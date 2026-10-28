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Apple tiene nueva versión del MacBook Pro y ahora es táctil: hasta 24 horas de batería

La nueva computadora profesional permitirá tocar, arrastrar, ampliar imágenes y dibujar directamente sobre el panel, con configuraciones de 14 y 16 pulgadas destinadas a trabajos creativos y técnicos

Apple presenta el MacBook Pro con pantalla táctil - crédito Apple
Apple presenta el MacBook Pro con pantalla táctil - crédito Apple
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Apple presentó una nueva versión del MacBook Pro con pantalla táctil, hasta 24 horas de batería y una tecnología OLED en tándem llamada PROLED XDR. La computadora estará disponible en modelos de 14 y 16 pulgadas, incorpora los chips M5 Pro y M5 Max y suma cambios en diseño, conectividad, audio y herramientas basadas en inteligencia artificial.

La llegada de funciones táctiles representa un cambio en la línea profesional de Apple. Hasta ahora, la Mac se había apoyado en el teclado, el trackpad y accesorios externos como principales vías de interacción. Con este modelo, los usuarios podrán desplazarse, ampliar imágenes, mover archivos y utilizar aplicaciones creativas directamente sobre la pantalla.

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El nuevo portátil profesional promete hasta 24 horas de autonomía - crédito Apple
El nuevo portátil profesional promete hasta 24 horas de autonomía - crédito Apple

La pantalla PROLED XDR incorpora tecnología OLED en tándem

El nuevo MacBook Pro estrena la pantalla PROLED XDR, basada en dos capas de píxeles autoiluminados. Apple indica que esta tecnología alcanza hasta 2.000 nits de brillo máximo tanto en contenido HDR como SDR, con una relación de contraste de 10.000.000:1.

La compañía señala que el panel busca ofrecer negros profundos, mayor detalle en las zonas oscuras y reflejos más intensos sin los halos que pueden aparecer en otros sistemas de iluminación. La frecuencia de actualización variable llega hasta 120 Hz mediante ProMotion y puede bajar hasta 10 Hz para reducir el consumo energético.

La pantalla incluye compatibilidad con los espacios de color P3 y Adobe RGB, una característica dirigida a fotógrafos, diseñadores, coloristas y editores de video. También ofrece una cobertura superior al 80% de Rec. 2020 para la edición de contenido HDR.

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El panel PROLED XDR alcanzará 2.000 nits, ofrecerá una frecuencia variable de hasta 120 Hz y buscará mejorar el contraste, la precisión cromática y la visibilidad en escenas oscuras - crédito Apple
El panel PROLED XDR alcanzará 2.000 nits, ofrecerá una frecuencia variable de hasta 120 Hz y buscará mejorar el contraste, la precisión cromática y la visibilidad en escenas oscuras - crédito Apple

El equipo contará con una opción de nanotextura para reducir reflejos y deslumbramientos en lugares con iluminación intensa. Según Apple, el panel se calibra en fábrica para mantener precisión en luminancia, punto blanco y gama cromática.

El MacBook Pro permite tocar, arrastrar y dibujar en la pantalla

Las capacidades táctiles llegan por primera vez a la línea MacBook Pro. La pantalla responde a gestos como desplazarse por páginas, pellizcar para ampliar fotografías, arrastrar elementos entre ventanas y tocar dos veces para maximizar una aplicación.

El sensor táctil está integrado en el panel, sin una capa externa superpuesta. Apple sostiene que este sistema reduce la latencia y hace que la interacción se sienta más directa. Una bisagra rediseñada busca aportar estabilidad cuando el usuario toca la pantalla.

Las configuraciones incluirán hasta 128 GB de memoria unificada y 16 TB de almacenamiento para edición audiovisual, animación tridimensional, composición musical, programación y ejecución local de modelos lingüísticos - crédito Apple
Las configuraciones incluirán hasta 128 GB de memoria unificada y 16 TB de almacenamiento para edición audiovisual, animación tridimensional, composición musical, programación y ejecución local de modelos lingüísticos - crédito Apple

Los diseñadores podrán utilizar la pantalla como lienzo, los músicos tocar instrumentos virtuales y los desarrolladores probar gestos para aplicaciones de iPhone y iPad. La interacción táctil convivirá con los atajos de teclado y los gestos del trackpad.

La empresa indica que macOS traducirá automáticamente los toques en clics para muchas aplicaciones existentes. También se mencionan herramientas compatibles como Notion, Canva, Zoom, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Adobe Lightroom, DaVinci Resolve, Blender, Cinema 4D, ZBrush, Shapr3D y djay Pro.

La Isla Dinámica se integra en la computadora

Otra de las novedades es la llegada de la Isla Dinámica a la Mac. Este espacio funcionará como acceso a Spotlight, Actividades en Vivo y Siri AI. Desde allí, el usuario podrá consultar información, responder llamadas, controlar música o revisar actualizaciones en tiempo real.

Apple abrirá las reservas el 28 de octubre y prevé iniciar las entregas el viernes 6 de noviembre, con versiones diferenciadas por tamaño, procesador, memoria y capacidad interna - crédito Apple
Apple abrirá las reservas el 28 de octubre y prevé iniciar las entregas el viernes 6 de noviembre, con versiones diferenciadas por tamaño, procesador, memoria y capacidad interna - crédito Apple

La computadora ejecutará macOS 27 Golden Gate, que incorpora Apple Intelligence y una nueva versión de Siri AI. Según Apple, el asistente podrá utilizar contexto personal para buscar información en mensajes, correos y fotografías, además de realizar tareas entre aplicaciones.

M5 Pro y M5 Max apuntan a flujos de trabajo exigentes

La nueva MacBook Pro incluirá los chips M5 Pro y M5 Max, con hasta 128 GB de memoria unificada y hasta 16 TB de almacenamiento. Apple enfoca estas configuraciones en edición de video ProRes 8K, modelado y animación 3D, composición musical, programación y ejecución local de modelos de lenguaje.

El sistema incorpora tres puertos Thunderbolt 5, HDMI, lector de tarjetas SDXC, MagSafe y conector para audífonos. El modelo con M5 Pro puede conectar hasta tres pantallas externas y la versión M5 Max, hasta cuatro. También suma Wi‑Fi 7, Bluetooth 6 y carga rápida hasta el 50% en 30 minutos.

El modelo de 14 pulgadas pesa 1,36 kilogramos y el de 16 pulgadas, 1,81 kilogramos. Apple abrirá las reservas el 28 de octubre y prevé que los equipos estén disponibles desde el viernes 6 de noviembre.

La incorporación de una pantalla táctil modifica la relación histórica entre la Mac y sus usuarios. Apple mantiene el teclado y el trackpad como herramientas centrales, pero añade una interacción más directa para creación, edición y consulta de contenido. El resultado dependerá de si las aplicaciones profesionales adoptan esos gestos como parte habitual de sus procesos.

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