtraciones confiables sobre los juegos que integrarán el catálogo esencial de noviembre.

Ante la ausencia de datos filtrados, el análisis se apoya en los listados de noviembre de años anteriores y en los juegos relevantes que todavía no se incorporaron al servicio, dos variables que suelen ofrecer pistas sobre el tipo de selección que Sony podría preparar.

Qué trajeron los noviembres anteriores de PS Plus

El repaso histórico muestra que noviembre no tiene una identidad temática definida, a diferencia de octubre y su tendencia hacia el terror. En 2022, los suscriptores recibieron Nioh 2, LEGO Harry Potter Collection y Cuerpos Celestiales. En 2023 llegaron Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers y Aliens: Fireteam Elite.

El año 2024 sumó Ghostwire: Tokyo, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged y Death Note Killer Within, mientras que en 2025 el catálogo incluyó Stray, EA Sports WRC 24 y Totally Accurate Battle Simulator.

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La variedad de géneros, desde el combate exigente de Nioh 2 hasta la propuesta narrativa de Stray, sugiere que Sony utiliza noviembre para ofrecer una mezcla amplia de experiencias, sin apostar por un único tipo de juego o franquicia.

En 2022, los suscriptores recibieron Nioh 2, LEGO Harry Potter Collection y Cuerpos Celestiales. REUTERS/Claudia Greco

Favoritos para la lista de PS Plus de noviembre

Entre las predicciones aparece Stellar Blade, el juego de acción desarrollado por Shift Up que ya acumula más de dos años en el mercado desde su lanzamiento como exclusivo de PS5. Ese tiempo transcurrido lo coloca en el momento habitual en que los grandes exclusivos suelen integrarse al catálogo esencial.

Street Fighter 6 también figura entre las opciones consideradas, en un contexto marcado por el estreno reciente de su adaptación cinematográfica. Sin embargo, se señala que si Sony hubiera buscado aprovechar ese lanzamiento como promoción, es probable que ya lo hubiera incluido en octubre.

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Blue Prince, el juego de puzles ambientado en una mansión cambiante, completa el grupo de favoritos. El título ya está disponible en el nivel Extra, pero existen antecedentes de juegos similares que luego se sumaron al nivel Essential, lo que abre la posibilidad de que repita ese recorrido en noviembre.

PlayStation Plus Essential es el nivel de entrada básico de la suscripción de Sony para consolas PS4 y PS5. Foto: Playstation.com/dpa

Pedidos de la comunidad para el catálogo essential

Más allá de las predicciones concretas, existe una lista de juegos que los usuarios esperan ver en PS Plus Essential, aunque su inclusión resulte menos probable. Resident Evil 4 Remake encabeza ese grupo: ya había sido mencionado como candidato para octubre y finalmente no se concretó.

Atomfall, el RPG de acción y supervivencia de Rebellion ambientado en una Gran Bretaña alternativa tras un desastre nuclear, también aparece en los pedidos. Lanzado en 2025, tuvo un desempeño sólido sin convertirse en un éxito masivo.

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Fallout 4: Edición Aniversario se suma a la lista en un momento de popularidad renovada para la franquicia, impulsada por la adaptación televisiva de Amazon. Marvel’s Spider-Man 2 cierra el grupo de deseos, aunque su llegada se considera poco probable en el corto plazo tras el reciente lanzamiento de Marvel’s Wolverine.

Todos los juegos esenciales de PS Plus lanzados en 2026

El recorrido completo del año muestra la diversidad de títulos entregados mes a mes. Enero incluyó Need for Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed y Core Keeper, mientras que febrero sumó Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros y Ace Combat 7: Skies Unknown.

La estructura de precios de PlayStation Plus en Estados Unidos mantiene tres niveles. PLAYSTATION OFICIAL

Marzo trajo PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise, Slime Rancher 2 y The Elder Scrolls Online: Gold Road Collection. En abril llegaron Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered y Sword Art Online: Fractured Daydream.

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Mayo incorporó EA Sports FC 26, Nine Sols y Wuchang: Fallen Feathers. Junio sumó Grounded: Fully Yoked Edition, Nickelodeon All-Star Brawl 2 y Warhammer 40,000: Darktide. Julio ofreció Call of Duty: Modern Warfare III, For the King II y CrossCode.

Agosto incluyó Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk y Signalis. Septiembre sumó Sniper Elite: Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life y Chained Echoes. Octubre cerró con F1 25, Hunt: Showdown 1896 y Earth Defense Force: World Brothers 2.

Circulan predicciones, pedidos de la comunidad y un repaso de lo que la plataforma ofreció en meses de noviembre anteriores. (Imagen ilustrativa Infobae)

Precios actuales de las suscripciones de PS Plus

La estructura de precios de PlayStation Plus en Estados Unidos mantiene tres niveles. El plan Básico cuesta 10,99 dólares mensuales, 27,99 dólares por trimestre y 79,99 dólares en su modalidad anual.

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El nivel Extra tiene un valor de 16,99 dólares al mes, 43,99 dólares trimestrales y 134,99 dólares de forma anual. El nivel Premium, el más completo, se ubica en 19,99 dólares mensuales, 54,99 dólares por trimestre y 159,99 dólares en el pago anual.

Las tarifas mensuales y trimestrales de los tres niveles registraron un incremento a comienzos de este año, mientras que los precios de las suscripciones anuales permanecieron sin modificaciones.